https://ria.ru/20210722/ukraina-1742334666.html
В России заявили о националистическом терроре на Украине
В России заявили о националистическом терроре на Украине - РИА Новости, 22.07.2021
В России заявили о националистическом терроре на Украине
Силовой захват власти в Киеве перерос в националистический террор, войну на юго-востоке Украины с тысячами погибших мирных жителей, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T10:58
2021-07-22T10:58
2021-07-22T10:58
россия
ситуация в днр и лнр
европейский суд
генеральная прокуратура рф
виктор янукович
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148764/18/1487641875_0:164:3076:1894_1920x0_80_0_0_4d70d9c1294c2bf3cb2b045a5e85100c.jpg
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Силовой захват власти в Киеве перерос в националистический террор, войну на юго-востоке Украины с тысячами погибших мирных жителей, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ.Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины."Она относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года. Силовой захват власти в Киеве, сопровождавшийся более чем сотней жертв, впоследствии перерос в националистический террор на Украине, войну в Донецкой и Луганской областях Украины с тысячами жертв среди мирных жителей, в том числе детей, а также десятками тысяч разрушенных жилых домов, административных зданий и объектов критически важной гражданской инфраструктуры", - говорится в пресс-релизе.Как заявил ранее президент России Владимир Путин, во время Майдана об интересах украинского народа не думали, а справедливое недовольство людей цинично использовали.Главная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".Позднее, в апреле 2014 года, власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210722/potok-1742258595.html
https://ria.ru/20210722/bitva-1742267735.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148764/18/1487641875_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_4282a85a69db5bb157f1724c1e48b64a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация в днр и лнр, европейский суд, генеральная прокуратура рф, виктор янукович, украина, в мире
В России заявили о националистическом терроре на Украине
Генпрокуратура: захват власти в Киеве перерос в националистический террор на Украине