https://ria.ru/20210722/zadachi-1742360659.html

Архангельская область направит средства на решение социальных задач

Архангельская область направит средства на решение социальных задач - РИА Новости, 22.07.2021

Архангельская область направит средства на решение социальных задач

Архангельская область, которая вошла в число регионов, получивших дополнительные средства из федеральной казны на обеспечение сбалансированности региональных... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T13:04

2021-07-22T13:04

2021-07-22T13:04

архангельская область

россия

александр цыбульский

архангельская область

общество

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АРХАНГЕЛЬСК, 22 июл – РИА Новости. Архангельская область, которая вошла в число регионов, получивших дополнительные средства из федеральной казны на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов, намерена направить полученный миллиард рублей на решение социальных задач, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.Архангельская область вошла в число 55 регионов, между которыми правительство РФ распределило 50 миллиардов рублей на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов."Средства уже поступили в областной бюджет. На одном из ближайших заседаний правительства региона мы утвердим мероприятия, на которые они будут направлены. Уже сейчас могу сказать, что среди направлений дополнительного финансирования – строительство школ, детских садов, ремонт учреждений здравоохранения, возведение домов для переселения, ремонт региональных дорог", - написал Цыбульский.Глава региона добавил, что суммарно на объекты капитального строительства планируется направить более 300 миллионов рублей. Предварительно около 80 миллионов рублей будет выделено на ремонт дорог сразу в нескольких районах Архангельской области. Порядка 150 миллионов рублей планируется направить на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.

https://ria.ru/20210720/infrastruktura-1742031216.html

https://ria.ru/20210719/matkapital-1741826307.html

россия

архангельская область

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россия, александр цыбульский, архангельская область, общество