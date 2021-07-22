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Жириновский предложил пригласить в Россию русских из других стран
Жириновский предложил пригласить в Россию русских из других стран - РИА Новости, 22.07.2021
Жириновский предложил пригласить в Россию русских из других стран
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе своей поездки во Владимир предложил пригласить на проживание в Россию 5-6 миллионов русских из стран Средней Азии и 15... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T14:15
2021-07-22T14:15
россия
средняя азия
лдпр
владимир жириновский
москва
украина
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе своей поездки во Владимир предложил пригласить на проживание в Россию 5-6 миллионов русских из стран Средней Азии и 15 миллионов из Украины, трансляция выступления главы либерал-демократов велась в его аккаунте в Instagram."Мы (члены ЛДПР) часто ездим по стране, а не сидим в кабинетах в Москве. У нас огромная страна, много места... Пригласим из Средней Азии 5-6 миллионов русских, а из Украины - 15 миллионов. Нужно только помочь им (с тем, чтобы обосноваться в России)", - заявил Жириновский.Ранее лидер ЛДПР в связи с обострением ситуации в Афганистане заявлял, что из-за возросшего риска прорыва банд экстремистов в Среднюю Азию Россия должна помочь проживающим в среднеазиатских республиках русским, которые хотели бы перебраться в Россию, МИДу, по словам Жириновского, нужно начать раздавать им паспорта.
https://ria.ru/20210712/putin-1740967058.html
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россия, средняя азия, лдпр, владимир жириновский, москва, украина
14:15 22.07.2021
 
Жириновский предложил пригласить в Россию русских из других стран

Лидер ЛДПР Жириновский предложил пригласить 20 миллионов русских из Средней Азии и Украины

© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Либерально-демократическая партия России" в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции Либерально-демократическая партия России в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе своей поездки во Владимир предложил пригласить на проживание в Россию 5-6 миллионов русских из стран Средней Азии и 15 миллионов из Украины, трансляция выступления главы либерал-демократов велась в его аккаунте в Instagram.
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"Мы (члены ЛДПР) часто ездим по стране, а не сидим в кабинетах в Москве. У нас огромная страна, много места... Пригласим из Средней Азии 5-6 миллионов русских, а из Украины - 15 миллионов. Нужно только помочь им (с тем, чтобы обосноваться в России)", - заявил Жириновский.
Ранее лидер ЛДПР в связи с обострением ситуации в Афганистане заявлял, что из-за возросшего риска прорыва банд экстремистов в Среднюю Азию Россия должна помочь проживающим в среднеазиатских республиках русским, которые хотели бы перебраться в Россию, МИДу, по словам Жириновского, нужно начать раздавать им паспорта.
 
РоссияСредняя АзияЛДПРВладимир ЖириновскийМоскваУкраина
 
 
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