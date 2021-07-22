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В "Зарядье" открылась выставка современного искусства
В "Зарядье" открылась выставка современного искусства - РИА Новости, 22.07.2021
В "Зарядье" открылась выставка современного искусства
В Подземном музее парка "Зарядье" открылась выставка SOVRISK #напотоке, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T18:37
2021-07-22T18:37
2021-07-22T18:38
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Подземном музее парка "Зарядье" открылась выставка SOVRISK #напотоке, сообщает пресс-служба. На ней представлены разные техники, жанры и направления современного искусства. Экспозиция обновляется каждые две недели. Сейчас стартовал уже четвертый поток. Посетители смогут познакомиться с произведениями Натальи Гудович, Дмитрия Шабалина и Владимира Дубосарского. Еще гости увидят NFT-стену сразу с несколькими видеоинсталляциями группы AES+F. В "Зарядье" представлены и токенизированные видеоработы этого коллектива, например, Inverso Mundus ("Перевернутый мир"), чья премьера прошла на 56-й Венецианской биеннале. Также в Подземном музее демонстрируется их видеоинсталляция Allegoria Sacra ("Священная аллегория"), за которую авторы получили Премию в области современного искусства им. Пино Паскаля (2015), главную награду фестиваля Nord Art в Германии (2014), победу в номинации "Проект года" Премии Кандинского (2012).Выставка открыта до 8 августа.
https://ria.ru/20210715/muzei-1741268391.html
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музеи, новости культуры, выставки, зарядье
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Подземном музее парка "Зарядье" открылась выставка SOVRISK #напотоке, сообщает пресс-служба.
На ней представлены разные техники, жанры и направления современного искусства. Экспозиция обновляется каждые две недели. Сейчас стартовал уже четвертый поток.
Посетители смогут познакомиться с произведениями Натальи Гудович, Дмитрия Шабалина и Владимира Дубосарского.
Еще гости увидят NFT-стену сразу с несколькими видеоинсталляциями группы AES+F. В "Зарядье" представлены и токенизированные видеоработы этого коллектива, например, Inverso Mundus ("Перевернутый мир"), чья премьера прошла на 56-й Венецианской биеннале.
Также в Подземном музее демонстрируется их видеоинсталляция Allegoria Sacra ("Священная аллегория"), за которую авторы получили Премию в области современного искусства им. Пино Паскаля (2015), главную награду фестиваля Nord Art в Германии (2014), победу в номинации "Проект года" Премии Кандинского (2012).
Выставка открыта до 8 августа.