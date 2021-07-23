Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210723/obschestvo-1742514776.html
Россияне назвали города, в которых хотели бы провести старость
Россияне назвали города, в которых хотели бы провести старость - РИА Новости, 23.07.2021
Россияне назвали города, в которых хотели бы провести старость
Большинство россиян, опрошенных сервисами "Работа.ру" и "СберНПФ", после выхода на пенсию хотели бы жить в Москве, сообщает РБК. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:46
2021-07-23T13:18
жилье
москва
сочи
калининград
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735806991_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_4b23c7fa9e01011ebf73297c940d811c.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Большинство россиян, опрошенных сервисами "Работа.ру" и "СберНПФ", после выхода на пенсию хотели бы жить в Москве, сообщает РБК.За столицу проголосовали 16% респондентов. На втором и третьем месте — Санкт-Петербург (15%) и Сочи (12 %). Наименее привлекательными оказались Краснодар (шесть процентов) и Калининград (три процента).Сорок шесть процентов заявили о готовности переехать в другой регион на собственные накопления, а 34% намерены потратить на это пенсию. При этом всего 18% респондентов планируют продать ради этого жилье в родном городе, а 15% стремятся обеспечить себя за счет бизнеса.Участниками опроса стали около пяти тысяч человек из всех регионов России.
https://ria.ru/20210219/zarplaty-1598123349.html
москва
сочи
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735806991_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cb7f1d012fca9c0a415087001bc2c621.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жилье, москва, сочи, калининград, общество
11:46 23.07.2021 (обновлено: 13:18 23.07.2021)
 
Россияне назвали города, в которых хотели бы провести старость

Опрос показал, в каких городах россияне хотят жить на пенсии

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖенщина занимается скандинавской ходьбой на улице Красной в Краснодаре
Женщина занимается скандинавской ходьбой на улице Красной в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Большинство россиян, опрошенных сервисами "Работа.ру" и "СберНПФ", после выхода на пенсию хотели бы жить в Москве, сообщает РБК.
За столицу проголосовали 16% респондентов. На втором и третьем месте — Санкт-Петербург (15%) и Сочи (12 %). Наименее привлекательными оказались Краснодар (шесть процентов) и Калининград (три процента).
Сорок шесть процентов заявили о готовности переехать в другой регион на собственные накопления, а 34% намерены потратить на это пенсию.
При этом всего 18% респондентов планируют продать ради этого жилье в родном городе, а 15% стремятся обеспечить себя за счет бизнеса.
Участниками опроса стали около пяти тысяч человек из всех регионов России.
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 09:30
Россияне назвали города с лучшими зарплатами
 
ЖильеМоскваСочиКалининградОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51На Украине заявили о невозможности вступить в НАТО
15:48Роспотребнадзор: все санэпидмеры на KazanSummit 2021 будут соблюдены
15:43В Брянской области сотрудники больницы уничтожали вакцину от COVID-19
15:4275% россиян отрицательно относятся к однополым бракам, сообщил ВЦИОМ
15:40"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи
15:35Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию
15:32Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором
15:31В Совфеде соберут идеи о стабилизации цен ГСМ для сельхозпроизводителей
15:24В работе "Яндекса" произошел сбой
15:20Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК
15:19ЦБ пообещал вернуться к нейтральной ключевой ставке
15:18Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки
15:17Польша и США обсудили борьбу с "российской агрессией"
15:15В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем
15:08В Забайкалье из-за паводка эвакуировали более 600 человек
15:06Россия получила право на экспорт рыбы во Вьетнам
15:05В Подмосковье закроют госпиталь в парке "Патриот"
15:05В Польше пообещали разместить танки "Абрамс" в России
15:01Лавров рассказал о ситуации с экспортом "Спутника V"
14:58Навальный подал новый иск к колонии
Лента новостейМолния