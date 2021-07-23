https://ria.ru/20210723/podmoskove-1742503418.html
В Подмосковье создадут единую информсистему качества воздуха
В Подмосковье создадут единую информсистему качества воздуха - РИА Новости, 23.07.2021
В Подмосковье создадут единую информсистему качества воздуха
Власти Московской области создадут единую информационную систему качества воздуха в городских округах региона, сообщил журналистам министр экологии и... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T10:57
2021-07-23T10:57
2021-07-23T10:57
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 23 июл – РИА Новости. Власти Московской области создадут единую информационную систему качества воздуха в городских округах региона, сообщил журналистам министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.Система экомониторинга в Московской области для сокращения объемов выбросов вредных веществ в атмосферу создается с 2020 года. Согласно программе, к 2024 году объем вредных выбросов планируется сократить на 10%."Мы проводим полную инвентаризацию качества воздуха, для этого мы планируем покрыть крупные города и населенные пункты специальными датчиками, чтобы в режиме 24/7 проводить замеры по загрязняющим веществам. Уже установлено 60 датчиков, в этом году установим еще 90, в следующем еще 145, также создадим информационную систему, которая будет показывать экологическую обстановку в регионе в режиме онлайн", - сказал Разин.Разин также добавил, что помимо датчиков на сегодняшний день уже закуплено 4 специальных мобильных лаборатории, которые аккредитованы на несколько десятков типов выбросов в атмосферу.
https://realty.ria.ru/20210722/podmoskovye-1742378470.html
московская область (подмосковье)
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андрей разин, московская область (подмосковье)
КРАСНОГОРСК, 23 июл – РИА Новости
. Власти Московской области создадут единую информационную систему качества воздуха в городских округах региона, сообщил журналистам министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин
.
Система экомониторинга в Московской области для сокращения объемов выбросов вредных веществ в атмосферу создается с 2020 года. Согласно программе, к 2024 году объем вредных выбросов планируется сократить на 10%.
"Мы проводим полную инвентаризацию качества воздуха, для этого мы планируем покрыть крупные города и населенные пункты специальными датчиками, чтобы в режиме 24/7 проводить замеры по загрязняющим веществам. Уже установлено 60 датчиков, в этом году установим еще 90, в следующем еще 145, также создадим информационную систему, которая будет показывать экологическую обстановку в регионе в режиме онлайн", - сказал Разин.
Разин также добавил, что помимо датчиков на сегодняшний день уже закуплено 4 специальных мобильных лаборатории, которые аккредитованы на несколько десятков типов выбросов в атмосферу.
"В этом году мы зафиксировали более 50 различных выбросов, которые происходят из различных промзон, расположенных на территории региона", - добавил Разин.