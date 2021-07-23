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Амурская область
Амурская область
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Глава Приамурья открыл выездную сессию ВЭФ
Глава Приамурья открыл выездную сессию ВЭФ - РИА Новости, 23.07.2021
Глава Приамурья открыл выездную сессию ВЭФ
Губернатор Амурской области Василий Орлов открыл выездную сессию ВЭФ-2021 в Благовещенске, где обсудили новые объекты международной транспортной инфраструктуры, РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T14:07
2021-07-23T14:07
амурская область
россия
василий орлов (губернатор)
фонд "росконгресс"
амурская область
экономика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов открыл выездную сессию ВЭФ-2021 в Благовещенске, где обсудили новые объекты международной транспортной инфраструктуры, сообщает правительство Приамурья.Сессия на тему "Новые объекты транспортной инфраструктуры как драйверы развития приграничного экономического сотрудничества и туризма" прошла в смешанном формате, участники из Китая, представители Якутии и Еврейской автономии выступили онлайн.Орлов отметил, что взаимодействие России и Китая находится на беспрецедентно высоком уровне развития, в этом году отмечается 20-летие подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, также проводится Год научно-технического и инновационного сотрудничества."Очень рад, что эта сессия проводится именно у нас – в регионе с самым протяженным участком российско-китайской границы. Амурская область и провинция Хэйлунцзян в последние годы очень интенсивно работают над созданием стабильного транспортного сообщения, транспортной инфраструктуры. Построен новый автомобильный мост через реку Амур и вся сопутствующая инфраструктура, в активной стадии – создание уникальной трансграничной канатной дороги, строительство второй взлетно-посадочной полосы и терминала аэропорта. Эти проекты формируют новые точки роста во многих отраслях", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Глава Приамурья добавил, что несмотря на то, что эти объекты еще не запущены в эксплуатацию, уже видна активность бизнеса и то, что они обладают экономическим потенциалом."Подтверждение этому – сегодняшняя сессия, в ходе которой рассчитываем выстроить конструктивный диалог с нашими российскими и международными партнерами", - добавил Орлов.Губернатор провинции Хэйлунцзян Ху Чаншэжн отметил важность сотрудничества между приграничными территориями."Я рассчитываю, что совместными усилиями мы сможем использовать благоприятную возможность по запуску автомобильного мостового перехода, канатной дороги через реку Амур и других объектов трансграничной транспортной инфраструктуры для максимально активного развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества: взаимодействия в сфере сельского хозяйства, логистики, гуманитарной и других областях. Непрерывное повышение уровня сотрудничества между приграничными регионами России и Китая идет на пользу жителям наших территорий, с тем, чтобы они написали новую страницу новой эпохи", - говорится в приветственном адресе губернатора провинции Хэйлунцзян, который был зачитан на сессии.За инициативу проведения выездной сессии ВЭФ-2021 в Благовещенске Орлова поблагодарил заместитель директора фонда "Росконгресс", директор Восточного экономического форума Игорь Павлов. Наработки, опыт сотрудничества и взаимодействия Амурской области и провинции Хэйлунцзян, а также результаты обсуждения и выводы, сделанные на сессии, будут рекомендованы для формирования программы ВЭФ-2021.
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россия, василий орлов (губернатор), фонд "росконгресс", амурская область, экономика
14:07 23.07.2021
 
Глава Приамурья открыл выездную сессию ВЭФ

Глава Приамурья Орлов открыл выездную сессию ВЭФ-2021 в Благовещенске

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов на пленарной сессии "Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста?"
Губернатор Амурской области Василий Орлов на пленарной сессии Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста? - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов открыл выездную сессию ВЭФ-2021 в Благовещенске, где обсудили новые объекты международной транспортной инфраструктуры, сообщает правительство Приамурья.
Сессия на тему "Новые объекты транспортной инфраструктуры как драйверы развития приграничного экономического сотрудничества и туризма" прошла в смешанном формате, участники из Китая, представители Якутии и Еврейской автономии выступили онлайн.
Орлов отметил, что взаимодействие России и Китая находится на беспрецедентно высоком уровне развития, в этом году отмечается 20-летие подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, также проводится Год научно-технического и инновационного сотрудничества.
"Очень рад, что эта сессия проводится именно у нас – в регионе с самым протяженным участком российско-китайской границы. Амурская область и провинция Хэйлунцзян в последние годы очень интенсивно работают над созданием стабильного транспортного сообщения, транспортной инфраструктуры. Построен новый автомобильный мост через реку Амур и вся сопутствующая инфраструктура, в активной стадии – создание уникальной трансграничной канатной дороги, строительство второй взлетно-посадочной полосы и терминала аэропорта. Эти проекты формируют новые точки роста во многих отраслях", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
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Глава Приамурья добавил, что несмотря на то, что эти объекты еще не запущены в эксплуатацию, уже видна активность бизнеса и то, что они обладают экономическим потенциалом.
"Подтверждение этому – сегодняшняя сессия, в ходе которой рассчитываем выстроить конструктивный диалог с нашими российскими и международными партнерами", - добавил Орлов.
Губернатор провинции Хэйлунцзян Ху Чаншэжн отметил важность сотрудничества между приграничными территориями.
"Я рассчитываю, что совместными усилиями мы сможем использовать благоприятную возможность по запуску автомобильного мостового перехода, канатной дороги через реку Амур и других объектов трансграничной транспортной инфраструктуры для максимально активного развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества: взаимодействия в сфере сельского хозяйства, логистики, гуманитарной и других областях. Непрерывное повышение уровня сотрудничества между приграничными регионами России и Китая идет на пользу жителям наших территорий, с тем, чтобы они написали новую страницу новой эпохи", - говорится в приветственном адресе губернатора провинции Хэйлунцзян, который был зачитан на сессии.
За инициативу проведения выездной сессии ВЭФ-2021 в Благовещенске Орлова поблагодарил заместитель директора фонда "Росконгресс", директор Восточного экономического форума Игорь Павлов. Наработки, опыт сотрудничества и взаимодействия Амурской области и провинции Хэйлунцзян, а также результаты обсуждения и выводы, сделанные на сессии, будут рекомендованы для формирования программы ВЭФ-2021.
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Амурская областьРоссияВасилий Орлов (губернатор)Фонд "Росконгресс"Амурская областьЭкономика
 
 
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