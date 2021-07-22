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Советник главы Крыма рассказал о кадровых перестановках в республике
Советник главы Крыма рассказал о кадровых перестановках в республике - РИА Новости, 22.07.2021
Советник главы Крыма рассказал о кадровых перестановках в республике
В Крыму возможны новые кадровые решения, руководство республики на первый план ставит эффективность, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T10:25
2021-07-22T10:31
сергей аксенов (политик)
керчь
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. В Крыму возможны новые кадровые решения, руководство республики на первый план ставит эффективность, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Глава Крыма Сергей Аксенов на текущей неделе сообщил об отставке министра экологии и природных ресурсов и министра топлива и энергетики Крыма, а также главы администрации Керчи."Думаю, что это не последнее кадровое решение главы Крыма Сергея Аксенова. Сложное время требует непростых решений. На первый план выходит эффективность", - сказал журналистам Крючков.По его словам, ряд кадровых решений - это реакция на сложные вызовы, которые стоят перед Крымом в этом году."Нужно работать на 1000%, других вариантов нет", - подчеркнул Крючков.
https://ria.ru/20210719/otstavka-1741928288.html
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сергей аксенов (политик), керчь, республика крым, политика
10:25 22.07.2021 (обновлено: 10:31 22.07.2021)
 
Советник главы Крыма рассказал о кадровых перестановках в республике

Советник главы Крыма Крючков: в республике возможны новые кадровые решения для эффективности

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. В Крыму возможны новые кадровые решения, руководство республики на первый план ставит эффективность, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Глава Крыма Сергей Аксенов на текущей неделе сообщил об отставке министра экологии и природных ресурсов и министра топлива и энергетики Крыма, а также главы администрации Керчи.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
19 июля, 18:58
Аксенов принял отставку главы минэкологии Крыма
"Думаю, что это не последнее кадровое решение главы Крыма Сергея Аксенова. Сложное время требует непростых решений. На первый план выходит эффективность", - сказал журналистам Крючков.
По его словам, ряд кадровых решений - это реакция на сложные вызовы, которые стоят перед Крымом в этом году.
"Нужно работать на 1000%, других вариантов нет", - подчеркнул Крючков.
Мэр Керчи Сергей Бороздин - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 08:51
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Сергей Аксенов (политик)КерчьРеспублика КрымПолитика
 
 
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