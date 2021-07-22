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Пожарным из Забайкалья повысят зарплату после обращения к Путину

Пожарным из Забайкалья повысят зарплату после обращения к Путину - РИА Новости, 22.07.2021

Пожарным из Забайкалья повысят зарплату после обращения к Путину

Правительство Забайкальского края пообещало повысить заработную плату и сделать перерасчет с 1 июля пожарным из села Мангут Кыринского района, которые... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T05:07

2021-07-22T05:07

2021-07-22T05:07

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

забайкальский край

чита

кыринский район

общество

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ЧИТА, 22 июл - РИА Новости. Правительство Забайкальского края пообещало повысить заработную плату и сделать перерасчет с 1 июля пожарным из села Мангут Кыринского района, которые пожаловались во время прямой линии президенту России Владимиру Путину, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Ранее пожарные из Мангута рассказали президенту, что работают в региональной структуре "Забайкалпожспас" и получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда. Президент пообещал обсудить этот вопрос с губернатором, прокуратура Забайкалья после обращения начала проверку.Уточняется, что проект нормативно-правового акта, регламентирующий повышение оплаты труда сотрудникам ГУ, разработан. Вне зависимости от даты принятия документа перерасчет зарплаты краевых пожарных планируется произвести с 1 июля."Уровень оплаты труда работников региональных подразделений пожарной охраны будет приравнен к оплате труда сотрудников соответствующих федеральных структур – МЧС России. Для этого Минфин планирует ввести доплату по примеру "указных" категорий работников бюджетной сферы – врачей, учителей. По предварительным подсчетам, ежегодно в бюджете Забайкалья на эти цели необходимо предусматривать порядка 500 миллионов рублей. Как только окончательная сумма потребности будет подтверждена, в кратчайшие сроки отработаем с федеральными коллегами", - цитирует пресс-служба первого вице-премьера Забайкалья Андрея Кефера.

https://ria.ru/20210721/pismo-1742261711.html

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кыринский район

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, забайкальский край, чита, кыринский район, общество