https://ria.ru/20210722/russkie-1742376548.html
Жириновский предложил пригласить в Россию русских из других стран
Жириновский предложил пригласить в Россию русских из других стран - РИА Новости, 22.07.2021
Жириновский предложил пригласить в Россию русских из других стран
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе своей поездки во Владимир предложил пригласить на проживание в Россию 5-6 миллионов русских из стран Средней Азии и 15... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T14:15
2021-07-22T14:15
2021-07-22T14:15
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средняя азия
лдпр
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе своей поездки во Владимир предложил пригласить на проживание в Россию 5-6 миллионов русских из стран Средней Азии и 15 миллионов из Украины, трансляция выступления главы либерал-демократов велась в его аккаунте в Instagram."Мы (члены ЛДПР) часто ездим по стране, а не сидим в кабинетах в Москве. У нас огромная страна, много места... Пригласим из Средней Азии 5-6 миллионов русских, а из Украины - 15 миллионов. Нужно только помочь им (с тем, чтобы обосноваться в России)", - заявил Жириновский.Ранее лидер ЛДПР в связи с обострением ситуации в Афганистане заявлял, что из-за возросшего риска прорыва банд экстремистов в Среднюю Азию Россия должна помочь проживающим в среднеазиатских республиках русским, которые хотели бы перебраться в Россию, МИДу, по словам Жириновского, нужно начать раздавать им паспорта.
https://ria.ru/20210712/putin-1740967058.html
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россия, средняя азия, лдпр, владимир жириновский, москва, украина
Жириновский предложил пригласить в Россию русских из других стран
Лидер ЛДПР Жириновский предложил пригласить 20 миллионов русских из Средней Азии и Украины