https://ria.ru/20210723/donbass-1742596432.html

Украинские силовики активизировали работу средств РЭБ, заявили в ЛНР

Украинские силовики активизировали работу средств РЭБ, заявили в ЛНР - РИА Новости, 23.07.2021

Украинские силовики активизировали работу средств РЭБ, заявили в ЛНР

Украинские силовики активизировали работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствия полетам беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ)... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T17:50

2021-07-23T17:50

2021-07-23T17:50

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Украинские силовики активизировали работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствия полетам беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у пяти населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Александр Мазейкин.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о размещении украинскими силовиками бронетехники и вооружения в семи подконтрольных Киеву населенных пунктах вблизи линии соприкосновения в Донбассе."За прошедшую неделю зафиксировано пять фактов применения станций "Буковель-АД" мобильных групп 20-ой отдельного батальона РЭБ для постановки помех каналам управления и навигации беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ… в районах населенных пунктов Золотое-4, Луганское, Орехово, Новозвановка и Троицкое (подконтрольные Киеву – ред.)", - заявил Мазейкин.Он уточнил, что в результате радиопомех, жители данных населенных пунктов жаловались в органы местного самоуправления на нестабильную работу радио и телевидения.

https://ria.ru/20210717/donbass-1741665541.html

https://ria.ru/20210723/donbass-1742481910.html

донбасс

луганская народная республика

киев

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ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, донбасс, луганская народная республика, киев, в мире