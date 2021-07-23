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Два брата пойдут под суд за убийство жениха на свадьбе в Новой Москве
Два брата пойдут под суд за убийство жениха на свадьбе в Новой Москве - РИА Новости, 23.07.2021
Два брата пойдут под суд за убийство жениха на свадьбе в Новой Москве
Прокуратура направила в суд дело двух братьев по обвинению в убийстве двух человек на свадьбе в Новой Москве, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:29
2021-07-23T17:29
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Прокуратура направила в суд дело двух братьев по обвинению в убийстве двух человек на свадьбе в Новой Москве, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух братьев в возрасте 34 и 32 лет", - говорится в сообщении.Отмечается, что один из них обвиняется в хулиганстве, незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, убийстве двух лиц, второй брат - в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов и пособничестве в убийстве двух лиц.По версии следствия, 22 января младший из братьев находился на территории загородного клуба в деревне Власово поселка Марушкинское Новой Москвы, где была свадьба. В ходе внезапно возникшей ссоры с женихом и его братом обвиняемый решил убить их, для чего позвонил своему старшему брату и попросил привезти огнестрельное оружие.В этот же день, получив от старшего брата пистолет, собранный самодельным способом, находясь у въезда в загородный клуб, обвиняемый произвел не менее восьми выстрелов в своих обидчиков. Те скончались на месте.Кроме этого, в ходе расследования уголовного дела была установлена причастность младшего из братьев к совершению хулиганских действий с применением оружия."Уголовное дело будет направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в информации.
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новая москва, московский городской суд, москва, происшествия
17:29 23.07.2021
 
Два брата пойдут под суд за убийство жениха на свадьбе в Новой Москве

Два брата пойдут под суд за убийство жениха с родственником на свадьбе в Новой Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции едет по дороге
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Прокуратура направила в суд дело двух братьев по обвинению в убийстве двух человек на свадьбе в Новой Москве, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух братьев в возрасте 34 и 32 лет", - говорится в сообщении.
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 10:56
Названа причина смерти обвиняемого в убийстве вдовы самарского банкира
Отмечается, что один из них обвиняется в хулиганстве, незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, убийстве двух лиц, второй брат - в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов и пособничестве в убийстве двух лиц.
По версии следствия, 22 января младший из братьев находился на территории загородного клуба в деревне Власово поселка Марушкинское Новой Москвы, где была свадьба. В ходе внезапно возникшей ссоры с женихом и его братом обвиняемый решил убить их, для чего позвонил своему старшему брату и попросил привезти огнестрельное оружие.
В этот же день, получив от старшего брата пистолет, собранный самодельным способом, находясь у въезда в загородный клуб, обвиняемый произвел не менее восьми выстрелов в своих обидчиков. Те скончались на месте.
Кроме этого, в ходе расследования уголовного дела была установлена причастность младшего из братьев к совершению хулиганских действий с применением оружия.
"Уголовное дело будет направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в информации.
 
Новая МоскваМосковский городской судМоскваПроисшествия
 
 
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