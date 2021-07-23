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Россияне назвали города, в которых хотели бы провести старость
Россияне назвали города, в которых хотели бы провести старость - РИА Новости, 23.07.2021
Россияне назвали города, в которых хотели бы провести старость
Большинство россиян, опрошенных сервисами "Работа.ру" и "СберНПФ", после выхода на пенсию хотели бы жить в Москве, сообщает РБК. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:46
2021-07-23T11:46
2021-07-23T13:18
жилье
москва
сочи
калининград
общество
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Большинство россиян, опрошенных сервисами "Работа.ру" и "СберНПФ", после выхода на пенсию хотели бы жить в Москве, сообщает РБК.За столицу проголосовали 16% респондентов. На втором и третьем месте — Санкт-Петербург (15%) и Сочи (12 %). Наименее привлекательными оказались Краснодар (шесть процентов) и Калининград (три процента).Сорок шесть процентов заявили о готовности переехать в другой регион на собственные накопления, а 34% намерены потратить на это пенсию. При этом всего 18% респондентов планируют продать ради этого жилье в родном городе, а 15% стремятся обеспечить себя за счет бизнеса.Участниками опроса стали около пяти тысяч человек из всех регионов России.
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жилье, москва, сочи, калининград, общество
11:46 23.07.2021 (обновлено: 13:18 23.07.2021)
Россияне назвали города, в которых хотели бы провести старость
Опрос показал, в каких городах россияне хотят жить на пенсии