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В Туве три человека погибли в ДТП

В Туве три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 23.07.2021

В Туве три человека погибли в ДТП

Грузовик и легковая машина столкнулись в Кызыле, погибли три человека, в том числе несовершеннолетний, еще трое госпитализированы, сообщили РИА Новости в МВД... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T18:27

2021-07-23T18:27

2021-07-23T18:27

россия

угибдд

кызыл

республика тыва

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 23 июл - РИА Новости. Грузовик и легковая машина столкнулись в Кызыле, погибли три человека, в том числе несовершеннолетний, еще трое госпитализированы, сообщили РИА Новости в МВД республики."Сегодня в 20.50 (16.50 мск) в дежурную часть УГИБДД МВД республики поступило сообщение о том, что на круговой развязке при подъезде к Кызылу произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, у грузовой автомашины отказала тормозная система и водитель допустил наезд на легковую автомашину Honda. В результате ДТП на месте скончались водитель легковой автомашины и два пассажира, один из которых несовершеннолетний. В республиканскую больницу доставлены еще трое пассажиров: две женщины и ребенок", - сказала собеседница агентства.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, на месте работает следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20210721/medveditsa-1742142565.html

россия

кызыл

республика тыва

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россия, угибдд, кызыл, республика тыва, происшествия