Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210722/potok-1742352975.html
Эксперт оценил роль Германии в сделке с США по "Северному потоку — 2"
Эксперт оценил роль Германии в сделке с США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 22.07.2021
Эксперт оценил роль Германии в сделке с США по "Северному потоку — 2"
Соглашение между США и Германией по трубопроводу "Северный поток 2" демонстрирует компромиссность канцлера ФРГ Ангелы Меркель, однако для России после сделки... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T12:27
2021-07-22T12:27
россия
владислав белов
северный поток — 2
балтийское море
российская академия наук
евросоюз
ангела меркель
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603754996_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0dd208b50e197975bcd81eef51a7c4d4.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Соглашение между США и Германией по трубопроводу "Северный поток 2" демонстрирует компромиссность канцлера ФРГ Ангелы Меркель, однако для России после сделки остаются все риски, связанные с реализацией проекта, заявил РИА Новости руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Меркель - компромиссный, блестящий европейский политик тяжеловес, умеющий сводить с трудом совместимые вещи", - сказал Белов. По его словам, от достигнутого компромисса можно ожидать технический запуск проекта и начало коммерческой эксплуатации."Соглашусь с экспертным мнением, что Меркель красиво уходит, оставляя плацдарм для взаимодействия с Россией и по трансатлантическому вектору, и по европейскому вектору", - добавил эксперт. Однако по поводу сути того, что удалось продавить США, Белов остается "критически настроенным". По его словам, для России остались все риски, связанные с реализацией проекта "Северный Поток 2"."Меркель согласилась с США, что проект геополитический, а не только экономический", - отметил эксперт. Россия должна поставлять газ в течение 10 лет, и в случае если Украина "упрется и не заключит транзитное соглашение, обвинив в этом Россию", то после 2025 года Германия прекратит эксплуатацию "Северного потока 2", технически запретив вход газа на германскую территорию, подчеркнул Белов."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210722/potok-1742343348.html
https://ria.ru/20210722/potok-1742330297.html
https://ria.ru/20210721/psaki-1742298620.html
россия
балтийское море
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-07-22T12:27
true
PT1M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603754996_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_698c801d8e2c3393c666009a955736e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владислав белов, северный поток — 2, балтийское море, российская академия наук, евросоюз, ангела меркель, сша
12:27 22.07.2021
 
Эксперт оценил роль Германии в сделке с США по "Северному потоку — 2"

Эксперт Владислав Белов о роли ФРГ в сделке с США по "Северному потоку — 2": Меркель красиво уходит

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Соглашение между США и Германией по трубопроводу "Северный поток 2" демонстрирует компромиссность канцлера ФРГ Ангелы Меркель, однако для России после сделки остаются все риски, связанные с реализацией проекта, заявил РИА Новости руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
"Меркель - компромиссный, блестящий европейский политик тяжеловес, умеющий сводить с трудом совместимые вещи", - сказал Белов. По его словам, от достигнутого компромисса можно ожидать технический запуск проекта и начало коммерческой эксплуатации.
"Соглашусь с экспертным мнением, что Меркель красиво уходит, оставляя плацдарм для взаимодействия с Россией и по трансатлантическому вектору, и по европейскому вектору", - добавил эксперт. Однако по поводу сути того, что удалось продавить США, Белов остается "критически настроенным". По его словам, для России остались все риски, связанные с реализацией проекта "Северный Поток 2".
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 11:41
В Польше назвали сделку по "Северному потоку — 2" провалом дипломатии
"Меркель согласилась с США, что проект геополитический, а не только экономический", - отметил эксперт. Россия должна поставлять газ в течение 10 лет, и в случае если Украина "упрется и не заключит транзитное соглашение, обвинив в этом Россию", то после 2025 года Германия прекратит эксплуатацию "Северного потока 2", технически запретив вход газа на германскую территорию, подчеркнул Белов.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 10:34
Украинский эксперт оценил шансы Киева остановить "Северный поток — 2"
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 23:37
Псаки прокомментировала сделку по "Северному потоку — 2"
 
РоссияВладислав БеловСеверный поток — 2Балтийское мореРоссийская академия наукЕвросоюзАнгела МеркельСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43В Крыму призвали ЕСПЧ признать водную блокаду попыткой геноцида
07:25Эксперты объяснили, почему лес в Карелии горит, а в Финляндии нет
07:19В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
07:15НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении
07:12Эксперт выступил за учет цен на жилье в РФ при оценке параметров инфляции
07:09Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
06:58В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
06:46В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
06:27В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку
06:25Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных
06:20Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
06:16Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
06:13Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19
06:01На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
05:56Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
05:52Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье
05:50В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
05:42В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков
05:21Американский сенатор пообещал дамоклов меч для "Северного потока — 2"
05:11Рестораторов попросили включить в меню дешевую воду
Лента новостейМолния