https://ria.ru/20210723/pozhar-1742475769.html

В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома

В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома - РИА Новости, 23.07.2021

В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома

Трое подростков из Енисейского района Красноярского края спасли ребенка из огня и помогали пожарным бороться с пламенем в двухэтажном доме, сообщает... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T05:50

2021-07-23T05:50

2021-07-23T05:50

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742475684_0:209:2000:1334_1920x0_80_0_0_c6ee9fc0acc15346b1430dcd1af20343.jpg

КРАСНОЯРСК, 23 июл - РИА Новости. Трое подростков из Енисейского района Красноярского края спасли ребенка из огня и помогали пожарным бороться с пламенем в двухэтажном доме, сообщает региональный главк МЧС России.По данным спасателей, пожар произошел в селе Верхенепашино в одной из квартир в двухэтажном брусовом жилом доме. Прибывшие пожарные увидели густой черный дым из окон двух квартир. Начальник караула 79-й пожарно-спасательной части Иван Нечаев рассказал, что из огня удалось вытащить двух человек, мужчину и женщину. Жительнице дома пришлось проводить реанимационные мероприятия, так как она не подавала признаков жизни. Благодаря усилиям звена газодымозащитной службы ее жизнь удалось спасти, затем ее передали прибывшим на место происшествия медикам. Мужчина же был без сознания, но дышал.Он отметил, что, со слов очевидцев, в доме находились женщина с ребенком. Пожарные пошли в дом искать ребенка, но поступил сигнал, что он уже спасен.Со слов одного из подростков Ивана Матюнина, они катались на велосипедах и заметили дом весь в дыму."Страха не было, я просто хотел помочь. И мыслей снимать пожар на телефон вместо того, чтобы спасать людей, у меня тоже не возникало... Героем я себя не считаю, я просто выполнял свой гражданский долг", – приводит пресс-служба слова второго юного спасателя Ивана Рукосуева.В Главном управлении МЧС России по краю собираются поощрить ребят за оказанную помощь и проявленный героизм.

https://ria.ru/20210605/peterburg-1735783061.html

https://ria.ru/20210603/pozhar-1735373750.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия