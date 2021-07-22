https://ria.ru/20210722/oruzhie-1742325033.html

"Рособоронэкспорт": Россия почти перестала продавать оружие за доллары

"Рособоронэкспорт": Россия почти перестала продавать оружие за доллары - РИА Новости, 22.07.2021

"Рособоронэкспорт": Россия почти перестала продавать оружие за доллары

Доля контрактов на поставку российских вооружений, оплачиваемых в долларах, стремительно близится к нулю, заявил в четверг РИА Новости в ходе авиасалона... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:04

2021-07-22T10:04

2021-07-22T10:05

россия

рособоронэкспорт

безопасность

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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 22 июл - РИА Новости. Доля контрактов на поставку российских вооружений, оплачиваемых в долларах, стремительно близится к нулю, заявил в четверг РИА Новости в ходе авиасалона МАКС-2021 гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев."Большинство контрактов "Рособоронэкспорта" в настоящий момент заключается в рублях или национальных валютах стран-партнеров. Доля долларов в наших контрактах уверенно стремится к нулю. Кроме того, мы активно используем офсетные механизмы и инструменты встречной торговли", - сказал он.Последние несколько лет Россия последовательно переходит на расчеты по экспортным оружейным контрактам в национальных валютах. Причина "дедолларизации" ВТС - угроза санкций, вводимых США против заказчиков российского оружия в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).Последние годы объемы экспорта российских вооружений остаются стабильными - примерно 15 миллиардов долларов в год, портфель заказов - около 50 миллиардов долларов. Эти показатели позволяют России удерживать второе после США место среди мировых поставщиков оружия. При этом разрыв между первым и вторым местом весьма внушителен - в 2020 году Вашингтон экспортировал оружия более чем на 175 миллиардов долларов.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210721/maks-2021-1742150074.html

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россия, рособоронэкспорт, безопасность