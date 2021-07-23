https://ria.ru/20210723/avtomobil-1742454962.html

Юрист предупредил, кому могут не продать авто в долг

Юрист предупредил, кому могут не продать авто в долг - РИА Новости, 23.07.2021

Юрист предупредил, кому могут не продать авто в долг

Все основания для отказа в выдаче автокредита можно разделить на две группы: общие и специальные, рассказывает агентству "Прайм" адвокат, заместитель... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T03:14

2021-07-23T03:14

2021-07-23T03:14

кирилл данилов

россия

авто

кредит

общество

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Все основания для отказа в выдаче автокредита можно разделить на две группы: общие и специальные, рассказывает агентству "Прайм" адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа", преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.По его словам, самая распространённая общая причина для отказа связана с плохой кредитной историей заемщика."В кредитной истории отображаются все заявки на получение кредитов (как одобренные, так и нет), ваши задолженности по кредитам или иным платежам (алиментам, ЖКХ), ваше участие в судебных спорах и иные показатели. Эта информация является основной для банка при вынесении решения по вашей заявке", - разъясняет специалист.Данилов указывает, что, как правило, трудно получить автокредит гражданам, работающим в "опасных" профессиях, например, пожарным или спасателям. Это объясняется тем, что люди опасных профессий имеют повышенный риск получения производственной травмы и, как следствие, снижения заработка.Юрист отмечает, что при покупке машины с пробегом банк также может отказать, поскольку предмет залога недостаточно ликвиден. В случае вашей неуплаты банку придётся потратить много времени и сил, чтобы продать такое авто, объясняет собеседник агентства.Специальным основанием для отказа в выдаче кредита эксперт называет отсутствие первоначального взноса на приобретение авто, ведь такой взнос гарантирует банку, что клиент точно потратит денежные средства на покупку машины.

https://ria.ru/20210316/kredit-1601409054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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кирилл данилов, россия, авто, кредит, общество