https://ria.ru/20210722/tadzhikistan-1742318122.html

В МИД пообещали не допустить агрессию против Таджикистана

В МИД пообещали не допустить агрессию против Таджикистана - РИА Новости, 22.07.2021

В МИД пообещали не допустить агрессию против Таджикистана

Москва при необходимости готова принять меры для недопущения агрессии против Таджикистана, для этого российские военные на 201-й военной базе в республике... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T09:12

2021-07-22T09:12

2021-07-22T09:12

россия

андрей руденко

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Москва при необходимости готова принять меры для недопущения агрессии против Таджикистана, для этого российские военные на 201-й военной базе в республике проводят плановые и внеплановые учения, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."В случае необходимости Российская Федерация предпримет все необходимые меры для недопущения агрессии или территориальных провокаций в соответствии с духом российско-таджикистанского стратегического партнерства и союзничества", - сказал Руденко в интервью РИА Новости.По его словам, по линии оборонных и погранведомств России и Таджикистана ведутся интенсивные контакты, активно задействуется инструментарий ОДКБ."Российские военные, расквартированные на 201-й военной базе в республике, проводят плановые и внеплановые тактические учения", - подчеркнул замминистра иностранных дел России.Он добавил, что Россия продолжит оказывать помощь в укреплении обороноспособности Таджикистана в дальнейшем.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.В сентябре прошлого года в Катаре начались межафганские переговоры, однако почти за 10 месяцев переговоров стороны даже не сумели согласовать повестку дня переговоров и не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности, по прекращению огня между правительственными силами и талибами.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210722/zastava-1742305802.html

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740574930.html

россия

афганистан

доха

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россия, андрей руденко, одкб, афганистан, доха, таджикистан, талибан, сша