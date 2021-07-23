https://ria.ru/20210723/vaktsiny-1742502135.html

Лавров рассказал о возможности сертификации импортных вакцин от COVID-19

Лавров рассказал о возможности сертификации импортных вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2021

Лавров рассказал о возможности сертификации импортных вакцин от COVID-19

Москве пока не поступали просьбы от стран Запада о сертификации их вакцин от коронавируса в России, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T10:52

2021-07-23T10:52

2021-07-23T11:06

коронавирус в россии

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россия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москве пока не поступали просьбы от стран Запада о сертификации их вакцин от коронавируса в России, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Кстати, я не слышал пока, по-моему, так и не было ни одного случая, когда западные страны обратились бы к нам с просьбой зарегистрировать и сертифицировать свою вакцину", - сказал Лавров в ходе вебинара "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы" на площадке "Единой России".Как отметил Лавров, что касается западных вакцин и того, будет ли Россия их регистрировать и запускать к себе на территорию, то подобные вопросы решать санитарным властям РФ.Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель предложил Минздраву РФ обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов, это расширит возможности для облегчения путешествий граждан. Позднее представитель пресс-службы Еврокомиссии пояснил, что ЕС не ведёт конкретных переговоров с Россией о возможности ее подключения к системе COVID-сертификатов ЕС, речь идет об общей и технической информации, которая была направлена ​​многим партнерам Евросоюза по всему миру.В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219. Списки были утверждены съездом партии, который проводился 19 июня в Москве.

https://ria.ru/20210716/vaktsina-1741519384.html

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