https://ria.ru/20210723/moshennichestvo-1742542712.html

Володин призвал ужесточить наказание за телефонное мошенничество

Володин призвал ужесточить наказание за телефонное мошенничество - РИА Новости, 23.07.2021

Володин призвал ужесточить наказание за телефонное мошенничество

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ужесточить уголовное наказание за телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета, пяти лет лишения... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:40

2021-07-23T13:40

2021-07-23T14:06

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россия

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общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ужесточить уголовное наказание за телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета, пяти лет лишения свободы недостаточно."Правильно в этой связи в статью 159 УК РФ внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета в отдельный, более тяжелый состав. Нести ответственность должен каждый причастный к преступной схеме. Сегодня этого нет", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он добавил, что этот вопрос необходимо рассмотреть в числе приоритетных после выборов в Госдуму осенью.Помимо этого, спикер Госдумы отметил почти двукратный рост количества преступлений за последние полтора года - в 2020 году аферисты и онлайн-мошенники похитили почти 150 миллиардов рублей, такая сумма сопоставима с годовым бюджетом Ставропольского края. По его словам, методы преступников самые разные: ложное сообщение о попавшем в беду родственнике с требованием перевести деньги, СМС с просьбой перезвонить на указанный номер - при выполнении звонка со счета списываются деньги, сообщение с просьбой перейти по ссылке, в случае перехода происходит списание денег, фальшивый выигрыш в лотерею с требованием выплатить "налог" или предоставить данные банковской карты и другие."Кроме того, стремительно растет число хищений со счетов клиентов банков. Мошенники уговаривают жертву выдать им данные банковской карты, после чего с нее списываются деньги. Или же представляются сотрудниками правоохранительных органов и просят перевести деньги на специальный "защищенный счет". Широко распространена мошенническая схема с незаконным использованием подменных абонентских номеров, например, банков или подразделений МВД России", - уточнил Володин.Как подчеркнул спикер Госдумы, необходимо не только информировать российских граждан, но и совершенствовать банковские процедуры и регламенты, жесткий контроль со стороны правоохранительных органов, принятие дополнительных законодательных мер в части повышения ответственности. "В ряде случаев убытки пострадавших людей должны покрывать банки. Только в прошлом году потери их клиентов от мошенничества составили 9 миллиардов рублей", - добавил он."Суды назначают до пяти лет лишения свободы за подобные деяния. Но, как показывает практика, принятых мер недостаточно. Личные сведения граждан по-прежнему попадают преступникам из-за утечек баз данных, недобросовестных операторов, халатности или злого умысла сотрудников, имеющих к ним доступ", - пояснил Володин.

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https://ria.ru/20210716/moshennichestvo-1741469000.html

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ставропольский край, россия, госдума рф, вячеслав володин, общество