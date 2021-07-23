https://ria.ru/20210723/taliban-1742456981.html

Директор ЦРУ обеспокоен военными успехами "Талибана"* в Афганистане

Директор ЦРУ обеспокоен военными успехами "Талибана"* в Афганистане - РИА Новости, 23.07.2021

Директор ЦРУ обеспокоен военными успехами "Талибана"* в Афганистане

Тенденция с военными успехами движения "Талибан"* в Афганистане вызывает беспокойство, однако она не означает неизбежное падение правительства в Кабуле, заявил... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T02:03

2021-07-23T02:03

2021-07-23T02:03

уильям бернс

афганистан

талибан

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Тенденция с военными успехами движения "Талибан"* в Афганистане вызывает беспокойство, однако она не означает неизбежное падение правительства в Кабуле, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.В настоящее время, обратил внимание глава ЦРУ, с военной точки зрения талибы находятся в наиболее сильной позиции с 2001 года, когда их режим был свергнут силами международной коалиции во главе с США. Однако, добавил он, сейчас у Кабула есть способность сопротивляться, хотя при этом необходима и политическая воля. Таким образом, отметил Бернс, нынешняя ситуация в Афганистане не означает неизбежного падения правительства в Кабуле.Кроме того, сказал Бернс, после вывода американских войск из Афганистана ЦРУ сохранит там "значительные возможности", чтобы собирать информацию о террористической активности в этой стране.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическое движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20210722/afganistan-1742391032.html

https://ria.ru/20210722/afganistan-1742384166.html

афганистан

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уильям бернс, афганистан, талибан, сша, в мире