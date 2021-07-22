https://ria.ru/20210722/ucheniya-1742317308.html

Российские военные проводят учения в Таджикистане

Российские военные проводят учения в Таджикистане - РИА Новости, 22.07.2021

Российские военные проводят учения в Таджикистане

Москва при необходимости готова принять меры для недопущения агрессии против Таджикистана, для этого российские военные на 201-й военной базе в республике... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T09:02

2021-07-22T09:02

2021-07-22T10:07

россия

афганистан

таджикистан

безопасность

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Москва при необходимости готова принять меры для недопущения агрессии против Таджикистана, для этого российские военные на 201-й военной базе в республике проводят плановые и внеплановые учения, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Российские военные, расквартированные на 201-й военной базе в республике, проводят плановые и внеплановые тактические учения", - подчеркнул замминистра иностранных дел России.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210722/afganistan-1742318318.html

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2021

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россия, афганистан, таджикистан, безопасность