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https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742534132.html
В Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию для ряда работников
В Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию для ряда работников - РИА Новости, 23.07.2021
В Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию для ряда работников
Обязательную вакцинацию от COVID для ряда работников вводят в Алтайском крае, прививки придётся сделать тем, кто трудится сферах торговли, общественного... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:06
2021-07-23T13:36
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 23 июл - РИА Новости. Обязательную вакцинацию от COVID для ряда работников вводят в Алтайском крае, прививки придётся сделать тем, кто трудится сферах торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты ЖКХ, туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства."Сегодня подписано постановление главного государственного санитарного врача Алтайского края о вакцинации от коронавируса отдельных групп граждан. В их число вошли работающие в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, оказания услуг банковских, связи, санаторно-курортных и туристических услуг, средств размещения для временного проживания, по перевозке населения общественным транспортом и такси, бытовых, спортивно-оздоровительных. Вакцинация также становится обязательной для государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти, местного самоуправления, сотрудников органов полиции, Росгвардии, МЧС, сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.Среди данных профессиональных групп планируют привить не менее 60% работников. Первую дозу вакцины они должны получить до 22 августа, вторую - не позднее 19 сентября."Ответственность за исполнение постановления возлагается на работодателей, за неисполнение грозят штрафы и даже приостановка деятельности организаций", - уточняют в правительстве.Сообщается, что сейчас в крае привито всего порядка 40% жителей.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, алтайский край, общество
13:06 23.07.2021 (обновлено: 13:36 23.07.2021)
 
В Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию для ряда работников

В Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда работников

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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БАРНАУЛ, 23 июл - РИА Новости. Обязательную вакцинацию от COVID для ряда работников вводят в Алтайском крае, прививки придётся сделать тем, кто трудится сферах торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты ЖКХ, туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Сегодня подписано постановление главного государственного санитарного врача Алтайского края о вакцинации от коронавируса отдельных групп граждан. В их число вошли работающие в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, оказания услуг банковских, связи, санаторно-курортных и туристических услуг, средств размещения для временного проживания, по перевозке населения общественным транспортом и такси, бытовых, спортивно-оздоровительных. Вакцинация также становится обязательной для государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти, местного самоуправления, сотрудников органов полиции, Росгвардии, МЧС, сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.
Среди данных профессиональных групп планируют привить не менее 60% работников. Первую дозу вакцины они должны получить до 22 августа, вторую - не позднее 19 сентября.
"Ответственность за исполнение постановления возлагается на работодателей, за неисполнение грозят штрафы и даже приостановка деятельности организаций", - уточняют в правительстве.
Сообщается, что сейчас в крае привито всего порядка 40% жителей.
Медицинский сотрудник делает посетителю прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
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Распространение коронавирусаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлтайский крайОбщество
 
 
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