https://ria.ru/20210723/lavrov-1742498457.html
Россия не хочет ни с кем ссориться, заявил Лавров
Россия не хочет ни с кем ссориться, заявил Лавров - РИА Новости, 23.07.2021
Россия не хочет ни с кем ссориться, заявил Лавров
Россия, несмотря на дестабилизирующее поведение западных партнеров, не хочет ни с кем ссориться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя попытки Запада... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T10:30
2021-07-23T10:30
2021-07-23T12:25
денис проценко
анна кузнецова
сергей лавров
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госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия, несмотря на дестабилизирующее поведение западных партнеров, не хочет ни с кем ссориться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя попытки Запада расшатать внутриполитическую стабильность в РФ накануне выборов.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219.
https://radiosputnik.ria.ru/20210723/lavrov-1742515527.html
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денис проценко, анна кузнецова, сергей лавров, общероссийский народный фронт, госдума рф, единая россия, политика, россия, в мире
10:30 23.07.2021 (обновлено: 12:25 23.07.2021)
Россия не хочет ни с кем ссориться, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия, несмотря на поведение западных партнеров. не хочет ни с кем ссориться