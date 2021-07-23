https://ria.ru/20210723/peskov-1742522737.html
Песков рассказал о решении проблем с доступностью вакцин
Песков рассказал о решении проблем с доступностью вакцин - РИА Новости, 23.07.2021
Песков рассказал о решении проблем с доступностью вакцин
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался назвать регион РФ, где по словам президента Владимира Путина людям отказывали в прививке при том, что РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:22
2021-07-23T12:22
2021-07-23T12:46
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался назвать регион РФ, где по словам президента Владимира Путина людям отказывали в прививке при том, что вакцина была на складе, но отметил, что проблема решена.Ранее Путин в ходе совещания с членами правительства в среду напомнил всем о важности решения логистических вопросов с поставками вакцины против коронавируса, рассказав о регионе, где вакцина не успела попасть в прививочные пункты со склада."Президент не стал называть этот регион, поэтому и я тоже не могу его назвать. Но, разумеется, со всеми регионами в данном случае ведется постоянная работа, в том числе и с этим регионом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, о каком субъекте РФ шла речь, переговорили ли уже с руководством региона.Отвечая на вопрос, решена ли данная проблема в том регионе, Песков ответил: "Ну, конечно. Это же вопрос, именно президент акцентировал, что это вопрос, который требует личного участия глав регионов на постоянной основе".
https://ria.ru/20210723/vaktsina-1742491072.html
https://ria.ru/20210316/vaktsina-1601462526.html
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, происшествия
12:22 23.07.2021 (обновлено: 12:46 23.07.2021)
Песков рассказал о решении проблем с доступностью вакцин
Пресс-секретарь президента Песков заявил о решении проблемы с дефицитом вакцины в одном из регионов
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
отказался назвать регион РФ
, где по словам президента Владимира Путина
людям отказывали в прививке при том, что вакцина была на складе, но отметил, что проблема решена.
Ранее Путин в ходе совещания с членами правительства в среду напомнил всем о важности решения логистических вопросов с поставками вакцины против коронавируса, рассказав о регионе, где вакцина не успела попасть в прививочные пункты со склада.
"Президент не стал называть этот регион, поэтому и я тоже не могу его назвать. Но, разумеется, со всеми регионами в данном случае ведется постоянная работа, в том числе и с этим регионом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, о каком субъекте РФ шла речь, переговорили ли уже с руководством региона.
Отвечая на вопрос, решена ли данная проблема в том регионе, Песков ответил: "Ну, конечно. Это же вопрос, именно президент акцентировал, что это вопрос, который требует личного участия глав регионов на постоянной основе".