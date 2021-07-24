"Росэлектроника" создает систему связи боевых самолетов нового поколения
"Росэлектроника" создает новое поколение систем связи и передачи данных для боевой авиации
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) создаёт новое поколение систем связи и передачи данных для боевой авиации, они смогут эффективнее работать в условиях радиоэлектронного подавления, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
"В настоящее время НПП "Полет" разрабатывает новое поколение терминалов объединенной системы связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД). В результате модернизации будет обеспечен повышенный коэффициент помехозащиты, что играет определяющую роль при выполнении задач в условиях активного радиоэлектронного противодействия", - рассказали в "Росэлектронике".
Кроме того, новая аппаратура обеспечит новые возможности информационного взаимодействия между самолетами и будет меньше по размерам и массе.
Новые терминалы ОСНОД могут быть адаптированы для различных типов летательных аппаратов.
Ранее холдинг "Росэлектроника" представил на авиасалоне МАКС-2021 терминалы системы ОСНОД предыдущего поколения. Такие системы устанавливаются на самолетах Су-57, Су-30СМ, модернизированных Су-27, Су-34, Су-35С и на экспортном варианте Су-35, на Ил-76 различных модификаций, Ил-112В, а также на модернизированных самолетах дальней авиации – Ту-95, Ту-160. Кроме того, системой ОСНОД оснащаются наземные пункты управления и узлы связи.