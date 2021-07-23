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Россия выполнит экспортные обязательства по "Спутнику V", заверил Песков
Россия выполнит экспортные обязательства по "Спутнику V", заверил Песков - РИА Новости, 23.07.2021
Россия выполнит экспортные обязательства по "Спутнику V", заверил Песков
Россия выполнит экспортные обязательства по вакцине "Спутник V", включая Аргентину, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) проводит необходимую работу, заявил РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:35
2021-07-23T12:51
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
аргентина
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия выполнит экспортные обязательства по вакцине "Спутник V", включая Аргентину, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) проводит необходимую работу, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.Власти Аргентины просят РФПИ срочно отправить положенные по контракту дозы второго компонента "Спутника V" и предупреждают, что договор на поставку может быть расторгнут, сообщила ранее газета La Nacion со ссылкой на письмо советника президента Сесилии Николини. Позднее она заявила, что Аргентина продолжает работать с Россией по поставкам вакцины, кооперация между странами хорошая, и уже получены дозы второго компонента препарата.Еще в марте власти Аргентины решили вводить гражданам только первую дозу вакцины от COVID-19, а применение второй дозы отложили на три месяца. Эта мера была принята, чтобы как можно быстрее защитить людей из зоны риска и уменьшить число смертельных случаев.Теперь страна, не закупавшая в течение определенного времени вторую дозу российского препарата, столкнулась с проблемой его нехватки. Многим гражданам первая доза "Спутника V" была введена больше трех месяцев назад.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, аргентина, дмитрий песков
12:35 23.07.2021 (обновлено: 12:51 23.07.2021)
 
Россия выполнит экспортные обязательства по "Спутнику V", заверил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: РФПИ в контакте с Аргентиной по вопросу поставок "Спутника V"

© РИА Новости / Мирослав Ротарь/Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники международного аэропорта Кишинев разгружают вторую партию вакцины Sputnik V с самолета
Сотрудники международного аэропорта Кишинев разгружают вторую партию вакцины Sputnik V с самолета - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Мирослав Ротарь/Sputnik
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия выполнит экспортные обязательства по вакцине "Спутник V", включая Аргентину, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) проводит необходимую работу, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается выполнения обязательств по внешним рынкам, в том числе по Аргентине - безусловно, они будут выполняться. Произошла задержка, и РФПИ находится в контакте со своими контрагентами с тем, чтобы неизбежно возникающие проблемы урегулировать", - сказал он журналистам.

Власти Аргентины просят РФПИ срочно отправить положенные по контракту дозы второго компонента "Спутника V" и предупреждают, что договор на поставку может быть расторгнут, сообщила ранее газета La Nacion со ссылкой на письмо советника президента Сесилии Николини.
Позднее она заявила, что Аргентина продолжает работать с Россией по поставкам вакцины, кооперация между странами хорошая, и уже получены дозы второго компонента препарата.
Еще в марте власти Аргентины решили вводить гражданам только первую дозу вакцины от COVID-19, а применение второй дозы отложили на три месяца. Эта мера была принята, чтобы как можно быстрее защитить людей из зоны риска и уменьшить число смертельных случаев.
Теперь страна, не закупавшая в течение определенного времени вторую дозу российского препарата, столкнулась с проблемой его нехватки. Многим гражданам первая доза "Спутника V" была введена больше трех месяцев назад.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийАргентинаДмитрий Песков
 
 
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