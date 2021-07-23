https://ria.ru/20210723/sanktsii-1742607526.html

Китай ввел ответные санкции против США из-за Гонконга

Китай ввел ответные санкции против США из-за Гонконга - РИА Новости, 23.07.2021

Китай ввел ответные санкции против США из-за Гонконга

Китай вводит санкции в отношении семи бывших американских чиновников и организаций в связи с их "ошибочными действиями" в отношении Гонконга, следует из... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T18:43

2021-07-23T18:43

2021-07-23T18:43

санкции

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ПЕКИН, 23 июл – РИА Новости. Китай вводит санкции в отношении семи бывших американских чиновников и организаций в связи с их "ошибочными действиями" в отношении Гонконга, следует из распространенного китайскими СМИ заявления МИД КНР.Ранее Минфин США выпустил рекомендации о растущих рисках для американских компаний в связи с действиями властей КНР и руководства Гонконга, кроме того внес семерых граждан Китая в санкционный список, связанный с ситуацией в административном районе."В ответ на ошибочные действия американской стороны, Китай принял решение ввести зеркальные санкции. В соответствии с законом "О противодействии антикитайским санкциям", Китай вводит санкции в отношении семи лиц и организаций США", - говорится в заявлении.В санкционном списке оказались: бывший министр торговли США Уилбур Росс, председатель Американо-китайской комиссии по мониторингу экономики и безопасности Конгресса США Кэролайн Бартоломью, бывший директор офиса исполнительного комитета по Китаю Конгресса США Джонатан Стиверс, председатель Национального демократического института США Ким До Юн, полномочный представитель Международного республиканского института в Гонконге Адам Кинг, директор департамента по Китаю Human Rights Watch Софи Ричардсон и Комитет по демократии Гонконга.В китайском МИДе подчеркнули, что Гонконг принадлежит Китаю и все касающиеся его вопросы являются внутренним делом Китая."Любые внешние силы, которые пытаются вмешиваться в дела Гонконга, подобны муравьям, трясущим дерево, они переоценивают свои силы", - добавили во внешнеполитическом ведомстве Китая.

https://ria.ru/20210521/sanktsii-1733226425.html

https://ria.ru/20210315/sanktsii-1601326155.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции, мид кнр, гонконг, китай, сша, в мире, политика