https://ria.ru/20210722/pogoda-1742304998.html

Вильфанд оценил вероятность опасных погодных явлений в центре России

Вильфанд оценил вероятность опасных погодных явлений в центре России - РИА Новости, 22.07.2021

Вильфанд оценил вероятность опасных погодных явлений в центре России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости заявил, что понижение температуры в Москве и Подмосковье не приведет к возникновению... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T02:30

2021-07-22T02:30

2021-07-22T06:54

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581196_0:287:3072:2015_1920x0_80_0_0_a16f068b4a62435f3f576ea795e31f50.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости заявил, что понижение температуры в Москве и Подмосковье не приведет к возникновению опасных погодных явлений.По его словам, к выходным жителей Европейской России ждет похолодание. Ранее в этом сезоне понижение температуры в центральной части страны сопровождалось вихрями и ливнями. Как отмечали климатологи, опасные явления естественны при резкой смене погодных условий.Ученый пояснил, что более быстрый переход увеличил бы риски возникновения опасных погодных явлений.ПохолоданиеВильфанд также предупредил, что температуры в Европейской России к выходным опустятся ниже нормы.Однако синоптик указал, что в ближайшие дни не стоит ожидать сильных температурных аномалий.Кром того, ученый отметил, что в центре Европейской России осадков не будет до конца недели.Возвращение жары в МосквуПомимо это, Вильфанд рассказал, что, по предварительным подсчетам Гидрометцентра, жаркая погода с температурой выше 25 градусов вернется в Москву и Подмосковье в начале грядущей недели.Синоптик подчеркнул, что "слишком высоких температур до 30 градусов" не ожидается.

https://ria.ru/20210721/pogoda-1742169693.html

https://ria.ru/20210721/pogoda-1742125326.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество