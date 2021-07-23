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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210723/vaktsina-1742491904.html
Мурашко рассказал, когда опубликуют итоги исследования вакцины "КовиВак"
Мурашко рассказал, когда опубликуют итоги исследования вакцины "КовиВак" - РИА Новости, 23.07.2021
Мурашко рассказал, когда опубликуют итоги исследования вакцины "КовиВак"
Итоговые данные об исследовании вакцины от коронавируса "КовиВак" ожидаются к концу 2021 года - началу 2022 года, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T09:49
2021-07-23T09:49
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российское общество "знание"
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Итоговые данные об исследовании вакцины от коронавируса "КовиВак" ожидаются к концу 2021 года - началу 2022 года, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы планируем, что конец 2021 - начало 2022 года первый квартал – это (итоговые данные – ред.) по "КовиВаку", - сказал Мурашко в ходе прямого эфира в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе" российского общества "Знание", отвечая на вопрос зрителя, когда ждать итоговые данные по вакцинам.Вакцина "КовиВак", созданная в Центре Чумакова, – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что он лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.
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вакцина "ковивак", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российское общество "знание", михаил мурашко, здоровье - общество
09:49 23.07.2021
 
Мурашко рассказал, когда опубликуют итоги исследования вакцины "КовиВак"

Глава Минздрава Мурашко: итоги исследования "КовиВака" опубликуют к концу 2021 - началу 2022 года

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с вакциной против короновирусной инфекции "КовиВак"
Медицинский работник держит в руках ампулу с вакциной против короновирусной инфекции КовиВак - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Итоговые данные об исследовании вакцины от коронавируса "КовиВак" ожидаются к концу 2021 года - началу 2022 года, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы планируем, что конец 2021 - начало 2022 года первый квартал – это (итоговые данные – ред.) по "КовиВаку", - сказал Мурашко в ходе прямого эфира в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе" российского общества "Знание", отвечая на вопрос зрителя, когда ждать итоговые данные по вакцинам.
Вакцина "КовиВак", созданная в Центре Чумакова, – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что он лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.
 
Распространение коронавирусаВакцина "КовиВак"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российское общество "Знание"Михаил МурашкоЗдоровье - Общество
 
 
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