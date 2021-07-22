https://ria.ru/20210722/koronavirus-1742352517.html

В Москве за сутки госпитализировали 1229 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1229 человек с COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1229 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1 229 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находится 591 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T12:25

2021-07-22T12:25

2021-07-22T12:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741071250_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_330d0c75577ae567db89ac3d27dfb9d4.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 229 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находится 591 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID.Уточняется, что в столице скончались 102 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, общество