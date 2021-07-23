https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742534132.html

В Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию для ряда работников

В Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию для ряда работников - РИА Новости, 23.07.2021

В Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию для ряда работников

Обязательную вакцинацию от COVID для ряда работников вводят в Алтайском крае, прививки придётся сделать тем, кто трудится сферах торговли, общественного... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:06

2021-07-23T13:06

2021-07-23T13:36

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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БАРНАУЛ, 23 июл - РИА Новости. Обязательную вакцинацию от COVID для ряда работников вводят в Алтайском крае, прививки придётся сделать тем, кто трудится сферах торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты ЖКХ, туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства."Сегодня подписано постановление главного государственного санитарного врача Алтайского края о вакцинации от коронавируса отдельных групп граждан. В их число вошли работающие в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, оказания услуг банковских, связи, санаторно-курортных и туристических услуг, средств размещения для временного проживания, по перевозке населения общественным транспортом и такси, бытовых, спортивно-оздоровительных. Вакцинация также становится обязательной для государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти, местного самоуправления, сотрудников органов полиции, Росгвардии, МЧС, сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.Среди данных профессиональных групп планируют привить не менее 60% работников. Первую дозу вакцины они должны получить до 22 августа, вторую - не позднее 19 сентября."Ответственность за исполнение постановления возлагается на работодателей, за неисполнение грозят штрафы и даже приостановка деятельности организаций", - уточняют в правительстве.Сообщается, что сейчас в крае привито всего порядка 40% жителей.

https://ria.ru/20210723/kampaniya-1742521484.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, алтайский край, общество