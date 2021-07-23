https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742607689.html

В Италии зафиксировали быстрый рост заболеваемости COVID-19

В Италии зафиксировали быстрый рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2021

В Италии зафиксировали быстрый рост заболеваемости COVID-19

В Италии зафиксирован серьезный рост количества заражений COVID-19, причем в настоящий момент коронавирус поражает молодое поколение, сообщил в пятницу... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T18:44

2021-07-23T18:44

2021-07-23T18:45

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

италия

в мире

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РИМ, 23 июл – РИА Новости. В Италии зафиксирован серьезный рост количества заражений COVID-19, причем в настоящий момент коронавирус поражает молодое поколение, сообщил в пятницу президент Высшего института здравоохранения (ISS) Сильвио Брузаферро.Один из ведущих медицинских экспертов Италии отметил, что в последние недели наблюдается быстрое увеличение коэффициента распространения инфекции Rt, определяющего среднее количество людей, которых инфицирует один больной.По словам Брузаферро, последнее мониторинговое исследование относительно ситуации с COVID-19 зафиксировало Rt на уровне 1,29, однако уже на будущей неделе этот основополагающий показатель вырастет до 1,55. Еще 9 июля Rt на Апеннинах был равен 0,66, то есть за две последних недели он увеличился почти вдвое."Одновременно средний возраст инфицированных людей снизился до 25 лет, а средний возраст пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, - до 55 лет", - заявил глава ISS в ходе пресс-конференции в минздраве Италии."Заметный рост заражений наблюдается почти во всех регионах. Он охватывает людей в возрасте от 10 до 19 и от 20 до 29 лет, то есть увеличение числа новых случаев в рамках эпидемии идет за счет наиболее молодых поколений", - сообщил Брузаферро.Ранее в пятницу глава минздрава Италии Роберто Сперанца отметил, что общая эпидемическая ситуация в стране сейчас определяется высоким уровнем вакцинации населения. По его словам, сегодня общее количество распределенных в Италии доз вакцин от COVID-19 превысит 64 миллиона.Кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19 стартовала на Апеннинах 27 декабря. Власти Италии поставили задачу вакцинировать 80% населения и добиться создания коллективного иммунитета в стране к концу сентября. В июне в стране начали делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 до 15 лет.

https://ria.ru/20210723/italiya-1742540508.html

https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742597597.html

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коронавирус covid-19, италия, в мире