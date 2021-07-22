https://ria.ru/20210722/ucheniya-1742317308.html
Российские военные проводят учения в Таджикистане
Российские военные проводят учения в Таджикистане - РИА Новости, 22.07.2021
Российские военные проводят учения в Таджикистане
Москва при необходимости готова принять меры для недопущения агрессии против Таджикистана, для этого российские военные на 201-й военной базе в республике... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T09:02
2021-07-22T09:02
2021-07-22T10:07
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таджикистан
безопасность
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Москва при необходимости готова принять меры для недопущения агрессии против Таджикистана, для этого российские военные на 201-й военной базе в республике проводят плановые и внеплановые учения, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Российские военные, расквартированные на 201-й военной базе в республике, проводят плановые и внеплановые тактические учения", - подчеркнул замминистра иностранных дел России.Читайте полный текст интервью >>
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россия, афганистан, таджикистан, безопасность
09:02 22.07.2021 (обновлено: 10:07 22.07.2021)
Российские военные проводят учения в Таджикистане
Замглавы МИД Руденко: российские военные проводят учения в Таджикистане