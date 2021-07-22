https://ria.ru/20210722/zaryade-1742274780.html

В "Зарядье" открылась выставка современного искусства

В "Зарядье" открылась выставка современного искусства - РИА Новости, 22.07.2021

В "Зарядье" открылась выставка современного искусства

В Подземном музее парка "Зарядье" открылась выставка SOVRISK #напотоке, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T18:37

2021-07-22T18:37

2021-07-22T18:38

музеи

культура

новости культуры

выставки

зарядье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742274019_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_513ebbeb95da820a1d2df08d8e80f513.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Подземном музее парка "Зарядье" открылась выставка SOVRISK #напотоке, сообщает пресс-служба. На ней представлены разные техники, жанры и направления современного искусства. Экспозиция обновляется каждые две недели. Сейчас стартовал уже четвертый поток. Посетители смогут познакомиться с произведениями Натальи Гудович, Дмитрия Шабалина и Владимира Дубосарского. Еще гости увидят NFT-стену сразу с несколькими видеоинсталляциями группы AES+F. В "Зарядье" представлены и токенизированные видеоработы этого коллектива, например, Inverso Mundus ("Перевернутый мир"), чья премьера прошла на 56-й Венецианской биеннале. Также в Подземном музее демонстрируется их видеоинсталляция Allegoria Sacra ("Священная аллегория"), за которую авторы получили Премию в области современного искусства им. Пино Паскаля (2015), главную награду фестиваля Nord Art в Германии (2014), победу в номинации "Проект года" Премии Кандинского (2012).Выставка открыта до 8 августа.

https://ria.ru/20210715/muzei-1741268391.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музеи, новости культуры, выставки, зарядье