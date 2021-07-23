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На Кубани отремонтировали около 2,5 тысячи километров улично-дорожной сети
На Кубани отремонтировали около 2,5 тысячи километров улично-дорожной сети - РИА Новости, 23.07.2021
На Кубани отремонтировали около 2,5 тысячи километров улично-дорожной сети
За последние пять лет в Краснодарском крае отремонтировали около 2,5 тысячи километров улично-дорожной сети, сообщает администрация региона. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T20:25
2021-07-23T20:25
2021-07-23T20:25
краснодарский край
вениамин кондратьев
туапсинский район
туапсе
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. За последние пять лет в Краснодарском крае отремонтировали около 2,5 тысячи километров улично-дорожной сети, сообщает администрация региона.Уточняется, что города и районы Кубани получают субсидии из краевого бюджета на ремонт и содержание дорожной сети. Количество отремонтированных дорог ежегодно увеличивают по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева."Всего за последние пять лет в городах и районах Краснодарского края отремонтировали почти 2,5 тысячи километров улично-дорожной сети. Обновлять инфраструктуру также помогает национальный проект "Безопасные качественные дороги". В мае работы 2021 года завершили в Новороссийской агломерации. К 1 августа планируют закончить в Краснодарской и Сочинской", - говорится в сообщении.В текущем году в Туапсинском районе отремонтируют пять километров региональной трассы - подъездной дороги к аулу Агуй-Шапсуг. Также приведут в порядок участки семи улиц общей протяженностью около трех километров.С 2016 года в районе отремонтировали около 23 километров. Это участки 50 улиц в Туапсе и Джубге, Тенгинском, Новомихайловском, Вельяминовском, Шепсинском, Небугском, Георгиевском сельских поселениях, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20210723/kuban-1742619398.html
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вениамин кондратьев, туапсинский район, туапсе, краснодарский край, общество
На Кубани отремонтировали около 2,5 тысячи километров улично-дорожной сети
На Кубани за 5 лет отремонтировали около 2,5 тысячи километров улично-дорожной сети