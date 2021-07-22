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В аэропортах Екатеринбурга и Тюмени произошли массовые задержки рейсов
В аэропортах Екатеринбурга и Тюмени произошли массовые задержки рейсов - РИА Новости, 22.07.2021
В аэропортах Екатеринбурга и Тюмени произошли массовые задержки рейсов
Массовые задержки авиарейсов произошли в аэропортах Екатеринбурга и Тюмени из-за тумана, сообщает в четверг Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:58
2021-07-22T13:58
россия
тюмень
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Массовые задержки авиарейсов произошли в аэропортах Екатеринбурга и Тюмени из-за тумана, сообщает в четверг Уральская транспортная прокуратура."Транспортной прокуратурой контролируется ситуация по факту задержек авиарейсов в аэропортах Екатеринбурга и Тюмени из-за тумана. 22 июля в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропортах "Кольцово" и Тюмени пассажирские лайнеры не смогли по расписанию вылететь и приземлиться", - говорится в сообщении.Воздушные суда авиакомпаний "Уральские авиалинии", Red Wings, "Аэрофлот", "Победа", "Азимут", Azur Air, "Нордавиа", UTair, выполняющие внутренние и международные рейсы, были направлены на запасные аэродромы в Курган, Омск, Уфу, Челябинск и Ханты-Мансийск.После улучшения погодных условий аэрогавани работают в штатном режиме.Свердловская и Тюменская транспортные прокуратуры проводят мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров, уточняет надзорное ведомство.
https://ria.ru/20210722/dubay-1742342274.html
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россия, тюмень, екатеринбург, происшествия
13:58 22.07.2021
 
В аэропортах Екатеринбурга и Тюмени произошли массовые задержки рейсов

Массовые задержки авиарейсов произошли в аэропортах Екатеринбурга и Тюмени из-за тумана

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот" на территории аэропорта Шереметьево
Самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот на территории аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Массовые задержки авиарейсов произошли в аэропортах Екатеринбурга и Тюмени из-за тумана, сообщает в четверг Уральская транспортная прокуратура.
"Транспортной прокуратурой контролируется ситуация по факту задержек авиарейсов в аэропортах Екатеринбурга и Тюмени из-за тумана. 22 июля в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропортах "Кольцово" и Тюмени пассажирские лайнеры не смогли по расписанию вылететь и приземлиться", - говорится в сообщении.
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После улучшения погодных условий аэрогавани работают в штатном режиме.
Свердловская и Тюменская транспортные прокуратуры проводят мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров, уточняет надзорное ведомство.
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