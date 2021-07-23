Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210723/moshennichestvo-1742542712.html
Володин призвал ужесточить наказание за телефонное мошенничество
Володин призвал ужесточить наказание за телефонное мошенничество - РИА Новости, 23.07.2021
Володин призвал ужесточить наказание за телефонное мошенничество
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ужесточить уголовное наказание за телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета, пяти лет лишения... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:40
2021-07-23T14:06
ставропольский край
россия
госдума рф
вячеслав володин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731931199_0:0:3535:1988_1920x0_80_0_0_181afe8ad8a6e21bce29c73f100e4f6c.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ужесточить уголовное наказание за телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета, пяти лет лишения свободы недостаточно."Правильно в этой связи в статью 159 УК РФ внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета в отдельный, более тяжелый состав. Нести ответственность должен каждый причастный к преступной схеме. Сегодня этого нет", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он добавил, что этот вопрос необходимо рассмотреть в числе приоритетных после выборов в Госдуму осенью.Помимо этого, спикер Госдумы отметил почти двукратный рост количества преступлений за последние полтора года - в 2020 году аферисты и онлайн-мошенники похитили почти 150 миллиардов рублей, такая сумма сопоставима с годовым бюджетом Ставропольского края. По его словам, методы преступников самые разные: ложное сообщение о попавшем в беду родственнике с требованием перевести деньги, СМС с просьбой перезвонить на указанный номер - при выполнении звонка со счета списываются деньги, сообщение с просьбой перейти по ссылке, в случае перехода происходит списание денег, фальшивый выигрыш в лотерею с требованием выплатить "налог" или предоставить данные банковской карты и другие."Кроме того, стремительно растет число хищений со счетов клиентов банков. Мошенники уговаривают жертву выдать им данные банковской карты, после чего с нее списываются деньги. Или же представляются сотрудниками правоохранительных органов и просят перевести деньги на специальный "защищенный счет". Широко распространена мошенническая схема с незаконным использованием подменных абонентских номеров, например, банков или подразделений МВД России", - уточнил Володин.Как подчеркнул спикер Госдумы, необходимо не только информировать российских граждан, но и совершенствовать банковские процедуры и регламенты, жесткий контроль со стороны правоохранительных органов, принятие дополнительных законодательных мер в части повышения ответственности. "В ряде случаев убытки пострадавших людей должны покрывать банки. Только в прошлом году потери их клиентов от мошенничества составили 9 миллиардов рублей", - добавил он."Суды назначают до пяти лет лишения свободы за подобные деяния. Но, как показывает практика, принятых мер недостаточно. Личные сведения граждан по-прежнему попадают преступникам из-за утечек баз данных, недобросовестных операторов, халатности или злого умысла сотрудников, имеющих к ним доступ", - пояснил Володин.
https://ria.ru/20210709/moshenniki-1740556107.html
https://ria.ru/20210705/moshenniki-1739852513.html
https://ria.ru/20210716/moshennichestvo-1741469000.html
ставропольский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731931199_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_b940b7a3faca143221a8155493334578.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ставропольский край, россия, госдума рф, вячеслав володин, общество
13:40 23.07.2021 (обновлено: 14:06 23.07.2021)
 
Володин призвал ужесточить наказание за телефонное мошенничество

Спикер Госдумы Володин призвал ужесточить наказание за телефонное мошенничество

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ужесточить уголовное наказание за телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета, пяти лет лишения свободы недостаточно.
"Правильно в этой связи в статью 159 УК РФ внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета в отдельный, более тяжелый состав. Нести ответственность должен каждый причастный к преступной схеме. Сегодня этого нет", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Покупка в интернете с помощью кредитной карты - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 10:07
Россиян предупредили о схеме мошенничества с "бонусами за вакцинацию"
Он добавил, что этот вопрос необходимо рассмотреть в числе приоритетных после выборов в Госдуму осенью.
Помимо этого, спикер Госдумы отметил почти двукратный рост количества преступлений за последние полтора года - в 2020 году аферисты и онлайн-мошенники похитили почти 150 миллиардов рублей, такая сумма сопоставима с годовым бюджетом Ставропольского края. По его словам, методы преступников самые разные: ложное сообщение о попавшем в беду родственнике с требованием перевести деньги, СМС с просьбой перезвонить на указанный номер - при выполнении звонка со счета списываются деньги, сообщение с просьбой перейти по ссылке, в случае перехода происходит списание денег, фальшивый выигрыш в лотерею с требованием выплатить "налог" или предоставить данные банковской карты и другие.
Фотограф - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 04:15
Россиян предупредили о популярном летнем мошенничестве
"Кроме того, стремительно растет число хищений со счетов клиентов банков. Мошенники уговаривают жертву выдать им данные банковской карты, после чего с нее списываются деньги. Или же представляются сотрудниками правоохранительных органов и просят перевести деньги на специальный "защищенный счет". Широко распространена мошенническая схема с незаконным использованием подменных абонентских номеров, например, банков или подразделений МВД России", - уточнил Володин.
Как подчеркнул спикер Госдумы, необходимо не только информировать российских граждан, но и совершенствовать банковские процедуры и регламенты, жесткий контроль со стороны правоохранительных органов, принятие дополнительных законодательных мер в части повышения ответственности. "В ряде случаев убытки пострадавших людей должны покрывать банки. Только в прошлом году потери их клиентов от мошенничества составили 9 миллиардов рублей", - добавил он.
"Суды назначают до пяти лет лишения свободы за подобные деяния. Но, как показывает практика, принятых мер недостаточно. Личные сведения граждан по-прежнему попадают преступникам из-за утечек баз данных, недобросовестных операторов, халатности или злого умысла сотрудников, имеющих к ним доступ", - пояснил Володин.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 03:03
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
 
Ставропольский крайРоссияГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:48Роспотребнадзор: все санэпидмеры на KazanSummit 2021 будут соблюдены
15:43В Брянской области сотрудники больницы уничтожали вакцину от COVID-19
15:4275% россиян отрицательно относятся к однополым бракам, сообщил ВЦИОМ
15:40"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи
15:35Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию
15:32Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором
15:31В Совфеде соберут идеи о стабилизации цен ГСМ для сельхозпроизводителей
15:24В работе "Яндекса" произошел сбой
15:20Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК
15:19ЦБ пообещал вернуться к нейтральной ключевой ставке
15:18Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки
15:17Польша и США обсудили борьбу с "российской агрессией"
15:15В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем
15:08В Забайкалье из-за паводка эвакуировали более 600 человек
15:06Россия получила право на экспорт рыбы во Вьетнам
15:05В Подмосковье закроют госпиталь в парке "Патриот"
15:05В Польше пообещали разместить танки "Абрамс" в России
15:01Лавров рассказал о ситуации с экспортом "Спутника V"
14:58Навальный подал новый иск к колонии
14:57Собянин рассказал о ситуации с вакцинацией в Москве
Лента новостейМолния