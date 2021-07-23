https://ria.ru/20210723/pogoda-1742459513.html

Метеоролог: в центре Москвы всегда теплее, чем на периферии

Метеоролог: в центре Москвы всегда теплее, чем на периферии - РИА Новости, 23.07.2021

Метеоролог: в центре Москвы всегда теплее, чем на периферии

Постоянная температура воздуха в центре Москва всегда на несколько градусов выше, чем за его пределами, рассказала РИА Новости начальник отдела метеорологии... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T03:33

2021-07-23T03:33

2021-07-23T03:33

москва

общество

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Постоянная температура воздуха в центре Москва всегда на несколько градусов выше, чем за его пределами, рассказала РИА Новости начальник отдела метеорологии управления метеорологических разработок ГБУ "Автомобильные дороги" Елена Тимакина.По словам эксперта, ночью разница в температурных показателях в центральной части города и на периферии может составлять до 10 градусов.Она добавила, что "остров тепла" сохраняется в Москве как летом, так и зимой, и иногда способен влиять на погодные явления. Например, над теплой территорией города холодный фронт может резко обостриться, и в центре будет более сильный дождь, чем на городских окраинах, заключила Тимакина.

https://ria.ru/20210723/pogoda-1742458570.html

москва

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москва, общество