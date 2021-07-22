Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край
Ставропольский край
https://ria.ru/20210722/reabilitatsiya-1742385690.html
На Ставрополье организована работа по реабилитации переболевших COVID-19
На Ставрополье организована работа по реабилитации переболевших COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2021
На Ставрополье организована работа по реабилитации переболевших COVID-19
В Ставропольском крае организована комплексная работа по восстановительному лечению и реабилитации граждан, переболевших коронавирусом, сообщает краевое... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T15:07
2021-07-22T15:07
ставропольский край
коронавирус в россии
владимир владимиров
здоровье - общество
ставропольский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741375166_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_f488e353457d91f500bdb0f3b9853990.jpg
СТАВРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. В Ставропольском крае организована комплексная работа по восстановительному лечению и реабилитации граждан, переболевших коронавирусом, сообщает краевое министерство здравоохранения.Работа ведется по поручению губернатора Владимира Владимирова в рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения"."В Ставропольском крае уделяется самое пристальное внимание восстановительному лечению и реабилитации тех, кто перенес COVID-19. Поправить здоровье и минимизировать последствия новой инфекции можно как в государственных, так и частных медучреждениях", - сказал глава Минздрава Ставропольского края Владимир Колесников.При этом, по его словам, больных с серьезными повреждениями органов и систем по окончании терапии от COVID-19 сразу же переводят на долечивание в специализированные отделения районных больниц и краевые клиники."В лечебных учреждениях реабилитацию после COVID-19 первым пациентам начали проводить еще в сентябре прошлого года. За это время накоплен колоссальный положительный опыт восстановления здоровья даже при серьезных осложнениях", - отметил Владимир Колесников.
https://ria.ru/20210719/stavropole-1741871390.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741375166_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_010953ee692d11ad641bfc2ae67c0907.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, владимир владимиров, здоровье - общество, ставропольский край
15:07 22.07.2021
 

На Ставрополье организована работа по реабилитации переболевших COVID-19

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЖенщины проходят ингаляции кислородом в рамках программы реабилитации после Covid-19 в санатории имени Кирова в Пятигорске
Женщины проходят ингаляции кислородом в рамках программы реабилитации после Covid-19 в санатории имени Кирова в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. В Ставропольском крае организована комплексная работа по восстановительному лечению и реабилитации граждан, переболевших коронавирусом, сообщает краевое министерство здравоохранения.
Работа ведется по поручению губернатора Владимира Владимирова в рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения".
"В Ставропольском крае уделяется самое пристальное внимание восстановительному лечению и реабилитации тех, кто перенес COVID-19. Поправить здоровье и минимизировать последствия новой инфекции можно как в государственных, так и частных медучреждениях", - сказал глава Минздрава Ставропольского края Владимир Колесников.
При этом, по его словам, больных с серьезными повреждениями органов и систем по окончании терапии от COVID-19 сразу же переводят на долечивание в специализированные отделения районных больниц и краевые клиники.
"В лечебных учреждениях реабилитацию после COVID-19 первым пациентам начали проводить еще в сентябре прошлого года. За это время накоплен колоссальный положительный опыт восстановления здоровья даже при серьезных осложнениях", - отметил Владимир Колесников.
Ставрополье – лидер по производству овечьей шерсти - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 14:58Ставропольский край
Ставрополье – лидер по производству овечьей шерсти
 
Ставропольский крайКоронавирус в РоссииВладимир ВладимировЗдоровье - ОбществоСтавропольский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов Европейской России
07:43В Крыму призвали ЕСПЧ признать водную блокаду попыткой геноцида
07:25Эксперты объяснили, почему лес в Карелии горит, а в Финляндии нет
07:19В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
07:15НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении
07:12Эксперт выступил за учет цен на жилье в РФ при оценке параметров инфляции
07:09Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
06:58В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
06:46В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
06:27В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку
06:25Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных
06:20Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
06:16Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
06:13Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19
06:01На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
05:56Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
05:52Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье
05:50В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
05:42В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков
05:21Американский сенатор пообещал дамоклов меч для "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния