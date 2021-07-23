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Украинские силовики активизировали работу средств РЭБ, заявили в ЛНР
Украинские силовики активизировали работу средств РЭБ, заявили в ЛНР - РИА Новости, 23.07.2021
Украинские силовики активизировали работу средств РЭБ, заявили в ЛНР
Украинские силовики активизировали работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствия полетам беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ)... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:50
2021-07-23T17:50
ситуация в днр и лнр
смм обсе
обсе
донбасс
луганская народная республика
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Украинские силовики активизировали работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствия полетам беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у пяти населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Александр Мазейкин.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о размещении украинскими силовиками бронетехники и вооружения в семи подконтрольных Киеву населенных пунктах вблизи линии соприкосновения в Донбассе."За прошедшую неделю зафиксировано пять фактов применения станций "Буковель-АД" мобильных групп 20-ой отдельного батальона РЭБ для постановки помех каналам управления и навигации беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ… в районах населенных пунктов Золотое-4, Луганское, Орехово, Новозвановка и Троицкое (подконтрольные Киеву – ред.)", - заявил Мазейкин.Он уточнил, что в результате радиопомех, жители данных населенных пунктов жаловались в органы местного самоуправления на нестабильную работу радио и телевидения.
https://ria.ru/20210717/donbass-1741665541.html
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ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, донбасс, луганская народная республика, киев, в мире
17:50 23.07.2021
 
Украинские силовики активизировали работу средств РЭБ, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР: украинские силовики активизировали работу средств РЭБ для помех дронам ОБСЕ

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСовместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Украинские силовики активизировали работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствия полетам беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у пяти населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Александр Мазейкин.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о размещении украинскими силовиками бронетехники и вооружения в семи подконтрольных Киеву населенных пунктах вблизи линии соприкосновения в Донбассе.
Доставка гуманитарного груза МККК для борьбы с COVID-19 на КПП Станица Луганская в ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
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ЛНР обнаружила украинские комплексы РЭБ у двух населенных пунктов
"За прошедшую неделю зафиксировано пять фактов применения станций "Буковель-АД" мобильных групп 20-ой отдельного батальона РЭБ для постановки помех каналам управления и навигации беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ… в районах населенных пунктов Золотое-4, Луганское, Орехово, Новозвановка и Троицкое (подконтрольные Киеву – ред.)", - заявил Мазейкин.
Он уточнил, что в результате радиопомех, жители данных населенных пунктов жаловались в органы местного самоуправления на нестабильную работу радио и телевидения.
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
Вчера, 08:12
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕОБСЕДонбассЛуганская Народная РеспубликаКиевВ мире
 
 
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