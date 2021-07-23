https://ria.ru/20210723/vaktsiny-1742502135.html
Лавров рассказал о возможности сертификации импортных вакцин от COVID-19
Лавров рассказал о возможности сертификации импортных вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2021
Лавров рассказал о возможности сертификации импортных вакцин от COVID-19
Москве пока не поступали просьбы от стран Запада о сертификации их вакцин от коронавируса в России, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T10:52
2021-07-23T10:52
2021-07-23T11:06
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей лавров
распространение коронавируса
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москва
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москве пока не поступали просьбы от стран Запада о сертификации их вакцин от коронавируса в России, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Кстати, я не слышал пока, по-моему, так и не было ни одного случая, когда западные страны обратились бы к нам с просьбой зарегистрировать и сертифицировать свою вакцину", - сказал Лавров в ходе вебинара "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы" на площадке "Единой России".Как отметил Лавров, что касается западных вакцин и того, будет ли Россия их регистрировать и запускать к себе на территорию, то подобные вопросы решать санитарным властям РФ.Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель предложил Минздраву РФ обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов, это расширит возможности для облегчения путешествий граждан. Позднее представитель пресс-службы Еврокомиссии пояснил, что ЕС не ведёт конкретных переговоров с Россией о возможности ее подключения к системе COVID-сертификатов ЕС, речь идет об общей и технической информации, которая была направлена многим партнерам Евросоюза по всему миру.В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219. Списки были утверждены съездом партии, который проводился 19 июня в Москве.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей лавров, вакцинация россиян от covid-19, россия, москва
10:52 23.07.2021 (обновлено: 11:06 23.07.2021)
Лавров рассказал о возможности сертификации импортных вакцин от COVID-19
Глава МИД Лавров: Москве пока не поступали просьбы с Запада о сертификации вакцин от COVID-19
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москве пока не поступали просьбы от стран Запада о сертификации их вакцин от коронавируса в России, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Кстати, я не слышал пока, по-моему, так и не было ни одного случая, когда западные страны обратились бы к нам с просьбой зарегистрировать и сертифицировать свою вакцину", - сказал Лавров в ходе вебинара "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы" на площадке "Единой России".
Как отметил Лавров, что касается западных вакцин и того, будет ли Россия их регистрировать и запускать к себе на территорию, то подобные вопросы решать санитарным властям РФ.
Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель предложил Минздраву РФ обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов, это расширит возможности для облегчения путешествий граждан. Позднее представитель пресс-службы Еврокомиссии пояснил, что ЕС не ведёт конкретных переговоров с Россией о возможности ее подключения к системе COVID-сертификатов ЕС, речь идет об общей и технической информации, которая была направлена многим партнерам Евросоюза по всему миру.
В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219. Списки были утверждены съездом партии, который проводился 19 июня в Москве.