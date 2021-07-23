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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742613923.html
ООН призвала Китай сотрудничать в расследовании происхождения коронавируса
ООН призвала Китай сотрудничать в расследовании происхождения коронавируса - РИА Новости, 23.07.2021
ООН призвала Китай сотрудничать в расследовании происхождения коронавируса
ООН просит Китай и все остальные страны сотрудничать в расследовании ВОЗ о происхождении COVID-19, заявил на брифинге заместитель официального представителя... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T19:21
2021-07-23T19:34
антониу гутерреш
фархан хак
пекин
сша
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
воз
китай
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ООН, 23 июл – РИА Новости. ООН просит Китай и все остальные страны сотрудничать в расследовании ВОЗ о происхождении COVID-19, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Ранее в четверг замглавы государственного комитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что Пекин считает формулировки, которые используются в предложенном ВОЗ плане второй фазы расследования происхождения коронавируса, неуважительными по отношению к науке и не будет ему следовать. В тот же день официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США разочарованы отказом Китая от участия во второй фазе расследования ВОЗ, считают такую позицию опасной.Отвечая на вопрос, есть ли у генсека ООН Антониу Гутерреша какой-либо комментарий по поводу отказа Китая сотрудничать с расследованием ВОЗ, Хак сказал: "ВОЗ руководит этим процессом, и они отвечают за то, как проводится это расследование. Мы просим все страны-члены (ООН - ред.), в том числе Китай, полностью сотрудничать с ВОЗ"."И если ВОЗ полагает, что ей требуется дальнейшее расследование, мы надеемся, что все они (страны – ред.) будут сотрудничать", - добавил Хак.
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антониу гутерреш, фархан хак, пекин, сша, коронавирус covid-19, воз, китай, оон, в мире
19:21 23.07.2021 (обновлено: 19:34 23.07.2021)
 
ООН призвала Китай сотрудничать в расследовании происхождения коронавируса

В ООН призвали Китай сотрудничать с ВОЗ в расследовании происхождения коронавируса

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкЗдание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ООН, 23 июл – РИА Новости. ООН просит Китай и все остальные страны сотрудничать в расследовании ВОЗ о происхождении COVID-19, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Ранее в четверг замглавы государственного комитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что Пекин считает формулировки, которые используются в предложенном ВОЗ плане второй фазы расследования происхождения коронавируса, неуважительными по отношению к науке и не будет ему следовать. В тот же день официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США разочарованы отказом Китая от участия во второй фазе расследования ВОЗ, считают такую позицию опасной.
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Отвечая на вопрос, есть ли у генсека ООН Антониу Гутерреша какой-либо комментарий по поводу отказа Китая сотрудничать с расследованием ВОЗ, Хак сказал: "ВОЗ руководит этим процессом, и они отвечают за то, как проводится это расследование. Мы просим все страны-члены (ООН - ред.), в том числе Китай, полностью сотрудничать с ВОЗ".
"И если ВОЗ полагает, что ей требуется дальнейшее расследование, мы надеемся, что все они (страны – ред.) будут сотрудничать", - добавил Хак.
 
Распространение коронавирусаАнтониу ГутеррешФархан ХакПекинСШАКоронавирус COVID-19ВОЗКитайООНВ мире
 
 
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