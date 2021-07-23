Метеоролог: в центре Москвы всегда теплее, чем на периферии
Метеоролог заявила, что в центре Москвы всегда теплее, чем на периферии
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Постоянная температура воздуха в центре Москва всегда на несколько градусов выше, чем за его пределами, рассказала РИА Новости начальник отдела метеорологии управления метеорологических разработок ГБУ "Автомобильные дороги" Елена Тимакина.
По словам эксперта, ночью разница в температурных показателях в центральной части города и на периферии может составлять до 10 градусов.
"Это необычное явление имеет название "остров тепла". В первую очередь этот эффект возникает из-за плотности застройки: здания с большой площадью поверхности фасадов быстро нагреваются на солнце, а затем выделяют большое количество тепла. Темные крыши, асфальт, парковки и другие объекты городской инфраструктуры тоже активно поглощают тепло. Нагревание усиливается и за счет множества узких улиц, которые блокируют прохождение естественных воздушных потоков", - пояснила Тимакина.
Она добавила, что "остров тепла" сохраняется в Москве как летом, так и зимой, и иногда способен влиять на погодные явления. Например, над теплой территорией города холодный фронт может резко обостриться, и в центре будет более сильный дождь, чем на городских окраинах, заключила Тимакина.