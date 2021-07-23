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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210723/gaiman-1742365821.html
Amazon снимет сериал по роману Нила Геймана
Amazon снимет сериал по роману Нила Геймана - РИА Новости, 23.07.2021
Amazon снимет сериал по роману Нила Геймана
Amazon снимет сериал по роману Нила Геймана "Сыновья Ананси", сообщает Variety. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T04:34
2021-07-23T11:07
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Amazon снимет сериал по роману Нила Геймана "Сыновья Ананси", сообщает Variety. Книга вышла в 2005 году и рассказывает о Чарли Нанси. У него были плохие отношения с отцом, однако после его смерти парень узнает, что тот был богом историй Ананси. Вскоре он знакомится и со своим братом по имени Паук, о существовании которого раньше не знал. Жизнь Чарли становится интереснее и опаснее. Ананси — герой нескольких произведений Геймана. Он также появляется в романе "Американские боги", сериал на основе которого создавался для кабельного канала Starz. Однако проект Amazon никак не будет связан с этой экранизацией. Сценарий истории о Чарли Нанси Нил Гейман напишет вместе Ларри Генри.В сериале будет шесть серий. Съемки начнутся в Шотландии в конце года.
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книги, кино и сериалы, новости культуры
04:34 23.07.2021 (обновлено: 11:07 23.07.2021)
 

Amazon снимет сериал по роману Нила Геймана

© РИА Новости / Александр Саверкин / Перейти в фотобанкАнглийский писатель-фантаст Нил Гейман приехал в Москву
Английский писатель-фантаст Нил Гейман приехал в Москву - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Александр Саверкин
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Amazon снимет сериал по роману Нила Геймана "Сыновья Ананси", сообщает Variety.
Книга вышла в 2005 году и рассказывает о Чарли Нанси. У него были плохие отношения с отцом, однако после его смерти парень узнает, что тот был богом историй Ананси. Вскоре он знакомится и со своим братом по имени Паук, о существовании которого раньше не знал. Жизнь Чарли становится интереснее и опаснее.
Ананси — герой нескольких произведений Геймана. Он также появляется в романе "Американские боги", сериал на основе которого создавался для кабельного канала Starz. Однако проект Amazon никак не будет связан с этой экранизацией.
Сценарий истории о Чарли Нанси Нил Гейман напишет вместе Ларри Генри.
В сериале будет шесть серий. Съемки начнутся в Шотландии в конце года.
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