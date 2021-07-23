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Директор ЦРУ обеспокоен военными успехами "Талибана"* в Афганистане
Директор ЦРУ обеспокоен военными успехами "Талибана"* в Афганистане - РИА Новости, 23.07.2021
Директор ЦРУ обеспокоен военными успехами "Талибана"* в Афганистане
Тенденция с военными успехами движения "Талибан"* в Афганистане вызывает беспокойство, однако она не означает неизбежное падение правительства в Кабуле, заявил... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T02:03
2021-07-23T02:03
уильям бернс
афганистан
талибан
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Тенденция с военными успехами движения "Талибан"* в Афганистане вызывает беспокойство, однако она не означает неизбежное падение правительства в Кабуле, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.В настоящее время, обратил внимание глава ЦРУ, с военной точки зрения талибы находятся в наиболее сильной позиции с 2001 года, когда их режим был свергнут силами международной коалиции во главе с США. Однако, добавил он, сейчас у Кабула есть способность сопротивляться, хотя при этом необходима и политическая воля. Таким образом, отметил Бернс, нынешняя ситуация в Афганистане не означает неизбежного падения правительства в Кабуле.Кроме того, сказал Бернс, после вывода американских войск из Афганистана ЦРУ сохранит там "значительные возможности", чтобы собирать информацию о террористической активности в этой стране.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическое движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20210722/afganistan-1742391032.html
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уильям бернс, афганистан, талибан, сша, в мире
02:03 23.07.2021
 
Директор ЦРУ обеспокоен военными успехами "Талибана"* в Афганистане

Директор ЦРУ обеспокоен военными успехами "Талибана"* в Афганистане

© РИА Новости / Саид Закерия / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт в Кабуле
Контрольно-пропускной пункт в Кабуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Саид Закерия
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Тенденция с военными успехами движения "Талибан"* в Афганистане вызывает беспокойство, однако она не означает неизбежное падение правительства в Кабуле, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
"Мы стали свидетелями крупных военных успехов "Талибана"*... Тренд вызывает беспокойство, но важно признать, что афганское правительство все еще обладает значительными возможностями. Вопрос, как это часто бывает в подобных случаях, заключается в политической воле и единстве руководства (страны)", - сказал Бернс в интервью Национальному общественному радио США.
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В настоящее время, обратил внимание глава ЦРУ, с военной точки зрения талибы находятся в наиболее сильной позиции с 2001 года, когда их режим был свергнут силами международной коалиции во главе с США. Однако, добавил он, сейчас у Кабула есть способность сопротивляться, хотя при этом необходима и политическая воля. Таким образом, отметил Бернс, нынешняя ситуация в Афганистане не означает неизбежного падения правительства в Кабуле.
Кроме того, сказал Бернс, после вывода американских войск из Афганистана ЦРУ сохранит там "значительные возможности", чтобы собирать информацию о террористической активности в этой стране.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.
*Террористическое движение, запрещенное в России.
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