https://ria.ru/20210723/peskov-1742522737.html

Песков рассказал о решении проблем с доступностью вакцин

Песков рассказал о решении проблем с доступностью вакцин - РИА Новости, 23.07.2021

Песков рассказал о решении проблем с доступностью вакцин

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался назвать регион РФ, где по словам президента Владимира Путина людям отказывали в прививке при том, что РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T12:22

2021-07-23T12:22

2021-07-23T12:46

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался назвать регион РФ, где по словам президента Владимира Путина людям отказывали в прививке при том, что вакцина была на складе, но отметил, что проблема решена.Ранее Путин в ходе совещания с членами правительства в среду напомнил всем о важности решения логистических вопросов с поставками вакцины против коронавируса, рассказав о регионе, где вакцина не успела попасть в прививочные пункты со склада."Президент не стал называть этот регион, поэтому и я тоже не могу его назвать. Но, разумеется, со всеми регионами в данном случае ведется постоянная работа, в том числе и с этим регионом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, о каком субъекте РФ шла речь, переговорили ли уже с руководством региона.Отвечая на вопрос, решена ли данная проблема в том регионе, Песков ответил: "Ну, конечно. Это же вопрос, именно президент акцентировал, что это вопрос, который требует личного участия глав регионов на постоянной основе".

https://ria.ru/20210723/vaktsina-1742491072.html

https://ria.ru/20210316/vaktsina-1601462526.html

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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, происшествия