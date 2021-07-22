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В России заявили о националистическом терроре на Украине
В России заявили о националистическом терроре на Украине - РИА Новости, 22.07.2021
В России заявили о националистическом терроре на Украине
Силовой захват власти в Киеве перерос в националистический террор, войну на юго-востоке Украины с тысячами погибших мирных жителей, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T10:58
2021-07-22T10:58
россия
ситуация в днр и лнр
европейский суд
генеральная прокуратура рф
виктор янукович
украина
в мире
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Силовой захват власти в Киеве перерос в националистический террор, войну на юго-востоке Украины с тысячами погибших мирных жителей, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ.Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины."Она относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года. Силовой захват власти в Киеве, сопровождавшийся более чем сотней жертв, впоследствии перерос в националистический террор на Украине, войну в Донецкой и Луганской областях Украины с тысячами жертв среди мирных жителей, в том числе детей, а также десятками тысяч разрушенных жилых домов, административных зданий и объектов критически важной гражданской инфраструктуры", - говорится в пресс-релизе.Как заявил ранее президент России Владимир Путин, во время Майдана об интересах украинского народа не думали, а справедливое недовольство людей цинично использовали.Главная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".Позднее, в апреле 2014 года, власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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россия, ситуация в днр и лнр, европейский суд, генеральная прокуратура рф, виктор янукович, украина, в мире
10:58 22.07.2021
 
В России заявили о националистическом терроре на Украине

Генпрокуратура: захват власти в Киеве перерос в националистический террор на Украине

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Силовой захват власти в Киеве перерос в националистический террор, войну на юго-востоке Украины с тысячами погибших мирных жителей, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ.
Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины.
"Она относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года. Силовой захват власти в Киеве, сопровождавшийся более чем сотней жертв, впоследствии перерос в националистический террор на Украине, войну в Донецкой и Луганской областях Украины с тысячами жертв среди мирных жителей, в том числе детей, а также десятками тысяч разрушенных жилых домов, административных зданий и объектов критически важной гражданской инфраструктуры", - говорится в пресс-релизе.
Как заявил ранее президент России Владимир Путин, во время Майдана об интересах украинского народа не думали, а справедливое недовольство людей цинично использовали.
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Главная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".
Позднее, в апреле 2014 года, власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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