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Туризм
https://ria.ru/20210722/turtsiya-1742358684.html
Названы частые ошибки при заполнении анкеты для посещения Турции
Названы частые ошибки при заполнении анкеты для посещения Турции - РИА Новости, 22.07.2021
Названы частые ошибки при заполнении анкеты для посещения Турции
Туроператоры рассказали о самых распространенных ошибках путешественников при заполнении анкеты, необходимой гостям Турции для получения HES-кода, сообщает... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:18
2021-07-22T16:18
туризм
туризм
новости - туризм
турция
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Туроператоры рассказали о самых распространенных ошибках путешественников при заполнении анкеты, необходимой гостям Турции для получения HES-кода, сообщает Tourdom.Около трети путешественников забывают о том, что этот цифровой код нужно получить, отмечают участники рынка. Каждый пятый вписывает в форму свое имя по-русски или заполняет данные российского паспорта, а не сведения из документа для поездок за рубеж.Проблемы возникают и при указании авиакомпании. Отдыхающие часто не задумываются, какой именно перевозчик осуществляет перелет, зная лишь туроператора. Некоторые не могут правильно написать название отеля.Туроператоры говорят, что уже намереваются самостоятельно заполнять для клиентов документы для получения цифрового кода.Сейчас для въезда в Турцию с любыми целями еще перед вылетом (но не ранее чем за 72 часа до момента прохождения границы) необходимо заполнить специальную анкету на сайте министерства здравоохранения Турции. Процедура несложная, форму можно заполнять на русском языке.В строки нужно записать имя и фамилию, как они указаны в загранпаспорте, его номер, способ прибытия в Турцию с указанием авиакомпании. Также требуется оставить номер телефона и адрес электронной почты. После чего можно будет получить тот самый HES-код (Hayat Eve Sığar). Эта электронная анкета заменила бумажный аналог, который ранее туристы заполняли на борту самолета.Цифровой код понадобится при заселении в отель, посещении ресторанов, торговых центров, салонов красоты и других общественных мест. По отзывам туристов, проверяют его выборочно — могут прямо на границе, а могут уже в городе при покупке транспортной карты или визите в кафе и музей.По HES-коду власти способны отслеживать местонахождение и контакты иностранца. Таким образом предотвращается распространение коронавируса.Правильность заполнения анкеты могут проверить на границе. В случае намеренного введения в заблуждение туристу грозят административные санкции. Кроме того, ему могут отказать во въезде в страну.
https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html
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туризм, новости - туризм, турция
16:18 22.07.2021
 

Названы частые ошибки при заполнении анкеты для посещения Турции

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Внуково в Москве
Пассажиры в Международном аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Туроператоры рассказали о самых распространенных ошибках путешественников при заполнении анкеты, необходимой гостям Турции для получения HES-кода, сообщает Tourdom.
Около трети путешественников забывают о том, что этот цифровой код нужно получить, отмечают участники рынка. Каждый пятый вписывает в форму свое имя по-русски или заполняет данные российского паспорта, а не сведения из документа для поездок за рубеж.
Проблемы возникают и при указании авиакомпании. Отдыхающие часто не задумываются, какой именно перевозчик осуществляет перелет, зная лишь туроператора. Некоторые не могут правильно написать название отеля.
Туроператоры говорят, что уже намереваются самостоятельно заполнять для клиентов документы для получения цифрового кода.
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Сейчас для въезда в Турцию с любыми целями еще перед вылетом (но не ранее чем за 72 часа до момента прохождения границы) необходимо заполнить специальную анкету на сайте министерства здравоохранения Турции. Процедура несложная, форму можно заполнять на русском языке.
В строки нужно записать имя и фамилию, как они указаны в загранпаспорте, его номер, способ прибытия в Турцию с указанием авиакомпании. Также требуется оставить номер телефона и адрес электронной почты. После чего можно будет получить тот самый HES-код (Hayat Eve Sığar). Эта электронная анкета заменила бумажный аналог, который ранее туристы заполняли на борту самолета.

Цифровой код понадобится при заселении в отель, посещении ресторанов, торговых центров, салонов красоты и других общественных мест. По отзывам туристов, проверяют его выборочно — могут прямо на границе, а могут уже в городе при покупке транспортной карты или визите в кафе и музей.
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По HES-коду власти способны отслеживать местонахождение и контакты иностранца. Таким образом предотвращается распространение коронавируса.
Правильность заполнения анкеты могут проверить на границе. В случае намеренного введения в заблуждение туристу грозят административные санкции. Кроме того, ему могут отказать во въезде в страну.
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