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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210722/shtamm-1742342134.html
В "Векторе" рассказали, где могут появиться новые штаммы коронавируса
В "Векторе" рассказали, где могут появиться новые штаммы коронавируса - РИА Новости, 22.07.2021
В "Векторе" рассказали, где могут появиться новые штаммы коронавируса
Вероятность возникновения нового опасного варианта коронавируса в странах с неблагополучной эпидситуацией является более высокой, сообщили РИА Новости в ГНЦ... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:37
2021-07-22T11:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
воз
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вероятность возникновения нового опасного варианта коронавируса в странах с неблагополучной эпидситуацией является более высокой, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор"."С учетом случайного характера возникновения мутаций новый вариант может возникнуть в любом регионе мира. Относительно бесконтрольное распространение вируса, не сдерживаемое ограничительными мерами или вакцинацией, является предпосылкой для формирования большого числа разновидностей в течение относительно короткого промежутка времени. По этой причине вероятность возникновения нового опасного варианта в странах с неблагополучной эпидситуацией является более высокой", - говорится в сообщении.На глобальном уровне в качестве вариантов, вызывающих озабоченность, ВОЗ по-прежнему рассматривает четыре варианта вируса: альфа, бета, гамма и дельта, уточнили в центре. Еще четыре варианта отнесены к категории вариантов, представляющих интерес, то есть требующие дальнейшего мониторинга, пояснили в "Векторе".Многоуровневая система классификации всех наиболее актуальных вариантов, выявленных в разное время, позволяет заблаговременно обнаружить варианты, обладающие исключительными свойствами, подчеркнули в центре.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", воз, общество
11:37 22.07.2021
 
В "Векторе" рассказали, где могут появиться новые штаммы коронавируса

"Вектор": появление нового штамма коронавируса вероятнее в странах с неблагополучной эпидситуацией

© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в фотобанкПроизводство препарата "Ковид-глобулин" на основе плазмы крови переболевших COVID-19
Производство препарата Ковид-глобулин на основе плазмы крови переболевших COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вероятность возникновения нового опасного варианта коронавируса в странах с неблагополучной эпидситуацией является более высокой, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".
"С учетом случайного характера возникновения мутаций новый вариант может возникнуть в любом регионе мира. Относительно бесконтрольное распространение вируса, не сдерживаемое ограничительными мерами или вакцинацией, является предпосылкой для формирования большого числа разновидностей в течение относительно короткого промежутка времени. По этой причине вероятность возникновения нового опасного варианта в странах с неблагополучной эпидситуацией является более высокой", - говорится в сообщении.
На глобальном уровне в качестве вариантов, вызывающих озабоченность, ВОЗ по-прежнему рассматривает четыре варианта вируса: альфа, бета, гамма и дельта, уточнили в центре. Еще четыре варианта отнесены к категории вариантов, представляющих интерес, то есть требующие дальнейшего мониторинга, пояснили в "Векторе".
Многоуровневая система классификации всех наиболее актуальных вариантов, выявленных в разное время, позволяет заблаговременно обнаружить варианты, обладающие исключительными свойствами, подчеркнули в центре.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"ВОЗОбщество
 
 
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