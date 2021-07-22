https://ria.ru/20210722/pozhar-1742305310.html

В Москве загорелись квартира и шесть балконов

В Москве загорелись квартира и шесть балконов - РИА Новости, 22.07.2021

В Москве загорелись квартира и шесть балконов

Квартира на 16-м этаже и шесть балконов загорелись на улице Шолохова в Москве, два человека пострадали, сообщается на сайте ГУ МЧС по столице. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T02:58

2021-07-22T02:58

2021-07-22T02:58

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Квартира на 16-м этаже и шесть балконов загорелись на улице Шолохова в Москве, два человека пострадали, сообщается на сайте ГУ МЧС по столице."Двадцать второго июля 2021 года в 01 час 48 минут... поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Шолохова, дом 14, где происходило возгорание в квартире на 16-м этаже и шести балконов на 15-м, 16-м и 17-м этажах 17-этажного жилого дома", - говорится в сообщении.Отмечается, что общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 2.34."К сожалению, в результате пожара пострадали два человека", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210719/pozhar-1741828388.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия