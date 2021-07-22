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На Украине пообещали России неминуемое поражение из-за жалобы в ЕСПЧ
На Украине пообещали России неминуемое поражение из-за жалобы в ЕСПЧ - РИА Новости, 22.07.2021
На Украине пообещали России неминуемое поражение из-за жалобы в ЕСПЧ
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что РФ ждёт неминуемое поражение в Европейском суде по правам человека, куда Москва направила свою жалобу на... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T14:27
2021-07-22T14:27
россия
денис малюська
европейский суд по правам человека
генеральная прокуратура рф
одесса
киев
в мире
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КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что РФ ждёт неминуемое поражение в Европейском суде по правам человека, куда Москва направила свою жалобу на действия Киева.Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд - против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."Судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении - в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды. Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь - у них появится дополнительная медиаплощадка для промывания мозгов и медиа-повод. Но с юридической точки зрения - их ожидает неминуемое поражение", - написал Малюська в Facebook в четверг.Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств – в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия.
https://ria.ru/20210722/ukraina-1742374042.html
https://ria.ru/20210722/espch-1742370833.html
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россия, денис малюська, европейский суд по правам человека, генеральная прокуратура рф, одесса, киев, в мире
14:27 22.07.2021
 
На Украине пообещали России неминуемое поражение из-за жалобы в ЕСПЧ

Глава Минюста Украины Малюська: Россию ждет неминуемое поражение из-за жалобы в ЕСПЧ

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что РФ ждёт неминуемое поражение в Европейском суде по правам человека, куда Москва направила свою жалобу на действия Киева.
Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд - против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 14:02
В ДНР оценили обращение России в ЕСПЧ против Украины
"Судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении - в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды. Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь - у них появится дополнительная медиаплощадка для промывания мозгов и медиа-повод. Но с юридической точки зрения - их ожидает неминуемое поражение", - написал Малюська в Facebook в четверг.
Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств – в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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МИД прокомментировал жалобу в ЕСПЧ против Украины
 
РоссияДенис МалюськаЕвропейский суд по правам человекаГенеральная прокуратура РФОдессаКиевВ мире
 
 
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