09:33 23.07.2021 (обновлено: 09:42 23.07.2021)
Мишустин поручил доработать сервис "Поступление в вуз онлайн"
Премьер Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минцифры доработать сервис "Поступление в вуз онлайн"
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минцифры до 1 апреля 2022 года доработать сервис "Поступление в вуз онлайн", сообщается на сайте кабмина.
Мишустин в рамках рабочей поездки в Сибирский федеральный округ 6 июля посетил Томск.
"Отдельный блок поручений посвящён повышению качества цифровых сервисов. Так, Минобрнауки и Минцифры до 1 апреля 2022 года доработают сервис "Поступление в вуз онлайн", действующий на портале госуслуг. В нём должна появиться функция подачи документов на все программы высшего образования, включая приём на платные места", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сайте Минобрнауки до 2 августа будет опубликован перечень фондов и проектов, в рамках которых студенты и ученые, занимающиеся инновациями и технологическим предпринимательством, могут получить поддержку. Также Минобрнауки и Минфину поручено до 1 октября проработать возможность поддержки студентов, которые участвуют во всероссийских и международных бизнес-акселераторах. Этот вопрос Мишустин обсуждал на встрече с молодыми предпринимателями на площадке форума U-NOVUS 2021 в Томске.
"До 1 декабря Минобрнауки, Минфину и Минэкономразвития поручено предусмотреть финансирование на создание межвузовского кампуса в Томске. В период с 2021 по 2024 год на эти цели будет направлено 18 миллиардов рублей. Вопрос обсуждался во время посещения Михаилом Мишустиным Национального исследовательского Томского государственного университета (ТГУ)", - подчеркивается в сообщении.
Так, кампус планируется построить на левом берегу реки Томи на площади 52 гектара. Проект предусматривает размещение до 10 тысяч студентов. Кроме того, Минпросвещения, Минфин и Минэкономразвития должны предусмотреть необходимый объем средств в федеральном бюджете для строительства детского сада на 280 мест при Светленском лицее в микрорайоне Северный Парк Томского района.