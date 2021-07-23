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История летних Олимпийских игр

История летних Олимпийских игр - РИА Новости, 23.07.2021

История летних Олимпийских игр

Летние Олимпийские игры – крупнейшие международные соревнования по летним и всесезонным видам спорта, проводящиеся один раз в четыре года под эгидой... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T02:16

2021-07-23T02:16

2021-07-23T02:16

справки

олимпийские игры

спорт

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Летние Олимпийские игры – крупнейшие международные соревнования по летним и всесезонным видам спорта, проводящиеся один раз в четыре года под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК). Возрождение олимпийского движения в современности связано с именем барона Пьера де Кубертена. Первые современные летние Олимпийские игры проходили с 6 по 15 апреля 1896 года в Афинах (Греция). На открытии Игр I Олимпиады был впервые исполнен Олимпийский гимн, сочиненный Спиросом Самарасом (музыка) и Костисом Паламасом (слова). Этот олимпийский гимн до сих пор исполняется на всех церемониях открытия.В Играх I Олимпиады приняли участие 241 спортсмен из 14 стран. Всего было разыграно 43 комплекта медалей.С игр I Олимпиады установилась традиция исполнения в честь победителя национального гимна и подъема национального флага. Победителя увенчивали лавровым венком, ему вручали серебряную медаль, оливковую ветвь, срезанную в Священной роще Олимпии, и диплом, выполненный греческим художником. Обладатели вторых мест получили бронзовые медали. Занявшие третьи места в то время не учитывались, и только позже Международный олимпийский комитет включил их в медальный зачет среди стран, однако не все медалисты были определены точно. В общекомандном зачете (здесь и далее общекомандный зачет – по количеству завоеванных золотых медалей) первое место заняла команда США – 20 наград (11 золотых, 7 серебряных, 2 бронзовые). На втором – команда Греции с 47 медалями (10 золотых, 18 серебряных, 19 бронзовых). Третье место заняла команда Германии – 13 (6 золотых, 5 серебряных, 2 бронзовые).1900II летние Олимпийские игры прошли в Париже (Франция) с 14 мая по 28 октября 1900 года. Проведение Игр было приурочено ко Всемирной выставке, проходившей в то время во французской столице. В играх участвовали 997 спортсменов из 24 стран. Впервые в играх участвовали женщины (всего их было 22). Было разыграно 95 комплектов медалей. Общекомандный зачет выиграла Франция – 103 медали (29 золотых, 42 серебряных, 37 бронзовых). На втором месте команда США – 47 наград (19 золотых, 14 серебряных, 14 бронзовых). Третье место заняла Великобритания – 32 награды (15 золотых, 7 серебряных, 10 бронзовых).1904III летние Олимпийские игры прошли в американском Сент-Луисе с 1 июля по 24 ноября 1904 года. В играх участвовали 651 спортсмен из 12 стран. Всего было разыграно 95 комплектов медалей. Олимпийские игры 1904 года стали первыми, на которых официально вручались золотые, серебряные и бронзовые медали за первое, второе и третье место. Неофициальный общекомандный зачет выиграла сборная США – 231 (74 золотых, 80 серебряных, 77 бронзовых), на втором месте сборная Германии – 15 наград (4 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых). Третье место заняла команда Канады – 6 наград (4 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая). 1908IV летние Олимпийские игры прошли в Лондоне (Великобритания) с 27 апреля по 31 октября 1908 года. Первоначально игры должны были пройти в Риме (Италия), но были перенесены в Лондон, когда стало очевидно, что Рим не будет готов. В играх участвовали 2008 спортсменов, которые представляли 22 страны. Впервые на церемонии открытия состоялся парад делегаций: спортсмены маршировали под флагом своей страны в спортивной одежде. Были разыграны 110 комплектов медалей.Сборная Великобритании стала первой в общекомандном зачете – 146 наград (56 золотых, 51 серебряная, 39 бронзовых), на втором месте была команда США – 47 наград (23 золотых, 12 серебряных, 12 бронзовых). Третье место заняла команда Швеции – 25 наград (8 золотых, 6 серебряных, 11 бронзовых). 1912V летние Олимпийские игры прошли в Стокгольме (Швеция) с 5 мая по 27 июля 1912 года. В играх участвовали 2407 спортсменов из 28 стран. Впервые в играх участвовали спортсмены со всех пяти континентов. Были разыграны 102 комплекта медалей. В общекомандном зачете лидировала команда США – 64 награды (26 золотых, 19 серебряных, 19 бронзовых), на втором месте оказалась команда Швеции – 65 наград (24 золотые, 24 серебряные, 17 бронзовых). Третье место заняла команда Великобритании – 41 медаль (10 золотых, 15 серебряных, 16 бронзовых).1916VI летние Олимпийские игры были запланированы к проведению в Берлине (Германия). В связи с началом Первой мировой войны игры были отменены. 1920VII летние Олимпийские игры прошли в Антверпене (Бельгия) с 20 апреля по 12 сентября 1920 года. В играх участвовали 2622 спортсмена из 29 стран. На играх VII Олимпиады во время церемонии открытия впервые был поднят олимпийский флаг с пятью переплетенными кольцами голубого, желтого, черного, зеленого и красного цветов. Впервые также спортсменом от имени всех участников была принесена олимпийская клятва. Всего было разыграно 156 комплектов медалей. Команда США победила в неофициальном общекомандном зачете – 95 медалей (41 золотая, 27 серебряных, 27 бронзовых), команда Швеции завоевала 64 медали (19 золотых, 20 серебряных, 25 бронзовых). Третье место заняла команда Великобритании – 43 награды (14 золотых, 16 серебряных, 13 бронзовых). На играх VII Олимпиады итальянский фехтовальщик Недо Нади добился единственного в истории мирового фехтования результата: завоевал пять золотых медалей – в личных соревнованиях рапиристов и саблистов и в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах, саблях и шпагах. 1924VIII летние Олимпийские игры прошли в Париже (Франция) с 4 мая по 27 июля 1924 года. В играх участвовали 3088 спортсменов из 44 стран. Всего было разыграно 126 комплектов медалей. Наибольшее количество медалей завоевали спортсмены из США – 99 медалей (45 золотых, 27 серебряных, 27 бронзовых), на втором месте команда Франции – 41 награда (14 золотых, 15 серебряных, 12 бронзовых). Третье место заняла команда Финляндии – 37 медалей (14 золотых, 13 серебряных, 10 бронзовых).На играх VIII Олимпиады спортсмены впервые были размещены в Олимпийской деревне. Впервые игры транслировались в телеэфире. На церемонии закрытия Игр впервые был введен ритуал, который предполагает поднятие трех флагов: флага Международного олимпийского комитета, флага принимающей страны и флага следующей страны-хозяйки Олимпиады.1928IX летние Олимпийские игры прошли в Амстердаме (Нидерланды) с 17 мая по 12 августа 1928 года. В играх участвовали 2883 спортсмена из 46 стран. Впервые на церемонии открытия был зажжен олимпийский огонь. Всего было разыграно 109 комплектов медалей. Наибольшее количество наград завоевала команда США – 56 (22 золотые, 18 серебряных, 16 бронзовых), на втором месте команда Германии – 39 медалей (11 золотых, 9 серебряных, 19 бронзовых). Команда Финляндии заняла третье место – 25 наград (8 золотых, 8 серебряных, 9 бронзовых). 1932X Летние Олимпийские игры проводились с 30 июля по 14 августа 1932 года в Лос-Анджелесе (США). Приняли участие 1334 атлета из 37 стран. Разыгрывалось 117 комплектов медалей. В Играх X Олимпиады впервые приняли участие спортсмены из Китая. Первое место заняла команда США, завоевав 110 медалей (44 золотые, 36 серебряных, 30 бронзовых), второе место – Италия, завоевав 36 медалей (12 золотых, 12 серебряных, 12 бронзовых), третье – Франция с 20 медалями (11 золотых, 5 серебряными, 4 бронзовые).1936XI Летние Олимпийские игры проводились с 1 по 16 августа 1936 года в Берлине (Германия). Приняли участие 3963 атлета из 49 стран. Разыгрывалось 129 комплектов медалей. Адольф Гитлер попытался использовать Олимпиаду для доказательства своей теории расового превосходства арийцев. Однако героем Игр стал американский чернокожий атлет Джесси Оуэнс, который завоевал четыре золотые медали. Впервые была проведена эстафета Олимпийского огня. Более трех тысяч бегунов участвовали в доставке факела из Олимпии в Берлин.Открытие Игр XI Олимпиады впервые транслировалось по телевидению в прямом эфире.Первое место в неофициальном командном зачете заняла команда Германии, завоевав 101 медаль (38 золотых, 31 серебряную, 32 бронзовые), второе – США, выиграв 57 медалей (24 золотые, 21 серебряную, 12 бронзовых), третье – Венгрия с 16 медалями (10 золотых, 1 серебряная, 5 бронзовых).1940XII летние Олимпийские игры должны были проходить с 21 сентября по 6 октября 1940 года в столице Японии – Токио. Однако в связи с началом в 1937 году Второй японо-китайской войны, МОК перенес Игры в Хельсинки (Финляндия), где их проведение было запланировано с 20 июля по 4 августа 1940 года. Но после начала в сентябре 1939 года Второй мировой войны Игры решено было отменить окончательно.Несмотря на отмену Игр, им, как и не состоявшимся в 1916 году VI Летним Олимпийским играм, был присвоен свой порядковый номер. 1944XIII летние Олимпийские игры по решению МОК, принятому в июне 1939 года, были запланированы к проведению в 1944 году в Лондоне (Великобритания). Они должны были пройти в год 50-летия создания Международного олимпийского комитета. В связи со Второй мировой войной Игры были отменены. Лондон принял первые послевоенные Игры 1948 года, получив это право без выборов. 1948XIV летние Олимпийские игры проводились в Лондоне (Великобритании) с 29 июля по 14 августа 1948 года. Приняли участие 4104 атлета из 59 стран. Разыгрывалось 136 комплектов медалей. Лучшей спортсменкой XIV Олимпиады была признана голландская легкоатлетка Фанни Бланкерс-Кун, завоевавшая четыре золотые медали в четырех спринтерских дистанциях.Семнадцатилетний американец Боб Матиас выиграл десятиборье и стал самым молодым спортсменом в истории Олимпийских игр, который выиграл мужской турнир по легкой атлетике. Первое место на Играх заняла команда США, завоевав 84 медали (38 золотых, 27 серебряных, 19 бронзовых), второе место – Швеция, завоевав 46 медалей (17 золотых, 11 серебряных, 18 бронзовых), третье – Франция, завоевав 32 медали (11 золотых, 6 серебряных, 15 бронзовых). 1952XV летние Олимпийские игры проходили с 19 июля по 3 августа 1952 года в Хельсинки (Финляндия). Приняли участие 4955 атлетов из 69 стран. Разыгрывалось 149 комплектов медалей.Впервые в Олимпиаде приняли участие спортсмены Советского Союза. Первая в истории советского спорта золотая олимпийская медаль была вручена 20 июля 1952 года метательнице диска Нине Ромашковой (Пономаревой). Игры XV Олимпиады вошли в олимпийскую историю как Игры, которые не были закрыты. Тогдашний президент МОК Зигфрид Эдстрем на торжественной церемонии, посвященной окончанию Игр, произнес большую речь, но забыл закончить ее словами: "Объявляю Игры закрытыми". Первое место на Играх заняла команда США, завоевав 76 наград (40 золотых, 19 серебряных, 17 бронзовых), второе место – СССР, завоевав 71 награду (22 золотых, 30 серебряных, 19 бронзовых), третье – Венгрия, завоевав 42 награды (16 золотых, 10 серебряных, 16 бронзовых).1956XVI летние Олимпийские игры проводились в Мельбурне (Австралия) с 22 ноября по 8 декабря 1956 года. Соревнования по конному спорту прошли в июне в Стокгольме (Швеция) из-за действовавшего в Австралии карантина на ввоз животных.Приняли участие 3314 атлетов из 72 стран. Разыгрывался 151 комплект медалей. Советские спортсмены выиграли общекомандный зачет, завоевав 98 медалей (37 золотых, 29 серебряных, 32 бронзовые). Спортсмены из США выиграли 74 награды (32 золотые, 25 серебряных, 17 бронзовых), команда Австралии – 35 наград (13 золотых, 8 серебряных и 14 бронзовых). 1960XVII летние Олимпийские игры прошли в Риме (Италия) с 25 августа по 11 сентября 1960 года. Приняли участие 5338 атлетов из 83 стран. Разыгрывалось 150 комплектов медалей. Одним из героев Олимпиады стал советский тяжелоатлет Юрий Власов. Самый сильный человек планеты нарушил "американское господство" в тяжелом весе, установив небывалые мировые рекорды в толчке и по сумме троеборья (537,5 кг).Свою первую золотую медаль завоевал американский боксер Кассиус Клей, позже перешедший в профессиональный бокс и ставший известным под именем Мухаммеда Али. Советские спортсменки выиграли 15 из 16 возможных медалей в спортивной гимнастике. Советская сборная заняла первое место, завоевав 103 награды (43 золотые, 29 серебряных, 31 бронзовую). США заняли второе место, завоевав 71 награду (34 золотые, 21 серебряную, 16 бронзовых), третье место заняла Италия, завоевавшая 36 медалей (13 золотых, 10 серебряных, 13 бронзовых).1964XVIII летние Олимпийские игры проводились в столице Японии Токио с 10 по 24 октября 1964 года.Принял участие 5151 атлет из 93 стран. Разыгрывалось 163 комплекта медалей.Олимпиада впервые была проведена на Азиатском континенте.Третью олимпийскую победу одержала австралийская пловчиха, чемпионка Мельбурна и Рима Даун Фрэзер. Она стала первой женщиной-пловчихой, завоевавшей в общей сумме восемь олимпийских наград. Впервые за всю многолетнюю историю Олимпиад одному спортсмену удалось второй раз подряд стать победителем на марафонской дистанции. Им стал спортсмен из Эфиопии Абебе Бикила. В неофициальном общекомандном зачете победила сборная США – 90 медалей (36 золотых, 26 серебряных, 28 бронзовых); спортсмены СССР стали вторыми – 96 медалей (30 золотых, 31 серебряную, 35 бронзовых). Третье место заняла Япония, выиграв 29 медалей (16 золотых, 5 серебряных, 8 бронзовых).1968XIX летние Олимпийские игры проводились в столице Мексики – Мехико с 12 по 28 октября 1968 года. Это были первые Игры в Латинской Америке.Приняли участие 5516 атлетов из 112 стран. Разыгрывалось 172 комплекта медалей.Выбор Мехико местом проведения Олимпийских игр оказался спорным из-за большой высоты города над уровнем моря – 2300 метров. Героем Олимпиады стал американец Боб Бимон, который в прыжках в длину показал результат 8 метров 90 сантиметров, превысив мировой рекорд сразу на 55 сантиметров.Игры XIX Олимпиады считаются переломным этапом в истории прыжков в высоту – американец Ричард Фосбери установил новый олимпийский рекорд, перепрыгнув планку новым способом – спиной вперед. Техника получила название "Фосбери-флоп" и стала применяться по всему миру.Первое место в неофициальном командном зачете заняли спортсмены из США, завоевавшие 107 медалей (45 золотых, 28 серебряных, 34 бронзовые). Спортсмены из СССР заняли второе место, выиграв 91 награду (29 золотых, 32 серебряных, 30 бронзовых), на третьем месте – сборная Японии, завоевавшая 25 медалей (11 золотых, 7 серебряных, 7 бронзовых).1972XX летние Олимпийские игры прошли в Мюнхене с 26 августа по 11 сентября 1972 года.Приняли участие 7134 атлета из 121 страны. Разыгрывалось 195 комплектов медалей.Состязания Олимпиады едва не сорвала трагедия. 5 сентября 1972 года террористы из организации "Черный сентябрь" ворвались в олимпийскую деревню, убили двух членов сборной Израиля и захватили девять заложников. В завязавшемся бою все девять израильских заложников были убиты. Героем Игр стал американский пловец Марк Спитц, который стал первым человеком, завоевавшим 7 золотых олимпийских медалей на одних Играх. В 2008 году его результат превзошел Майкл Фелпс, которому досталось 8 золотых медалей Пекина.Первое место заняла сборная СССР, завоевав 99 медалей (50 золотых, 27 серебряных, 22 бронзовых). США заняли второе место, завоевав 94 медали (33 золотых, 31 серебряная, 30 бронзовых), на третьем месте – сборная ГДР, завоевавшая 66 наград (20 золотых, 23 серебряных, 23 бронзовых).1976XXI летние Олимпийские игры проводились в Монреале (Канада) с 17 июля по 1 августа 1976 года. Приняли участие 6084 атлета из 92 стран. Разыгрывалось 198 комплектов медалей. Игры бойкотировали 22 африканские страны в знак протеста против нарушения сборной Новой Зеландии по регби бойкота режима апартеида в Южной Африке.На Играх XXI Олимпиады впервые был представлен женский баскетбол; первыми в истории олимпийскими чемпионками стали советские баскетболистки.Советский легкоатлет Виктор Санеев впервые в истории олимпийских соревнований третий раз подряд стал лучшим в тройном прыжке.СССР подтвердил свое звание олимпийского лидера, завоевав 125 медалей (49 золотых, 41 серебряную, 35 бронзовых). Второй командой Олимпиады стала сборная ГДР, завоевавшая 90 наград (40 золотых, 25 серебряных и 25 бронзовых), сборная США впервые оказалась на третьем месте в медальном зачете, завоевав 94 медали (34 золотых, 35 серебряных, 25 бронзовых).1980XXII летние Олимпийские игры были проведены с 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве (СССР). В Играх принимали участие 5179 спортсменов из 80 стран, было разыграно 203 комплекта медалей. США, ФРГ, Япония и еще несколько десятков стран бойкотировали Олимпиаду в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан. На московской олимпиаде Александр Дитятин стал единственным в мире гимнастом, имеющим медали во всех оцениваемых упражнениях на одном соревновании: он завоевал три золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медаль.Лидером по количеству медалей стали спортсмены СССР, они завоевали 195 наград (80 золотых, 69 серебряных, 46 бронзовых), на втором месте были спортсмены из ГДР, завоевавшие 126 медалей (47 золотых, 37 серебряных, 42 бронзовые), третье место было у команды Болгарии – 41 медаль (8 золотых, 16 серебряных, 17 бронзовых).1984XXIII летние Олимпийские игры проходили с 28 июля по 12 августа 1984 года в Лос-Анджелесе (США). Участвовали 6829 спортсменов из 140 стран, был разыгран 221 комплект медалей. В программу Игр были включены художественная гимнастика и синхронное плавание. Советские спортсмены и атлеты из 13 стран объявили бойкот Олимпиаде в связи с бойкотом американских спортсменов Летних Игр 1980 года в Москве. Всего (из-за бойкота большинства стран социалистического блока) в олимпийских соревнованиях не смогли принять участие 125 чемпионов мира. На Олимпиаде впервые после 32-летнего отсутствия выступила сборная Китая.В общекомандном зачете победили американские спортсмены – 174 награды (83 золотых, 61 серебряная, 30 бронзовых), на втором месте оказалась команда Румынии с 53 медалями (20 золотых, 16 серебряных, 17 бронзовых), на третьем – команда из ФРГ, завоевавшая 59 медалей (17 золотых, 19 серебряных, 23 бронзовые). 1988XXIV летние Олимпийские игры проводились с 17 сентября по 2 октября 1988 года в Сеуле (Южная Корея). Участвовал 8397 спортсменов из 159 стран, было разыграно 237 комплектов медалей. На Играх футбольная сборная СССР завоевала золотые медали, в финале обыграв бразильцев. Триумфальной стала победа советских баскетболистов, которые победили сборную США в полуфинале, югославов – в финале. На Играх XXIV Олимпиады состоялся самый громкий допинговый скандал своего времени - канадского бегуна Бена Джонсона дисквалифицировали за допинг и лишили золотой медали.Неофициальный общекомандный зачет выиграли спортсмены из СССР – 132 (55 золотых, 31 серебряную, 46 бронзовых), команда ГДР завоевала 102 медали (37 золотых, 35 серебряных, 30 бронзовых). Спортсмены из США – 94 награды (36 золотых, 31 серебряную, 27 бронзовых). 1992XXV летние Олимпийские игры проходили с 25 июля по 9 августа 1992 года в Барселоне (Испания). Принимали участие 9356 спортсменов из 169 стран, было разыграно 257 комплектов медалей. После распада Советского Союза атлеты бывших союзных республик выступили в составе Объединенной команды (кроме Эстонии, Латвии и Литвы, выступавших самостоятельными командами). Объединенная команда завоевала 112 медалей (45 золотых, 38 серебряных, 29 бронзовых).Команда США – 108 медалей (37 золотых, 34 серебряных, 37 бронзовых), команда Германии – 82 медали (33 золотых, 21 серебряная, 28 бронзовых).1996XXVI летние Олимпийские игры проводились с 19 июля по 4 августа 1996 года в Атланте (США). Участвовали 10318 атлетов из 197 стран, был разыгран 271 комплект медалей. Победа сборной Нигерии стала первой в истории олимпийской футбольной победой африканской страны. В неофициальном командном зачете победила команда США, которая завоевала 101 медаль (44 золотых, 32 серебряных и 25 бронзовых), российские спортсмены стали вторыми – 63 медали (26 золотых, 21 серебряных и 16 бронзовых). Третьей стала сборная Германии – 65 наград (20 золотых, 18 серебряных, 27 бронзовых).2000XXVII летние Олимпийские игры проходили с 15 сентября по 1 октября 2000 года в Сиднее (Австралия). В Играх приняли участие 10651 спортсмен из 199 стран, было разыграно 300 комплектов медалей. Неофициальный общекомандный зачет выиграли американцы – 93 медали (37 золотых, 24 серебряных, 32 бронзовых), на втором месте – россияне, завоевавшие 89 медалей (32 золотых, 28 серебряных, 29 бронзовых), третье место у атлетов Китая – 58 наград (28 золотых, 16 серебряных, 14 бронзовых).2004XXVIII летние Олимпийские игры состоялись с 13 по 29 августа 2004 года в Афинах (Греция). Участвовали 10625 атлетов из 201 страны, был разыгран 301 комплект медалей. На Играх в олимпийскую семью вернулся Афганистан – впервые после свержения режима талибов, запрещавших женщинам заниматься спортом. В общекомандном зачете победила команда США – 101 (36 золотых, 39 серебряных и 26 бронзовых), на втором месте – Китай, завоевавший 63 медали (32 золотых, 17 серебряных, 14 бронзовых). Россия заняла третье место – 90 медалей (28 золотых, 26 серебряных, 36 бронзовых). 2008XXIX летние Олимпийские игры проходили с 8 по 24 августа 2008 года в Пекине (Китай). В Играх принимали участие 10942 спортсмена из 204 стран. Разыграно 302 комплекта медалей. На играх впервые олимпийские медали завоевали спортсмены из Таджикистана (в дзюдо и борьбе). Впервые в олимпийской истории сборная Китая заняла первое место в неофициальном медальном зачете. Она завоевала 100 медалей (48 золотых, 22 серебряная, 30 бронзовых). Второй стала команда США 112 (36 золотых, 39 серебряных, 37 бронзовых), третьей – сборная России с 60 медалями (24 золотых, 13 серебряную, 23 бронзовых).2012XXX летние Олимпийские игры состоялись с 27 июля по 12 августа 2012 года в Лондоне (Великобритания). В них принимали участие 10568 атлетов из 204 стран, было разыграно 302 комплекта медалей. Спортсмены из США выиграли общекомандный зачет – 104 медали (46 золотых, 28 серебряных, 30 бронзовых), на втором месте спортсмены из Китая – 91 медаль (38 золотых, 31 серебряных, 22 бронзовых), спортсмены из Великобритании стали третьими – 65 медалей (29 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых).2016XXXI летние Олимпийские игры состоялись с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Впервые в истории олимпийские игры проходили в Южной Америке.В Олимпиаде участвовали 11238 атлетов. В играх принимало участие рекордное число стран (206) и было разыграно 306 комплектов наград в 28 видах спорта. 207-й командой, принимающей участие в соревнованиях, стала Олимпийская сборная беженцев.Российская сборная была допущена к играм частично. В полном составе были отстранены российские легкоатлеты, поскольку IAAF дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики из-за допингового скандала. Индивидуальное разрешение выступить в Рио-де-Жанейро получила только прыгунья в длину Дарья Клишина. В неофициальном общекомандном зачете победила сборная США, завоевав 121 медаль (46 золотых, 37 серебряных и 38 бронзовых), на втором месте – сборная Великобритании, завоевавшая 67 медалей (27 золотых, 23 серебряных и 17 бронзовых), третий – Китай с 70 медалями (26 золотых, 18 серебряных и 26 бронзовых).XXXII летние Олимпийские игры должны были пройти в Японии в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 игры были перенесены на 2021 год и пройдут с 23 июля по 8 августа. Олимпийские игры в Токио стали первой в новейшей истории Олимпиадой, проведение которой было отложено. Олимпиада в Токио должна стать самой масштабной по числу видов спорта – 33, и категориям – 339. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов, а число сопровождающих лиц сократят до 41 тысячи.Весной 2021 года было принято решение, что Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Изначально власти Японии надеялись провести Игры при ограниченном числе местных зрителей, однако на фоне повышения темпов прироста новых заражений коронавирусом и введения из-за этого четвертого по счету режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио до 22 августа было решено, что лишь 26 соревнований летних Олимпийских игр этого года будут проходить со зрителями, а при пустых трибунах – 724.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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