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Метеоролог: в центре Москвы всегда теплее, чем на периферии
Метеоролог: в центре Москвы всегда теплее, чем на периферии - РИА Новости, 23.07.2021
Метеоролог: в центре Москвы всегда теплее, чем на периферии
Постоянная температура воздуха в центре Москва всегда на несколько градусов выше, чем за его пределами, рассказала РИА Новости начальник отдела метеорологии... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T03:33
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москва
общество
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Постоянная температура воздуха в центре Москва всегда на несколько градусов выше, чем за его пределами, рассказала РИА Новости начальник отдела метеорологии управления метеорологических разработок ГБУ "Автомобильные дороги" Елена Тимакина.По словам эксперта, ночью разница в температурных показателях в центральной части города и на периферии может составлять до 10 градусов.Она добавила, что "остров тепла" сохраняется в Москве как летом, так и зимой, и иногда способен влиять на погодные явления. Например, над теплой территорией города холодный фронт может резко обостриться, и в центре будет более сильный дождь, чем на городских окраинах, заключила Тимакина.
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москва, общество
03:33 23.07.2021
 
Метеоролог: в центре Москвы всегда теплее, чем на периферии

Метеоролог заявила, что в центре Москвы всегда теплее, чем на периферии

© РИА Новости / Алексей ФилипповМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Постоянная температура воздуха в центре Москва всегда на несколько градусов выше, чем за его пределами, рассказала РИА Новости начальник отдела метеорологии управления метеорологических разработок ГБУ "Автомобильные дороги" Елена Тимакина.
По словам эксперта, ночью разница в температурных показателях в центральной части города и на периферии может составлять до 10 градусов.
"Это необычное явление имеет название "остров тепла". В первую очередь этот эффект возникает из-за плотности застройки: здания с большой площадью поверхности фасадов быстро нагреваются на солнце, а затем выделяют большое количество тепла. Темные крыши, асфальт, парковки и другие объекты городской инфраструктуры тоже активно поглощают тепло. Нагревание усиливается и за счет множества узких улиц, которые блокируют прохождение естественных воздушных потоков", - пояснила Тимакина.
Она добавила, что "остров тепла" сохраняется в Москве как летом, так и зимой, и иногда способен влиять на погодные явления. Например, над теплой территорией города холодный фронт может резко обостриться, и в центре будет более сильный дождь, чем на городских окраинах, заключила Тимакина.
Девушка у ГУМа на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
03:10
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