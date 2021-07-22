https://ria.ru/20210722/merkel-1742375972.html
Меркель рассказала о подходах к переговорам с Россией
Меркель рассказала о подходах к переговорам с Россией - РИА Новости, 22.07.2021
Меркель рассказала о подходах к переговорам с Россией
Переговоры с Россией Германия ведет на базе своих ценностей и интересов, есть заинтересованность оставаться в диалоге, заявила на ежегодной большой летней... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T14:13
2021-07-22T14:13
2021-07-22T14:16
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БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Переговоры с Россией Германия ведет на базе своих ценностей и интересов, есть заинтересованность оставаться в диалоге, заявила на ежегодной большой летней пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель, в которой она принимает участие в этом году в 16-й раз."Как и с другими странами, мы ведем наши переговоры (с Россией) всегда на базе наших ценностей... и наших интересов. Мы всегда должны иметь интерес в том, чтобы оставаться в диалоге с Россией", - сказала Меркель.Она добавила, что "ценности, которые определяют наши политические действия", очень разнятся у Берлина и Москвы, напомнила об ограничениях межобщественных контактов между странами, которые стали "откатом в российско-германских отношениях, однако это не приводит меня к тому, чтобы прекратить говорить с российским президентом (Владимиром Путиным)"."В отношении Украины и Минска у нас тоже очень разные мнения, однако нужно оставаться все время в диалоге и пытаться найти решения", - добавила Меркель.
https://ria.ru/20210722/potok-1742359183.html
https://ria.ru/20210722/sdelka-1742350930.html
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россия, ангела меркель, владимир путин, москва, германия, в мире
14:13 22.07.2021 (обновлено: 14:16 22.07.2021)
Меркель рассказала о подходах к переговорам с Россией
Германия ведет переговоры с Россией на базе своих ценностей и интересов, заявила Меркель