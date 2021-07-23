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Мишустин поручил доработать сервис "Поступление в вуз онлайн"
Мишустин поручил доработать сервис "Поступление в вуз онлайн" - РИА Новости, 23.07.2021
Мишустин поручил доработать сервис "Поступление в вуз онлайн"
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минцифры до 1 апреля 2022 года доработать сервис "Поступление в вуз онлайн", сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T09:33
2021-07-23T09:42
навигатор абитуриента
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
михаил мишустин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
томск
томский район
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минцифры до 1 апреля 2022 года доработать сервис "Поступление в вуз онлайн", сообщается на сайте кабмина.Мишустин в рамках рабочей поездки в Сибирский федеральный округ 6 июля посетил Томск."Отдельный блок поручений посвящён повышению качества цифровых сервисов. Так, Минобрнауки и Минцифры до 1 апреля 2022 года доработают сервис "Поступление в вуз онлайн", действующий на портале госуслуг. В нём должна появиться функция подачи документов на все программы высшего образования, включая приём на платные места", - говорится в сообщении.Отмечается, что на сайте Минобрнауки до 2 августа будет опубликован перечень фондов и проектов, в рамках которых студенты и ученые, занимающиеся инновациями и технологическим предпринимательством, могут получить поддержку. Также Минобрнауки и Минфину поручено до 1 октября проработать возможность поддержки студентов, которые участвуют во всероссийских и международных бизнес-акселераторах. Этот вопрос Мишустин обсуждал на встрече с молодыми предпринимателями на площадке форума U-NOVUS 2021 в Томске.Так, кампус планируется построить на левом берегу реки Томи на площади 52 гектара. Проект предусматривает размещение до 10 тысяч студентов. Кроме того, Минпросвещения, Минфин и Минэкономразвития должны предусмотреть необходимый объем средств в федеральном бюджете для строительства детского сада на 280 мест при Светленском лицее в микрорайоне Северный Парк Томского района.
https://na.ria.ru/20210625/postuplenie-1738562625.html
https://na.ria.ru/20210129/postuplenie-v-vuz-onlayn-1595076847.html
томск
томский район
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навигатор абитуриента, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), михаил мишустин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), министерство финансов рф (минфин россии), томск, томский район, общество
09:33 23.07.2021 (обновлено: 09:42 23.07.2021)
 
Мишустин поручил доработать сервис "Поступление в вуз онлайн"

Премьер Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минцифры доработать сервис "Поступление в вуз онлайн"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минцифры до 1 апреля 2022 года доработать сервис "Поступление в вуз онлайн", сообщается на сайте кабмина.
Мишустин в рамках рабочей поездки в Сибирский федеральный округ 6 июля посетил Томск.
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"Отдельный блок поручений посвящён повышению качества цифровых сервисов. Так, Минобрнауки и Минцифры до 1 апреля 2022 года доработают сервис "Поступление в вуз онлайн", действующий на портале госуслуг. В нём должна появиться функция подачи документов на все программы высшего образования, включая приём на платные места", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сайте Минобрнауки до 2 августа будет опубликован перечень фондов и проектов, в рамках которых студенты и ученые, занимающиеся инновациями и технологическим предпринимательством, могут получить поддержку. Также Минобрнауки и Минфину поручено до 1 октября проработать возможность поддержки студентов, которые участвуют во всероссийских и международных бизнес-акселераторах. Этот вопрос Мишустин обсуждал на встрече с молодыми предпринимателями на площадке форума U-NOVUS 2021 в Томске.
"До 1 декабря Минобрнауки, Минфину и Минэкономразвития поручено предусмотреть финансирование на создание межвузовского кампуса в Томске. В период с 2021 по 2024 год на эти цели будет направлено 18 миллиардов рублей. Вопрос обсуждался во время посещения Михаилом Мишустиным Национального исследовательского Томского государственного университета (ТГУ)", - подчеркивается в сообщении.
Так, кампус планируется построить на левом берегу реки Томи на площади 52 гектара. Проект предусматривает размещение до 10 тысяч студентов. Кроме того, Минпросвещения, Минфин и Минэкономразвития должны предусмотреть необходимый объем средств в федеральном бюджете для строительства детского сада на 280 мест при Светленском лицее в микрорайоне Северный Парк Томского района.
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29 января, 09:50
Чернышенко рассказал о расширении сервиса "Поступление в вуз онлайн"
 
Навигатор абитуриентаМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Михаил МишустинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Министерство финансов РФ (Минфин России)ТомскТомский районОбщество
 
 
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