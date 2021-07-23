https://ria.ru/20210723/obyazatelstva-1742526525.html

Россия выполнит экспортные обязательства по "Спутнику V", заверил Песков

Россия выполнит экспортные обязательства по "Спутнику V", заверил Песков - РИА Новости, 23.07.2021

Россия выполнит экспортные обязательства по "Спутнику V", заверил Песков

Россия выполнит экспортные обязательства по вакцине "Спутник V", включая Аргентину, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) проводит необходимую работу, заявил РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T12:35

2021-07-23T12:35

2021-07-23T12:51

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

аргентина

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия выполнит экспортные обязательства по вакцине "Спутник V", включая Аргентину, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) проводит необходимую работу, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.Власти Аргентины просят РФПИ срочно отправить положенные по контракту дозы второго компонента "Спутника V" и предупреждают, что договор на поставку может быть расторгнут, сообщила ранее газета La Nacion со ссылкой на письмо советника президента Сесилии Николини. Позднее она заявила, что Аргентина продолжает работать с Россией по поставкам вакцины, кооперация между странами хорошая, и уже получены дозы второго компонента препарата.Еще в марте власти Аргентины решили вводить гражданам только первую дозу вакцины от COVID-19, а применение второй дозы отложили на три месяца. Эта мера была принята, чтобы как можно быстрее защитить людей из зоны риска и уменьшить число смертельных случаев.Теперь страна, не закупавшая в течение определенного времени вторую дозу российского препарата, столкнулась с проблемой его нехватки. Многим гражданам первая доза "Спутника V" была введена больше трех месяцев назад.

россия

аргентина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, аргентина, дмитрий песков