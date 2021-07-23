https://ria.ru/20210723/vaktsina-1742490229.html

Результаты исследования "Спутника V" опубликуют осенью

Результаты исследования "Спутника V" опубликуют осенью - РИА Новости, 23.07.2021

Результаты исследования "Спутника V" опубликуют осенью

Итоговый отчет об исследовании российской вакцины "Спутник V" появится к середине осени, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T09:36

2021-07-23T09:36

2021-07-23T12:21

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Итоговый отчет об исследовании российской вакцины "Спутник V" появится к середине осени, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Сегодня завершаются наблюдения, к октябрю месяцу <...> будут подготовлены уже отчеты, промежуточные были как раз все опубликованы", — сказал он во время прямого эфира в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе" российского общества "Знание".По "ЭпиВакКорне" и "КовиВаку" итоги должны обнародовать в конце 2021-го — начале 2022 года, добавил глава ведомства.В России разработаны несколько препаратов для профилактики COVID-19. Всем жителям страны доступен "Спутник V", созданный на проверенной платформе аденовирусных векторов человека.Вторая вакцина — "ЭпиВакКорона" — формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов, она поступает в поликлиники в ограниченном количестве. Третья — "КовиВак" — основана на "убитом" вирусе SARS-CoV-2, ее тоже пока не хватает для всех желающих.Ревакцинироваться можно "Спутником Лайт".

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, михаил мурашко, общество