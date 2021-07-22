На Украине пообещали России неминуемое поражение из-за жалобы в ЕСПЧ
Глава Минюста Украины Малюська: Россию ждет неминуемое поражение из-за жалобы в ЕСПЧ
КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что РФ ждёт неминуемое поражение в Европейском суде по правам человека, куда Москва направила свою жалобу на действия Киева.
Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд - против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
"Судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении - в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды. Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь - у них появится дополнительная медиаплощадка для промывания мозгов и медиа-повод. Но с юридической точки зрения - их ожидает неминуемое поражение", - написал Малюська в Facebook в четверг.
Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств – в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия.