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Два брата пойдут под суд за убийство жениха на свадьбе в Новой Москве

Два брата пойдут под суд за убийство жениха на свадьбе в Новой Москве - РИА Новости, 23.07.2021

Два брата пойдут под суд за убийство жениха на свадьбе в Новой Москве

Прокуратура направила в суд дело двух братьев по обвинению в убийстве двух человек на свадьбе в Новой Москве, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T17:29

2021-07-23T17:29

2021-07-23T17:29

новая москва

московский городской суд

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Прокуратура направила в суд дело двух братьев по обвинению в убийстве двух человек на свадьбе в Новой Москве, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух братьев в возрасте 34 и 32 лет", - говорится в сообщении.Отмечается, что один из них обвиняется в хулиганстве, незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, убийстве двух лиц, второй брат - в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов и пособничестве в убийстве двух лиц.По версии следствия, 22 января младший из братьев находился на территории загородного клуба в деревне Власово поселка Марушкинское Новой Москвы, где была свадьба. В ходе внезапно возникшей ссоры с женихом и его братом обвиняемый решил убить их, для чего позвонил своему старшему брату и попросил привезти огнестрельное оружие.В этот же день, получив от старшего брата пистолет, собранный самодельным способом, находясь у въезда в загородный клуб, обвиняемый произвел не менее восьми выстрелов в своих обидчиков. Те скончались на месте.Кроме этого, в ходе расследования уголовного дела была установлена причастность младшего из братьев к совершению хулиганских действий с применением оружия."Уголовное дело будет направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в информации.

https://ria.ru/20210720/smert-1741985401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая москва, московский городской суд, москва, происшествия