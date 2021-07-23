https://ria.ru/20210723/zdorove-1742490868.html
Ученые убили 95 процентов раковых клеток молочной железы
Ученые убили 95 процентов раковых клеток молочной железы - РИА Новости, 23.07.2021
Ученые убили 95 процентов раковых клеток молочной железы
Новый способ лечения рака, разработанный учеными из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне (США), способен уничтожать до 100 процентов клеток опухолей... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T09:43
2021-07-23T09:43
2021-07-23T11:52
рак груди
рак
иллинойс
наука
science translational medicine
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155138/74/1551387430_0:531:2174:1754_1920x0_80_0_0_ecb4d4ced95fa78810527edf53bd0898.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Новый способ лечения рака, разработанный учеными из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне (США), способен уничтожать до 100 процентов клеток опухолей молочной железы. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.Авторы работы создали препарат ErSO, который борется как с первичными опухолями, так и с метастазами. Опыты показали, что мыши хорошо переносят ErSO даже в больших дозах. За несколько дней после начала терапии раковые клетки сокращались в среднем более чем на 99 процентов.Уникальность метода в том, что он не имеет побочных эффектов. Активность ErSO зависит от рецептора эстрогена, содержащегося в большинстве опухолей груди. Соединяясь с ним, препарат активирует клеточный путь a-UPR, который подготавливает больные клетки к быстрому росту и защищает их от стресса."Даже когда несколько раковых клеток выживают, позволяя опухолям вырасти снова в течение нескольких месяцев, новообразования остаются полностью чувствительными к повторному лечению с помощью ErSO", — подытожил биохимик Дэвид Шапиро, один из авторов исследования.Ученые планируют проверить эффективность препарата на людях и узнать, сработает ли он против других типов рака.
https://ria.ru/20210720/ispytaniya-1742046567.html
иллинойс
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155138/74/1551387430_0:327:2174:1958_1920x0_80_0_0_b4e848ac8e018a335eb55e5a0828cb53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рак груди, рак, иллинойс, science translational medicine, сша
09:43 23.07.2021 (обновлено: 11:52 23.07.2021)
Ученые убили 95 процентов раковых клеток молочной железы
Американским ученым удалось убить 95-100 процентов клеток опухоли груди
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости.
Новый способ лечения рака
, разработанный учеными из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне (США
), способен уничтожать до 100 процентов клеток опухолей молочной железы. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine
.
Авторы работы создали препарат ErSO, который борется как с первичными опухолями, так и с метастазами. Опыты показали, что мыши хорошо переносят ErSO даже в больших дозах. За несколько дней после начала терапии раковые клетки сокращались в среднем более чем на 99 процентов.
Уникальность метода в том, что он не имеет побочных эффектов. Активность ErSO зависит от рецептора эстрогена, содержащегося в большинстве опухолей груди. Соединяясь с ним, препарат активирует клеточный путь a-UPR, который подготавливает больные клетки к быстрому росту и защищает их от стресса.
"Даже когда несколько раковых клеток выживают, позволяя опухолям вырасти снова в течение нескольких месяцев, новообразования остаются полностью чувствительными к повторному лечению с помощью ErSO", — подытожил биохимик Дэвид Шапиро, один из авторов исследования.
Ученые планируют проверить эффективность препарата на людях и узнать, сработает ли он против других типов рака.