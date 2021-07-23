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В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома - РИА Новости, 23.07.2021
В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
Трое подростков из Енисейского района Красноярского края спасли ребенка из огня и помогали пожарным бороться с пламенем в двухэтажном доме, сообщает... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T05:50
2021-07-23T05:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 23 июл - РИА Новости. Трое подростков из Енисейского района Красноярского края спасли ребенка из огня и помогали пожарным бороться с пламенем в двухэтажном доме, сообщает региональный главк МЧС России.По данным спасателей, пожар произошел в селе Верхенепашино в одной из квартир в двухэтажном брусовом жилом доме. Прибывшие пожарные увидели густой черный дым из окон двух квартир. Начальник караула 79-й пожарно-спасательной части Иван Нечаев рассказал, что из огня удалось вытащить двух человек, мужчину и женщину. Жительнице дома пришлось проводить реанимационные мероприятия, так как она не подавала признаков жизни. Благодаря усилиям звена газодымозащитной службы ее жизнь удалось спасти, затем ее передали прибывшим на место происшествия медикам. Мужчина же был без сознания, но дышал.Он отметил, что, со слов очевидцев, в доме находились женщина с ребенком. Пожарные пошли в дом искать ребенка, но поступил сигнал, что он уже спасен.Со слов одного из подростков Ивана Матюнина, они катались на велосипедах и заметили дом весь в дыму."Страха не было, я просто хотел помочь. И мыслей снимать пожар на телефон вместо того, чтобы спасать людей, у меня тоже не возникало... Героем я себя не считаю, я просто выполнял свой гражданский долг", – приводит пресс-служба слова второго юного спасателя Ивана Рукосуева.В Главном управлении МЧС России по краю собираются поощрить ребят за оказанную помощь и проявленный героизм.
https://ria.ru/20210605/peterburg-1735783061.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия
05:50 23.07.2021
 
В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома

В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома

© Фото : МЧС РоссииВ Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Фото : МЧС России
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КРАСНОЯРСК, 23 июл - РИА Новости. Трое подростков из Енисейского района Красноярского края спасли ребенка из огня и помогали пожарным бороться с пламенем в двухэтажном доме, сообщает региональный главк МЧС России.
По данным спасателей, пожар произошел в селе Верхенепашино в одной из квартир в двухэтажном брусовом жилом доме. Прибывшие пожарные увидели густой черный дым из окон двух квартир. Начальник караула 79-й пожарно-спасательной части Иван Нечаев рассказал, что из огня удалось вытащить двух человек, мужчину и женщину. Жительнице дома пришлось проводить реанимационные мероприятия, так как она не подавала признаков жизни. Благодаря усилиям звена газодымозащитной службы ее жизнь удалось спасти, затем ее передали прибывшим на место происшествия медикам. Мужчина же был без сознания, но дышал.
Он отметил, что, со слов очевидцев, в доме находились женщина с ребенком. Пожарные пошли в дом искать ребенка, но поступил сигнал, что он уже спасен.
"Оказалось, что малыша спасли трое подростков - Игорь Фторых, Иван Матюнин и Иван Рукосуев. Ребята просто проезжали мимо и не смогли остаться в стороне от чужого горя... Они оказали большую помощь пожарным. Иван Нечаев рассказал, что они помогали проводить пострадавшей женщине сердечно-легочную реанимацию, разматывали рукава и оттаскивали от пожарных жителя дома, который постоянно рвался в огонь", - сообщает пресс-служба.
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Со слов одного из подростков Ивана Матюнина, они катались на велосипедах и заметили дом весь в дыму.
"Мы увидели, что горит квартира на первом этаже и услышали, как женщина со второго этажа кричит: помогите спустить ребенка. Я ее попросил скинуть одеяло, чтобы мы его растянули, и ребенок упал на одеяло. Мы же могли его и не поймать просто так. Она скинула одеяло, мы малыша и приняли", – рассказал Матюнин.
"Страха не было, я просто хотел помочь. И мыслей снимать пожар на телефон вместо того, чтобы спасать людей, у меня тоже не возникало... Героем я себя не считаю, я просто выполнял свой гражданский долг", – приводит пресс-служба слова второго юного спасателя Ивана Рукосуева.
В Главном управлении МЧС России по краю собираются поощрить ребят за оказанную помощь и проявленный героизм.
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