https://ria.ru/20210722/koronavirus-1742352517.html
В Москве за сутки госпитализировали 1229 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1229 человек с COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1229 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1 229 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находится 591 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T12:25
2021-07-22T12:25
2021-07-22T12:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741071250_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_330d0c75577ae567db89ac3d27dfb9d4.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 229 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находится 591 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID.Уточняется, что в столице скончались 102 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741071250_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b8d69440992cc047df7fb98d1cd05621.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, общество
В Москве за сутки госпитализировали 1229 человек с COVID-19
Оперштаб: за сутки в Москве госпитализированы 1229 пациентов с COVID-19, на ИВЛ — 591 человек