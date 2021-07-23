https://ria.ru/20210723/lavrov-1742498457.html

Россия не хочет ни с кем ссориться, заявил Лавров

Россия не хочет ни с кем ссориться, заявил Лавров - РИА Новости, 23.07.2021

Россия не хочет ни с кем ссориться, заявил Лавров

Россия, несмотря на дестабилизирующее поведение западных партнеров, не хочет ни с кем ссориться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя попытки Запада... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T10:30

2021-07-23T10:30

2021-07-23T12:25

денис проценко

анна кузнецова

сергей лавров

общероссийский народный фронт

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в мире

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия, несмотря на дестабилизирующее поведение западных партнеров, не хочет ни с кем ссориться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя попытки Запада расшатать внутриполитическую стабильность в РФ накануне выборов.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219.

https://radiosputnik.ria.ru/20210723/lavrov-1742515527.html

россия

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денис проценко, анна кузнецова, сергей лавров, общероссийский народный фронт, госдума рф, единая россия, политика, россия, в мире