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Юрист предупредил, кому могут не продать авто в долг
Юрист предупредил, кому могут не продать авто в долг - РИА Новости, 23.07.2021
Юрист предупредил, кому могут не продать авто в долг
Все основания для отказа в выдаче автокредита можно разделить на две группы: общие и специальные, рассказывает агентству "Прайм" адвокат, заместитель... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T03:14
2021-07-23T03:14
кирилл данилов
россия
авто
кредит
общество
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Все основания для отказа в выдаче автокредита можно разделить на две группы: общие и специальные, рассказывает агентству "Прайм" адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа", преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.По его словам, самая распространённая общая причина для отказа связана с плохой кредитной историей заемщика."В кредитной истории отображаются все заявки на получение кредитов (как одобренные, так и нет), ваши задолженности по кредитам или иным платежам (алиментам, ЖКХ), ваше участие в судебных спорах и иные показатели. Эта информация является основной для банка при вынесении решения по вашей заявке", - разъясняет специалист.Данилов указывает, что, как правило, трудно получить автокредит гражданам, работающим в "опасных" профессиях, например, пожарным или спасателям. Это объясняется тем, что люди опасных профессий имеют повышенный риск получения производственной травмы и, как следствие, снижения заработка.Юрист отмечает, что при покупке машины с пробегом банк также может отказать, поскольку предмет залога недостаточно ликвиден. В случае вашей неуплаты банку придётся потратить много времени и сил, чтобы продать такое авто, объясняет собеседник агентства.Специальным основанием для отказа в выдаче кредита эксперт называет отсутствие первоначального взноса на приобретение авто, ведь такой взнос гарантирует банку, что клиент точно потратит денежные средства на покупку машины.
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кирилл данилов, россия, авто, кредит, общество
03:14 23.07.2021
 
Юрист предупредил, кому могут не продать авто в долг

Адвокат Данилов рассказал, кому из заемщков могут отказать в выдаче автокредита

© Fotolia / Narong JongsirikulОтказ в получении кредита
Отказ в получении кредита - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Fotolia / Narong Jongsirikul
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Все основания для отказа в выдаче автокредита можно разделить на две группы: общие и специальные, рассказывает агентству "Прайм" адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа", преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
По его словам, самая распространённая общая причина для отказа связана с плохой кредитной историей заемщика.
"В кредитной истории отображаются все заявки на получение кредитов (как одобренные, так и нет), ваши задолженности по кредитам или иным платежам (алиментам, ЖКХ), ваше участие в судебных спорах и иные показатели. Эта информация является основной для банка при вынесении решения по вашей заявке", - разъясняет специалист.
Данилов указывает, что, как правило, трудно получить автокредит гражданам, работающим в "опасных" профессиях, например, пожарным или спасателям. Это объясняется тем, что люди опасных профессий имеют повышенный риск получения производственной травмы и, как следствие, снижения заработка.
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Юрист отмечает, что при покупке машины с пробегом банк также может отказать, поскольку предмет залога недостаточно ликвиден. В случае вашей неуплаты банку придётся потратить много времени и сил, чтобы продать такое авто, объясняет собеседник агентства.
Специальным основанием для отказа в выдаче кредита эксперт называет отсутствие первоначального взноса на приобретение авто, ведь такой взнос гарантирует банку, что клиент точно потратит денежные средства на покупку машины.
 
Кирилл ДаниловРоссияАвтоКредитОбщество
 
 
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