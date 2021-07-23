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https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742558149.html
Собянин рассказал о ситуации с вакцинацией в Москве
Собянин рассказал о ситуации с вакцинацией в Москве - РИА Новости, 23.07.2021
Собянин рассказал о ситуации с вакцинацией в Москве
Пункты вакцинации от коронавируса в Москве работают довольно напряженно, в сутки вакцинируют около 90 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T14:57
2021-07-23T15:08
сергей собянин
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пункты вакцинации от коронавируса в Москве работают довольно напряженно, в сутки вакцинируют около 90 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Пункты вакцинации продолжают работать достаточно напряженно. Мы прививаем первой и второй компонентой в сутки где-то около 90 тысяч человек ", - сказал Собянин в эфире "России 1"."Надо понимать, что в разы меньше болеют те, кто вакцинировался. А если даже болеют, то болеют менее тяжело", - сообщил Собянин. -0-
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сергей собянин, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество
14:57 23.07.2021 (обновлено: 15:08 23.07.2021)
 
Собянин рассказал о ситуации с вакцинацией в Москве

Мэр Москвы Собянин: пункты вакцинации работают напряженно, прививают около 90 тысяч человек в день

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе "Лужники" в Москве.
Мэр Москвы Сергей Собянин в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе Лужники в Москве. - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пункты вакцинации от коронавируса в Москве работают довольно напряженно, в сутки вакцинируют около 90 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Пункты вакцинации продолжают работать достаточно напряженно. Мы прививаем первой и второй компонентой в сутки где-то около 90 тысяч человек ", - сказал Собянин в эфире "России 1".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
13:40Распространение коронавируса
Мишустин призвал Минздрав активно работать с регионами в сфере вакцинации
"Надо понимать, что в разы меньше болеют те, кто вакцинировался. А если даже болеют, то болеют менее тяжело", - сообщил Собянин. -0-
 
Распространение коронавирусаСергей СобянинВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
 
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