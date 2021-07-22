https://ria.ru/20210722/porazhenie-1742379763.html

На Украине пообещали России неминуемое поражение из-за жалобы в ЕСПЧ

На Украине пообещали России неминуемое поражение из-за жалобы в ЕСПЧ - РИА Новости, 22.07.2021

На Украине пообещали России неминуемое поражение из-за жалобы в ЕСПЧ

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что РФ ждёт неминуемое поражение в Европейском суде по правам человека, куда Москва направила свою жалобу на... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T14:27

2021-07-22T14:27

2021-07-22T14:27

россия

денис малюська

европейский суд по правам человека

генеральная прокуратура рф

одесса

киев

в мире

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КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что РФ ждёт неминуемое поражение в Европейском суде по правам человека, куда Москва направила свою жалобу на действия Киева.Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд - против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."Судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении - в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды. Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь - у них появится дополнительная медиаплощадка для промывания мозгов и медиа-повод. Но с юридической точки зрения - их ожидает неминуемое поражение", - написал Малюська в Facebook в четверг.Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств – в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия.

https://ria.ru/20210722/ukraina-1742374042.html

https://ria.ru/20210722/espch-1742370833.html

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россия, денис малюська, европейский суд по правам человека, генеральная прокуратура рф, одесса, киев, в мире