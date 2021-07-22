https://ria.ru/20210722/krym-1742327580.html

Советник главы Крыма рассказал о кадровых перестановках в республике

Советник главы Крыма рассказал о кадровых перестановках в республике - РИА Новости, 22.07.2021

Советник главы Крыма рассказал о кадровых перестановках в республике

В Крыму возможны новые кадровые решения, руководство республики на первый план ставит эффективность, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:25

2021-07-22T10:25

2021-07-22T10:31

сергей аксенов (политик)

керчь

республика крым

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. В Крыму возможны новые кадровые решения, руководство республики на первый план ставит эффективность, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Глава Крыма Сергей Аксенов на текущей неделе сообщил об отставке министра экологии и природных ресурсов и министра топлива и энергетики Крыма, а также главы администрации Керчи."Думаю, что это не последнее кадровое решение главы Крыма Сергея Аксенова. Сложное время требует непростых решений. На первый план выходит эффективность", - сказал журналистам Крючков.По его словам, ряд кадровых решений - это реакция на сложные вызовы, которые стоят перед Крымом в этом году."Нужно работать на 1000%, других вариантов нет", - подчеркнул Крючков.

https://ria.ru/20210719/otstavka-1741928288.html

https://ria.ru/20210722/kerch-1742316191.html

керчь

республика крым

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сергей аксенов (политик), керчь, республика крым, политика