https://ria.ru/20210723/obschestvo-1742514776.html

Россияне назвали города, в которых хотели бы провести старость

Россияне назвали города, в которых хотели бы провести старость - РИА Новости, 23.07.2021

Россияне назвали города, в которых хотели бы провести старость

Большинство россиян, опрошенных сервисами "Работа.ру" и "СберНПФ", после выхода на пенсию хотели бы жить в Москве, сообщает РБК. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T11:46

2021-07-23T11:46

2021-07-23T13:18

жилье

москва

сочи

калининград

общество

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Большинство россиян, опрошенных сервисами "Работа.ру" и "СберНПФ", после выхода на пенсию хотели бы жить в Москве, сообщает РБК.За столицу проголосовали 16% респондентов. На втором и третьем месте — Санкт-Петербург (15%) и Сочи (12 %). Наименее привлекательными оказались Краснодар (шесть процентов) и Калининград (три процента).Сорок шесть процентов заявили о готовности переехать в другой регион на собственные накопления, а 34% намерены потратить на это пенсию. При этом всего 18% респондентов планируют продать ради этого жилье в родном городе, а 15% стремятся обеспечить себя за счет бизнеса.Участниками опроса стали около пяти тысяч человек из всех регионов России.

https://ria.ru/20210219/zarplaty-1598123349.html

москва

сочи

калининград

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, москва, сочи, калининград, общество