https://ria.ru/20210723/mishustin-1742489800.html

Мишустин поручил доработать сервис "Поступление в вуз онлайн"

Мишустин поручил доработать сервис "Поступление в вуз онлайн" - РИА Новости, 23.07.2021

Мишустин поручил доработать сервис "Поступление в вуз онлайн"

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минцифры до 1 апреля 2022 года доработать сервис "Поступление в вуз онлайн", сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T09:33

2021-07-23T09:33

2021-07-23T09:42

навигатор абитуриента

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

михаил мишустин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

томск

томский район

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минцифры до 1 апреля 2022 года доработать сервис "Поступление в вуз онлайн", сообщается на сайте кабмина.Мишустин в рамках рабочей поездки в Сибирский федеральный округ 6 июля посетил Томск."Отдельный блок поручений посвящён повышению качества цифровых сервисов. Так, Минобрнауки и Минцифры до 1 апреля 2022 года доработают сервис "Поступление в вуз онлайн", действующий на портале госуслуг. В нём должна появиться функция подачи документов на все программы высшего образования, включая приём на платные места", - говорится в сообщении.Отмечается, что на сайте Минобрнауки до 2 августа будет опубликован перечень фондов и проектов, в рамках которых студенты и ученые, занимающиеся инновациями и технологическим предпринимательством, могут получить поддержку. Также Минобрнауки и Минфину поручено до 1 октября проработать возможность поддержки студентов, которые участвуют во всероссийских и международных бизнес-акселераторах. Этот вопрос Мишустин обсуждал на встрече с молодыми предпринимателями на площадке форума U-NOVUS 2021 в Томске.Так, кампус планируется построить на левом берегу реки Томи на площади 52 гектара. Проект предусматривает размещение до 10 тысяч студентов. Кроме того, Минпросвещения, Минфин и Минэкономразвития должны предусмотреть необходимый объем средств в федеральном бюджете для строительства детского сада на 280 мест при Светленском лицее в микрорайоне Северный Парк Томского района.

https://na.ria.ru/20210625/postuplenie-1738562625.html

https://na.ria.ru/20210129/postuplenie-v-vuz-onlayn-1595076847.html

томск

томский район

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навигатор абитуриента, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), михаил мишустин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), министерство финансов рф (минфин россии), томск, томский район, общество