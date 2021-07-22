https://ria.ru/20210722/zabolevaemost-1742319346.html

В Кузбассе 0,04% привитых жителей заболели COVID-19

В Кузбассе 0,04% привитых жителей заболели COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2021

В Кузбассе 0,04% привитых жителей заболели COVID-19

Коронавирусом в Кузбассе заболели 0,04% из 626 тысяч привитых жителей Кузбасса, сообщила на брифинге о ходе вакцинации в регионе заместитель министра... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T09:21

2021-07-22T09:21

2021-07-22T09:21

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

кемеровская область

общество

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КЕМЕРОВО, 22 июл - РИА Новости. Коронавирусом в Кузбассе заболели 0,04% из 626 тысяч привитых жителей Кузбасса, сообщила на брифинге о ходе вакцинации в регионе заместитель министра здравоохранения Кемеровской области Оксана Абросова со ссылкой на данные Роспотребназора."По официальной статистике Роспотребнадзора, в Кузбассе у нас заболевших среди вакцинированных 239 человек. Если мы посчитаем процент от вакцинированных, это у нас 0,04 %", – сказала замминистра.Она подчеркнула, что вакцинация не на 100% исключает риск заражения коронавирусом, но значительно облегчает течение этой инфекции.По данным на четверг, всего в Кемеровской области выявлено 44 246 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки - 197, выздоровели 41 420 пациентов, 930 человек скончались.

https://ria.ru/20210722/strakh-1742301339.html

кемеровская область

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кемеровская область, общество