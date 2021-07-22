https://ria.ru/20210722/reabilitatsiya-1742385690.html

На Ставрополье организована работа по реабилитации переболевших COVID-19

На Ставрополье организована работа по реабилитации переболевших COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2021

На Ставрополье организована работа по реабилитации переболевших COVID-19

В Ставропольском крае организована комплексная работа по восстановительному лечению и реабилитации граждан, переболевших коронавирусом, сообщает краевое... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T15:07

2021-07-22T15:07

2021-07-22T15:07

ставропольский край

коронавирус в россии

владимир владимиров

здоровье - общество

ставропольский край

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СТАВРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. В Ставропольском крае организована комплексная работа по восстановительному лечению и реабилитации граждан, переболевших коронавирусом, сообщает краевое министерство здравоохранения.Работа ведется по поручению губернатора Владимира Владимирова в рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения"."В Ставропольском крае уделяется самое пристальное внимание восстановительному лечению и реабилитации тех, кто перенес COVID-19. Поправить здоровье и минимизировать последствия новой инфекции можно как в государственных, так и частных медучреждениях", - сказал глава Минздрава Ставропольского края Владимир Колесников.При этом, по его словам, больных с серьезными повреждениями органов и систем по окончании терапии от COVID-19 сразу же переводят на долечивание в специализированные отделения районных больниц и краевые клиники."В лечебных учреждениях реабилитацию после COVID-19 первым пациентам начали проводить еще в сентябре прошлого года. За это время накоплен колоссальный положительный опыт восстановления здоровья даже при серьезных осложнениях", - отметил Владимир Колесников.

https://ria.ru/20210719/stavropole-1741871390.html

ставропольский край

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коронавирус в россии, владимир владимиров, здоровье - общество, ставропольский край