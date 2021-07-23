Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210723/zdorove-1742490868.html
Ученые убили 95 процентов раковых клеток молочной железы
Ученые убили 95 процентов раковых клеток молочной железы - РИА Новости, 23.07.2021
Ученые убили 95 процентов раковых клеток молочной железы
Новый способ лечения рака, разработанный учеными из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне (США), способен уничтожать до 100 процентов клеток опухолей... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T09:43
2021-07-23T11:52
рак груди
рак
иллинойс
наука
science translational medicine
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155138/74/1551387430_0:531:2174:1754_1920x0_80_0_0_ecb4d4ced95fa78810527edf53bd0898.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Новый способ лечения рака, разработанный учеными из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне (США), способен уничтожать до 100 процентов клеток опухолей молочной железы. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.Авторы работы создали препарат ErSO, который борется как с первичными опухолями, так и с метастазами. Опыты показали, что мыши хорошо переносят ErSO даже в больших дозах. За несколько дней после начала терапии раковые клетки сокращались в среднем более чем на 99 процентов.Уникальность метода в том, что он не имеет побочных эффектов. Активность ErSO зависит от рецептора эстрогена, содержащегося в большинстве опухолей груди. Соединяясь с ним, препарат активирует клеточный путь a-UPR, который подготавливает больные клетки к быстрому росту и защищает их от стресса."Даже когда несколько раковых клеток выживают, позволяя опухолям вырасти снова в течение нескольких месяцев, новообразования остаются полностью чувствительными к повторному лечению с помощью ErSO", — подытожил биохимик Дэвид Шапиро, один из авторов исследования.Ученые планируют проверить эффективность препарата на людях и узнать, сработает ли он против других типов рака.
https://ria.ru/20210720/ispytaniya-1742046567.html
иллинойс
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155138/74/1551387430_0:327:2174:1958_1920x0_80_0_0_b4e848ac8e018a335eb55e5a0828cb53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рак груди, рак, иллинойс, science translational medicine, сша
09:43 23.07.2021 (обновлено: 11:52 23.07.2021)
 
Ученые убили 95 процентов раковых клеток молочной железы

Американским ученым удалось убить 95-100 процентов клеток опухоли груди

© Depositphotos / auntsprayРаковые клетки
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Depositphotos / auntspray
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Новый способ лечения рака, разработанный учеными из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне (США), способен уничтожать до 100 процентов клеток опухолей молочной железы. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.
Авторы работы создали препарат ErSO, который борется как с первичными опухолями, так и с метастазами. Опыты показали, что мыши хорошо переносят ErSO даже в больших дозах. За несколько дней после начала терапии раковые клетки сокращались в среднем более чем на 99 процентов.
Уникальность метода в том, что он не имеет побочных эффектов. Активность ErSO зависит от рецептора эстрогена, содержащегося в большинстве опухолей груди. Соединяясь с ним, препарат активирует клеточный путь a-UPR, который подготавливает больные клетки к быстрому росту и защищает их от стресса.
"Даже когда несколько раковых клеток выживают, позволяя опухолям вырасти снова в течение нескольких месяцев, новообразования остаются полностью чувствительными к повторному лечению с помощью ErSO", — подытожил биохимик Дэвид Шапиро, один из авторов исследования.
Ученые планируют проверить эффективность препарата на людях и узнать, сработает ли он против других типов рака.
Лабораторная работа - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 15:23
В России начались испытания радиофармпрепарата для лечения рака
 
НаукаРак грудиракИллинойсScience Translational MedicineСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:06ЕС одобрил использование вакцины Moderna для подростков с 12 лет
16:04На Кипре подешевели ПЦР-тесты для прибывающих туристов
16:03Турецкие военные спасли мигрантов после крушения катера
15:53Страны Евросоюза направили гумпомощь для беженцев в Литве
15:51На Украине заявили о невозможности вступить в НАТО
15:48Роспотребнадзор: все санэпидмеры на KazanSummit 2021 будут соблюдены
15:43В Брянской области сотрудники больницы уничтожали вакцину от COVID-19
15:4275% россиян отрицательно относятся к однополым бракам, сообщил ВЦИОМ
15:40"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи
15:35Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию
15:32Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором
15:31В Совфеде соберут идеи о стабилизации цен ГСМ для сельхозпроизводителей
15:24В работе "Яндекса" произошел сбой
15:20Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК
15:19ЦБ пообещал вернуться к нейтральной ключевой ставке
15:18Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки
15:17Польша и США обсудили борьбу с "российской агрессией"
15:15В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем
15:08В Забайкалье из-за паводка эвакуировали более 600 человек
15:06Россия получила право на экспорт рыбы во Вьетнам
Лента новостейМолния