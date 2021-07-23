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Ученые убили 95 процентов раковых клеток молочной железы

Ученые убили 95 процентов раковых клеток молочной железы - РИА Новости, 23.07.2021

Ученые убили 95 процентов раковых клеток молочной железы

Новый способ лечения рака, разработанный учеными из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне (США), способен уничтожать до 100 процентов клеток опухолей... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T09:43

2021-07-23T09:43

2021-07-23T11:52

рак груди

рак

иллинойс

наука

science translational medicine

сша

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Новый способ лечения рака, разработанный учеными из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне (США), способен уничтожать до 100 процентов клеток опухолей молочной железы. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.Авторы работы создали препарат ErSO, который борется как с первичными опухолями, так и с метастазами. Опыты показали, что мыши хорошо переносят ErSO даже в больших дозах. За несколько дней после начала терапии раковые клетки сокращались в среднем более чем на 99 процентов.Уникальность метода в том, что он не имеет побочных эффектов. Активность ErSO зависит от рецептора эстрогена, содержащегося в большинстве опухолей груди. Соединяясь с ним, препарат активирует клеточный путь a-UPR, который подготавливает больные клетки к быстрому росту и защищает их от стресса."Даже когда несколько раковых клеток выживают, позволяя опухолям вырасти снова в течение нескольких месяцев, новообразования остаются полностью чувствительными к повторному лечению с помощью ErSO", — подытожил биохимик Дэвид Шапиро, один из авторов исследования.Ученые планируют проверить эффективность препарата на людях и узнать, сработает ли он против других типов рака.

https://ria.ru/20210720/ispytaniya-1742046567.html

иллинойс

сша

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рак груди, рак, иллинойс, science translational medicine, сша