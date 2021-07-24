https://ria.ru/20210724/aviatsiya-1742638802.html

"Росэлектроника" создает систему связи боевых самолетов нового поколения

"Росэлектроника" создает систему связи боевых самолетов нового поколения - РИА Новости, 24.07.2021

"Росэлектроника" создает систему связи боевых самолетов нового поколения

Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) создаёт новое поколение систем связи и передачи данных для боевой авиации, они смогут эффективнее работать в условиях РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T01:12

2021-07-24T01:12

2021-07-24T01:12

новое оружие россии

россия

ростех

безопасность

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) создаёт новое поколение систем связи и передачи данных для боевой авиации, они смогут эффективнее работать в условиях радиоэлектронного подавления, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.Кроме того, новая аппаратура обеспечит новые возможности информационного взаимодействия между самолетами и будет меньше по размерам и массе.Новые терминалы ОСНОД могут быть адаптированы для различных типов летательных аппаратов.Ранее холдинг "Росэлектроника" представил на авиасалоне МАКС-2021 терминалы системы ОСНОД предыдущего поколения. Такие системы устанавливаются на самолетах Су-57, Су-30СМ, модернизированных Су-27, Су-34, Су-35С и на экспортном варианте Су-35, на Ил-76 различных модификаций, Ил-112В, а также на модернизированных самолетах дальней авиации – Ту-95, Ту-160. Кроме того, системой ОСНОД оснащаются наземные пункты управления и узлы связи.

https://ria.ru/20210723/finansirovanie-1742552107.html

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россия, ростех, безопасность