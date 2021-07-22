https://ria.ru/20210722/potok-1742352975.html

Эксперт оценил роль Германии в сделке с США по "Северному потоку — 2"

Эксперт оценил роль Германии в сделке с США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 22.07.2021

Эксперт оценил роль Германии в сделке с США по "Северному потоку — 2"

Соглашение между США и Германией по трубопроводу "Северный поток 2" демонстрирует компромиссность канцлера ФРГ Ангелы Меркель, однако для России после сделки... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T12:27

2021-07-22T12:27

2021-07-22T12:27

россия

владислав белов

северный поток — 2

балтийское море

российская академия наук

евросоюз

ангела меркель

сша

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Соглашение между США и Германией по трубопроводу "Северный поток 2" демонстрирует компромиссность канцлера ФРГ Ангелы Меркель, однако для России после сделки остаются все риски, связанные с реализацией проекта, заявил РИА Новости руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Меркель - компромиссный, блестящий европейский политик тяжеловес, умеющий сводить с трудом совместимые вещи", - сказал Белов. По его словам, от достигнутого компромисса можно ожидать технический запуск проекта и начало коммерческой эксплуатации."Соглашусь с экспертным мнением, что Меркель красиво уходит, оставляя плацдарм для взаимодействия с Россией и по трансатлантическому вектору, и по европейскому вектору", - добавил эксперт. Однако по поводу сути того, что удалось продавить США, Белов остается "критически настроенным". По его словам, для России остались все риски, связанные с реализацией проекта "Северный Поток 2"."Меркель согласилась с США, что проект геополитический, а не только экономический", - отметил эксперт. Россия должна поставлять газ в течение 10 лет, и в случае если Украина "упрется и не заключит транзитное соглашение, обвинив в этом Россию", то после 2025 года Германия прекратит эксплуатацию "Северного потока 2", технически запретив вход газа на германскую территорию, подчеркнул Белов."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210722/potok-1742343348.html

https://ria.ru/20210722/potok-1742330297.html

https://ria.ru/20210721/psaki-1742298620.html

россия

балтийское море

сша

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-22T12:27 true PT1M44S

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россия, владислав белов, северный поток — 2, балтийское море, российская академия наук, евросоюз, ангела меркель, сша