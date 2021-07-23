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Россия не хочет ни с кем ссориться, заявил Лавров
Россия не хочет ни с кем ссориться, заявил Лавров - РИА Новости, 23.07.2021
Россия не хочет ни с кем ссориться, заявил Лавров
Россия, несмотря на дестабилизирующее поведение западных партнеров, не хочет ни с кем ссориться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя попытки Запада... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T10:30
2021-07-23T12:25
денис проценко
анна кузнецова
сергей лавров
общероссийский народный фронт
госдума рф
единая россия
политика
россия
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия, несмотря на дестабилизирующее поведение западных партнеров, не хочет ни с кем ссориться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя попытки Запада расшатать внутриполитическую стабильность в РФ накануне выборов.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219.
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денис проценко, анна кузнецова, сергей лавров, общероссийский народный фронт, госдума рф, единая россия, политика, россия, в мире
10:30 23.07.2021 (обновлено: 12:25 23.07.2021)
 
Россия не хочет ни с кем ссориться, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия, несмотря на поведение западных партнеров. не хочет ни с кем ссориться

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия, несмотря на дестабилизирующее поведение западных партнеров, не хочет ни с кем ссориться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя попытки Запада расшатать внутриполитическую стабильность в РФ накануне выборов.
"Мы ни с кем не хотим ссориться, но все должны понимать, что мы готовы к любому развитию ситуации и готовы обеспечивать свои интересы как на постсоветском пространстве, так и в других регионах мира", - сказал Лавров в ходе вебинара "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы" на площадке "Единой России".
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед СМИ после участия в Международной конференции Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
11:52В мире
Лавров рассказал о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в РФ
 
Денис ПроценкоАнна КузнецоваСергей ЛавровОбщероссийский народный фронтГосдума РФЕдиная РоссияПолитикаРоссияВ мире
 
 
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