https://ria.ru/20210723/gaiman-1742365821.html

Amazon снимет сериал по роману Нила Геймана

Amazon снимет сериал по роману Нила Геймана - РИА Новости, 23.07.2021

Amazon снимет сериал по роману Нила Геймана

Amazon снимет сериал по роману Нила Геймана "Сыновья Ананси", сообщает Variety. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T04:34

2021-07-23T04:34

2021-07-23T11:07

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Amazon снимет сериал по роману Нила Геймана "Сыновья Ананси", сообщает Variety. Книга вышла в 2005 году и рассказывает о Чарли Нанси. У него были плохие отношения с отцом, однако после его смерти парень узнает, что тот был богом историй Ананси. Вскоре он знакомится и со своим братом по имени Паук, о существовании которого раньше не знал. Жизнь Чарли становится интереснее и опаснее. Ананси — герой нескольких произведений Геймана. Он также появляется в романе "Американские боги", сериал на основе которого создавался для кабельного канала Starz. Однако проект Amazon никак не будет связан с этой экранизацией. Сценарий истории о Чарли Нанси Нил Гейман напишет вместе Ларри Генри.В сериале будет шесть серий. Съемки начнутся в Шотландии в конце года.

https://ria.ru/20210721/series-1742047579.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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