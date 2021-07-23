https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742558149.html

Собянин рассказал о ситуации с вакцинацией в Москве

Собянин рассказал о ситуации с вакцинацией в Москве - РИА Новости, 23.07.2021

Собянин рассказал о ситуации с вакцинацией в Москве

Пункты вакцинации от коронавируса в Москве работают довольно напряженно, в сутки вакцинируют около 90 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T14:57

2021-07-23T14:57

2021-07-23T15:08

сергей собянин

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пункты вакцинации от коронавируса в Москве работают довольно напряженно, в сутки вакцинируют около 90 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Пункты вакцинации продолжают работать достаточно напряженно. Мы прививаем первой и второй компонентой в сутки где-то около 90 тысяч человек ", - сказал Собянин в эфире "России 1"."Надо понимать, что в разы меньше болеют те, кто вакцинировался. А если даже болеют, то болеют менее тяжело", - сообщил Собянин. -0-

https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742542591.html

москва

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2021

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