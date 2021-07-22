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Руководителя челябинского отделения ПФР задержали по подозрению во взятке
Руководителя челябинского отделения ПФР задержали по подозрению во взятке - РИА Новости, 22.07.2021
Руководителя челябинского отделения ПФР задержали по подозрению во взятке
Руководителя отделения Пенсионного фонда по Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщило СУ СК России по... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:39
2021-07-22T20:46
следственный комитет россии (ск рф)
пенсионный фонд рф
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 июл — РИА Новости. Руководителя отделения Пенсионного фонда по Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщило СУ СК России по региону.Следствие считает, что подозреваемый получил взятки от представителя частной охранной организации за обязательство подписать с ними соглашение об оказании услуг.Преступление выявили сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области, которые занимаются расследованием этого уголовного дела.Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, добавляется в сообщении.По данным официального сайта ПФР, отделение в Челябинской области возглавляет Виктор Чернобровин.Ранее в получении взятки обвинили его заместителя.
https://ria.ru/20200611/1572785852.html
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следственный комитет россии (ск рф), пенсионный фонд рф, челябинская область, происшествия
16:39 22.07.2021 (обновлено: 20:46 22.07.2021)
 
Руководителя челябинского отделения ПФР задержали по подозрению во взятке

Руководителя челябинского регионального отделения ПФР задержали за получение взятки

© Фото : Пенсионный фонд Российской ФедерацииУправляющий ОПФР по Челябинской области Виктор Чернобровин
Управляющий ОПФР по Челябинской области Виктор Чернобровин - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© Фото : Пенсионный фонд Российской Федерации
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 июл — РИА Новости. Руководителя отделения Пенсионного фонда по Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщило СУ СК России по региону.
Следствие считает, что подозреваемый получил взятки от представителя частной охранной организации за обязательство подписать с ними соглашение об оказании услуг.
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Главу сахалинского отделения ПФР заподозрили в получении взятки
Преступление выявили сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области, которые занимаются расследованием этого уголовного дела.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, добавляется в сообщении.

По данным официального сайта ПФР, отделение в Челябинской области возглавляет Виктор Чернобровин.
Ранее в получении взятки обвинили его заместителя.
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