https://ria.ru/20210723/doroga-1742621281.html

На Кубани отремонтировали около 2,5 тысячи километров улично-дорожной сети

На Кубани отремонтировали около 2,5 тысячи километров улично-дорожной сети - РИА Новости, 23.07.2021

На Кубани отремонтировали около 2,5 тысячи километров улично-дорожной сети

За последние пять лет в Краснодарском крае отремонтировали около 2,5 тысячи километров улично-дорожной сети, сообщает администрация региона. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T20:25

2021-07-23T20:25

2021-07-23T20:25

краснодарский край

вениамин кондратьев

туапсинский район

туапсе

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. За последние пять лет в Краснодарском крае отремонтировали около 2,5 тысячи километров улично-дорожной сети, сообщает администрация региона.Уточняется, что города и районы Кубани получают субсидии из краевого бюджета на ремонт и содержание дорожной сети. Количество отремонтированных дорог ежегодно увеличивают по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева."Всего за последние пять лет в городах и районах Краснодарского края отремонтировали почти 2,5 тысячи километров улично-дорожной сети. Обновлять инфраструктуру также помогает национальный проект "Безопасные качественные дороги". В мае работы 2021 года завершили в Новороссийской агломерации. К 1 августа планируют закончить в Краснодарской и Сочинской", - говорится в сообщении.В текущем году в Туапсинском районе отремонтируют пять километров региональной трассы - подъездной дороги к аулу Агуй-Шапсуг. Также приведут в порядок участки семи улиц общей протяженностью около трех километров.С 2016 года в районе отремонтировали около 23 километров. Это участки 50 улиц в Туапсе и Джубге, Тенгинском, Новомихайловском, Вельяминовском, Шепсинском, Небугском, Георгиевском сельских поселениях, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20210723/kuban-1742619398.html

туапсинский район

туапсе

краснодарский край

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вениамин кондратьев, туапсинский район, туапсе, краснодарский край, общество