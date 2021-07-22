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Вильфанд оценил вероятность опасных погодных явлений в центре России
Вильфанд оценил вероятность опасных погодных явлений в центре России - РИА Новости, 22.07.2021
Вильфанд оценил вероятность опасных погодных явлений в центре России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости заявил, что понижение температуры в Москве и Подмосковье не приведет к возникновению... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T02:30
2021-07-22T06:54
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости заявил, что понижение температуры в Москве и Подмосковье не приведет к возникновению опасных погодных явлений.По его словам, к выходным жителей Европейской России ждет похолодание. Ранее в этом сезоне понижение температуры в центральной части страны сопровождалось вихрями и ливнями. Как отмечали климатологи, опасные явления естественны при резкой смене погодных условий.Ученый пояснил, что более быстрый переход увеличил бы риски возникновения опасных погодных явлений.ПохолоданиеВильфанд также предупредил, что температуры в Европейской России к выходным опустятся ниже нормы.Однако синоптик указал, что в ближайшие дни не стоит ожидать сильных температурных аномалий.Кром того, ученый отметил, что в центре Европейской России осадков не будет до конца недели.Возвращение жары в МосквуПомимо это, Вильфанд рассказал, что, по предварительным подсчетам Гидрометцентра, жаркая погода с температурой выше 25 градусов вернется в Москву и Подмосковье в начале грядущей недели.Синоптик подчеркнул, что "слишком высоких температур до 30 градусов" не ожидается.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество
02:30 22.07.2021 (обновлено: 06:54 22.07.2021)
 
Вильфанд оценил вероятность опасных погодных явлений в центре России

Глава Гидрометцентра Вильфанд оценил вероятность опасных погодных явлений в центре России

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости заявил, что понижение температуры в Москве и Подмосковье не приведет к возникновению опасных погодных явлений.
По его словам, к выходным жителей Европейской России ждет похолодание. Ранее в этом сезоне понижение температуры в центральной части страны сопровождалось вихрями и ливнями. Как отмечали климатологи, опасные явления естественны при резкой смене погодных условий.

"…Этого (опасных погодных явлений – Прим. ред.) не произойдет. Потому что в данном случае изменение циркуляции происходит постепенно, не резко… Происходит переход от меридиональных процессов к процессам широтным", — сказал Вильфанд.

Ученый пояснил, что более быстрый переход увеличил бы риски возникновения опасных погодных явлений.

Похолодание

Вильфанд также предупредил, что температуры в Европейской России к выходным опустятся ниже нормы.
"К выходным вся европейская территория будет окрашена синим цветом, то есть температура будет ниже нормы. В Центральном Черноземье на два градуса ниже нормы, на юге Европейской России около и на один градус ниже нормы", — сказал Вильфанд.
Однако синоптик указал, что в ближайшие дни не стоит ожидать сильных температурных аномалий.
Кром того, ученый отметил, что в центре Европейской России осадков не будет до конца недели.
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Возвращение жары в Москву

Помимо это, Вильфанд рассказал, что, по предварительным подсчетам Гидрометцентра, жаркая погода с температурой выше 25 градусов вернется в Москву и Подмосковье в начале грядущей недели.
"По самым предварительным расчетам, существует повышенная вероятность, что в начале следующей недели область высокого давления с запада начнет перемещаться на европейскую территорию. Температурный фон повысится, прогнозируется в Москве и сопредельных районах выше 25 градусов", — сказал Вильфанд.
Синоптик подчеркнул, что "слишком высоких температур до 30 градусов" не ожидается.
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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