https://ria.ru/20210722/shtamm-1742342134.html

В "Векторе" рассказали, где могут появиться новые штаммы коронавируса

В "Векторе" рассказали, где могут появиться новые штаммы коронавируса - РИА Новости, 22.07.2021

В "Векторе" рассказали, где могут появиться новые штаммы коронавируса

Вероятность возникновения нового опасного варианта коронавируса в странах с неблагополучной эпидситуацией является более высокой, сообщили РИА Новости в ГНЦ... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:37

2021-07-22T11:37

2021-07-22T11:37

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

воз

общество

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вероятность возникновения нового опасного варианта коронавируса в странах с неблагополучной эпидситуацией является более высокой, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор"."С учетом случайного характера возникновения мутаций новый вариант может возникнуть в любом регионе мира. Относительно бесконтрольное распространение вируса, не сдерживаемое ограничительными мерами или вакцинацией, является предпосылкой для формирования большого числа разновидностей в течение относительно короткого промежутка времени. По этой причине вероятность возникновения нового опасного варианта в странах с неблагополучной эпидситуацией является более высокой", - говорится в сообщении.На глобальном уровне в качестве вариантов, вызывающих озабоченность, ВОЗ по-прежнему рассматривает четыре варианта вируса: альфа, бета, гамма и дельта, уточнили в центре. Еще четыре варианта отнесены к категории вариантов, представляющих интерес, то есть требующие дальнейшего мониторинга, пояснили в "Векторе".Многоуровневая система классификации всех наиболее актуальных вариантов, выявленных в разное время, позволяет заблаговременно обнаружить варианты, обладающие исключительными свойствами, подчеркнули в центре.

https://ria.ru/20210721/ospa-1742141712.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", воз, общество