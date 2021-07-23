https://ria.ru/20210723/kosovo-1742569933.html

Белград пообещал помочь православным в Косово, несмотря на угрозы

Белград пообещал помочь православным в Косово, несмотря на угрозы - РИА Новости, 23.07.2021

Белград пообещал помочь православным в Косово, несмотря на угрозы

Власти Сербии продолжат всесторонне помогать Сербской православной церкви (СПЦ) в Косово и Метохии, которая является стержнем и опорой сохранения сербского... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T16:53

2021-07-23T16:53

2021-07-23T16:53

религия и мировоззрение

джейк салливан

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сербская православная церковь

освободительная армия косово

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БЕЛГРАД, 23 июл – РИА Новости. Власти Сербии продолжат всесторонне помогать Сербской православной церкви (СПЦ) в Косово и Метохии, которая является стержнем и опорой сохранения сербского народа в крае, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович.Петкович в пятницу посетил Косово и Метохию, на 22-ую годовщину убийства в селе Старо-Грацко албанскими экстремистами 14 мирных сербских жителей. В расстреле работавших в поле безоружных мужчин подозревались семеро членов албанской Освободительной армии Косово (ОАК), но расследование не было проведено и суда не произошло. Мемориальное кладбище погибших в селе несколько раз оскверняли и минировали неизвестные за прошедшие годы.В пятницу глава Канцелярии по КиМ напомнил, что виновные до сих пор не найдены при молчании международного сообщества. Поминальную службу на кладбище провел епископ Рашско-Призренский Теодосий. После этого представители властей Сербии и духовенство осмотрели сельхозучасток монастыря Грачаница, где братия выращивает для себя зерно и перерабатывает молочную продукцию."Мы продолжим поддерживать этот сельскохозяйственный участок, СПЦ и епархию Рашско-Призренскую. Когда другие уничтожают, оскверняют, мы здесь для того, чтобы помогать, строить и поднимать, потому что наша СПЦ здесь – стержень сохранения сербского народа вместе с сербским государством", – цитирует канцелярия по КиМ своего руководителя.Как заявлял РИА Новости председатель комитета по Косово и Метохии в парламенте Сербии Милован Дрецун, косовоалбанские власти в Приштине подогревают своими заявлениями и не пресекают участившиеся нападения на сербов в крае, чтобы изгнать их оттуда и заставить Белград пойти на уступки на переговорах под эгидой ЕС.В последние дни к 80 инцидентам с начала года в отношение косовских сербов, включая избиение албанцами 13-летнего сербского мальчика и 67-летнего мужчины, а также запугивание единственной вернувшейся в Джаковицу сербской беженки, добавились еще два.Епархия Рашско-Призренская сообщила, что 18 июля неизвестные проникли в храм Святых Петра и Павла в селе Брод на юге края и осквернили церковь националистическими албанскими граффити. Надписи оскорбительного и угрожающего содержания в отношении сербов появились в ночь на 21 июля на детской площадке в косовском селе Сушица.Суд самопровозглашенной республики Косово 21 июля выпустил из-под ареста за денежную компенсацию в размере 6,7 тысячи евро вместо лишения свободы сроком на полгода гражданина Черногории, задержанного за то, что заступился при досмотре косовскими полицейскими православной сербской монахини на праздник Видовдан 28 июня.Угрозы Сербской церкви в краеРашско-Призренская епархия заявила в июне, что провокационные заявления косоволбанских политиков, протесты и угрожающие граффити, появляющиеся на стенах храмов, свидетельствуют об ухудшении ситуации в крае, особенно в сфере религиозных свобод, и разжигают ненависть.Косовоалбанские власти в Приштине ранее потребовали от международных организаций по сохранению памятников культуры убрать из списка объектов "под максимальной угрозой" средневековый православный монастырь Высокие Дечаны, охраняемый ЮНЕСКО и международной миссией KFOR под эгидой НАТО, и другие объекты СПЦ. Косовоалбанские власти настаивают на том, что сами справляются с сохранением исторического и духовного наследия в крае, и неоднократно пытались добиться вступления в ЮНЕСКО и признания сербских святынь "косовским достоянием".Епископ Восточноамериканский СПЦ Ириней в конце мая призвал советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана отказаться от поддержки косовоалбанских властей из-за участившихся случаев притеснений сербского народа и церкви в крае. По данным полиции самопровозглашенной республики, с начала года зафиксировано полтора десятка инцидентов с объектами СПЦ в крае: кражи и порча имущества.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.Согласно принятой Белградом версии, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в нем участвовало свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли 30 человек, ранения получили 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях. Десятки тысяч сербов впоследствии выехали из Косово и Метохии, вернулись единицы.Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.

https://ria.ru/20210520/dechany-1733096833.html

https://ria.ru/20210517/kosovo-1732365760.html

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джейк салливан, россия, сербская православная церковь, освободительная армия косово, евросоюз, черногория, греция