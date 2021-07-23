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В Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию для ряда работников
В Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию для ряда работников - РИА Новости, 23.07.2021
В Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию для ряда работников
Обязательную вакцинацию от COVID для ряда работников вводят в Алтайском крае, прививки придётся сделать тем, кто трудится сферах торговли, общественного... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:06
2021-07-23T13:06
2021-07-23T13:36
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 23 июл - РИА Новости. Обязательную вакцинацию от COVID для ряда работников вводят в Алтайском крае, прививки придётся сделать тем, кто трудится сферах торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты ЖКХ, туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства."Сегодня подписано постановление главного государственного санитарного врача Алтайского края о вакцинации от коронавируса отдельных групп граждан. В их число вошли работающие в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, оказания услуг банковских, связи, санаторно-курортных и туристических услуг, средств размещения для временного проживания, по перевозке населения общественным транспортом и такси, бытовых, спортивно-оздоровительных. Вакцинация также становится обязательной для государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти, местного самоуправления, сотрудников органов полиции, Росгвардии, МЧС, сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.Среди данных профессиональных групп планируют привить не менее 60% работников. Первую дозу вакцины они должны получить до 22 августа, вторую - не позднее 19 сентября."Ответственность за исполнение постановления возлагается на работодателей, за неисполнение грозят штрафы и даже приостановка деятельности организаций", - уточняют в правительстве.Сообщается, что сейчас в крае привито всего порядка 40% жителей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, алтайский край, общество
13:06 23.07.2021 (обновлено: 13:36 23.07.2021)
В Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию для ряда работников
В Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда работников