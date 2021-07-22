В МИД пообещали не допустить агрессию против Таджикистана
Замглавы МИД Андрей Руденко: Москва примет все меры для недопущения агрессии против Таджикистана
© РИА НовостиОсмотр границы Таджикистана и Афганистана
© РИА Новости
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Москва при необходимости готова принять меры для недопущения агрессии против Таджикистана, для этого российские военные на 201-й военной базе в республике проводят плановые и внеплановые учения, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"В случае необходимости Российская Федерация предпримет все необходимые меры для недопущения агрессии или территориальных провокаций в соответствии с духом российско-таджикистанского стратегического партнерства и союзничества", - сказал Руденко в интервью РИА Новости.
По его словам, по линии оборонных и погранведомств России и Таджикистана ведутся интенсивные контакты, активно задействуется инструментарий ОДКБ.
"Российские военные, расквартированные на 201-й военной базе в республике, проводят плановые и внеплановые тактические учения", - подчеркнул замминистра иностранных дел России.
Он добавил, что Россия продолжит оказывать помощь в укреплении обороноспособности Таджикистана в дальнейшем.
"Мы, безусловно, продолжим оказывать помощь в укреплении обороноспособности Таджикистана, как в двустороннем формате, так и в рамках исполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 сентября 2013 года по укреплению таджикско-афганской границы – ключевого инструмента обеспечения безопасности южных рубежей ОДКБ", - заверил Руденко.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
В сентябре прошлого года в Катаре начались межафганские переговоры, однако почти за 10 месяцев переговоров стороны даже не сумели согласовать повестку дня переговоров и не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности, по прекращению огня между правительственными силами и талибами.
* Запрещенная в России террористическая организация.