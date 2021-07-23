https://ria.ru/20210723/podmoskove-1742503418.html

В Подмосковье создадут единую информсистему качества воздуха

В Подмосковье создадут единую информсистему качества воздуха - РИА Новости, 23.07.2021

В Подмосковье создадут единую информсистему качества воздуха

Власти Московской области создадут единую информационную систему качества воздуха в городских округах региона, сообщил журналистам министр экологии и... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T10:57

2021-07-23T10:57

2021-07-23T10:57

новости подмосковья

андрей разин

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 23 июл – РИА Новости. Власти Московской области создадут единую информационную систему качества воздуха в городских округах региона, сообщил журналистам министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.Система экомониторинга в Московской области для сокращения объемов выбросов вредных веществ в атмосферу создается с 2020 года. Согласно программе, к 2024 году объем вредных выбросов планируется сократить на 10%."Мы проводим полную инвентаризацию качества воздуха, для этого мы планируем покрыть крупные города и населенные пункты специальными датчиками, чтобы в режиме 24/7 проводить замеры по загрязняющим веществам. Уже установлено 60 датчиков, в этом году установим еще 90, в следующем еще 145, также создадим информационную систему, которая будет показывать экологическую обстановку в регионе в режиме онлайн", - сказал Разин.Разин также добавил, что помимо датчиков на сегодняшний день уже закуплено 4 специальных мобильных лаборатории, которые аккредитованы на несколько десятков типов выбросов в атмосферу.

https://realty.ria.ru/20210722/podmoskovye-1742378470.html

московская область (подмосковье)

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андрей разин, московская область (подмосковье)