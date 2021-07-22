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Российские военные проводят учения в Таджикистане
Российские военные проводят учения в Таджикистане - РИА Новости, 22.07.2021
Российские военные проводят учения в Таджикистане
Москва при необходимости готова принять меры для недопущения агрессии против Таджикистана, для этого российские военные на 201-й военной базе в республике... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T09:02
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россия
афганистан
таджикистан
безопасность
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Москва при необходимости готова принять меры для недопущения агрессии против Таджикистана, для этого российские военные на 201-й военной базе в республике проводят плановые и внеплановые учения, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Российские военные, расквартированные на 201-й военной базе в республике, проводят плановые и внеплановые тактические учения", - подчеркнул замминистра иностранных дел России.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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россия, афганистан, таджикистан, безопасность
09:02 22.07.2021 (обновлено: 10:07 22.07.2021)
 
Российские военные проводят учения в Таджикистане

Замглавы МИД Руденко: российские военные проводят учения в Таджикистане

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Москва при необходимости готова принять меры для недопущения агрессии против Таджикистана, для этого российские военные на 201-й военной базе в республике проводят плановые и внеплановые учения, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Российские военные, расквартированные на 201-й военной базе в республике, проводят плановые и внеплановые тактические учения", - подчеркнул замминистра иностранных дел России.
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Читайте полный текст интервью >>
 
РоссияАфганистанТаджикистанБезопасность
 
 
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